7 combats de jeux vidéo conçus pour que vous ne puissiez pas gagner

Il y a des ennemis invincibles, au sens littéral du terme.

Le combat est un mécanisme courant dans de nombreux jeux vidéo. Nous, les joueurs, sommes habitués à réussir dans chaque bataille; nous ne nous lassons jamais de vaincre nos ennemis. Cependant, il y a des moments où la défaite est aussi inévitable que les développeurs l’ont voulu. Soit dans le cadre d’un prologue, soit selon les exigences du script, il y a des duels que nous ne pouvons pas gagner.

Récemment nous l’avons vu dans le combat contre Khotun Kan dans Ghost of Tsushima, mais c’est une décision de conception que nous avons vécue à plusieurs reprises pendant de nombreuses années. Surtout en ce qui concerne JRPG, comme Tales of Vesperia ou Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, entre autres. Nous profitons de l’occasion et examinons certains des batailles que nous ne pouvons gagner d’aucune façon.

Khotun Kan – Fantôme de Tsushima Vaincre le Khan est le grand objectif de Jin Sakai dans Ghost of Tsushima, le nouveau de Sucker Punch. Un voyage à travers la haine et la vengeance, qui nous amène à lui faire face à plus d’une occasion. Le premier des combats a lieu pendant le prologue et est conçu pour que nous soyons vaincus.

Face en métal – Chroniques de Xenoblade Lorsque les Mekon attaquent Colony 9 pour la première fois, nous devons affronter pour la première fois celui qui sera l’un de nos ennemis pendant l’aventure. En raison des exigences du scénario, et autant que nous aurions aimé changer ce qui s’est passé, la bataille est conçue pour que nous ne nous levions pas avec la victoire.

Bowser – Paper Mario La tranche originale de Nintendo 64 a commencé de la meilleure des manières: se retrouver face à face avec le diabolique Bowser. Bien sûr, la bataille était destinée à être le point de départ du voyage, donc un incendie du roi des Koopas était plus que suffisant pour nous effacer de la carte.

Créatures de l’allée – Silent Hill Les amateurs d’horreur ont un souvenir indélébile du début de Silent Hill. Après avoir suivi les traces de sa fille, Harry Mason se retrouve dans une ruelle sombre, entouré d’étranges créatures qu’il ne peut en aucun cas vaincre. Heureusement, tomber dans ses griffes n’est que le début du voyage.

??? – Contes de Phantasia Le premier titre de la longue saga Namco commence de manière très énigmatique: les guerriers se battent contre un ennemi humain, bien qu’avec des proportions physiques inhabituelles. Il suffit d’un coup pour vaincre tout le groupe et son nom ne fait référence qu’à “???” … Qui est-ce?

Chevaliers noirs – Final Fantasy II À ce stade, nous avons combattu de nombreuses batailles dans la saga Final Fantasy. Plusieurs nous ont posé de sérieux problèmes, tandis que d’autres, pour leur part, nous ont fait mordre la poussière sans espoir. Par exemple, celui-ci: celui sur les chevaliers noirs dans le prologue du deuxième opus.

El Don – Tales of Vesperia: édition définitive Don Whitehorse est l’un des nombreux personnages qui composent le conte de Tales of Vesperia. Il apparaît pour la première fois après plusieurs heures et dans l’une d’elles il nous défie en duel dans les forêts de Keiv Moc. C’est un combat que nous ne pouvons pas gagner car son niveau est quatre fois le nôtre.

