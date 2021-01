Pensez-vous tout savoir sur le Galaxy S21? Voici 7 détails que vous auriez pu oublier sur les nouveaux terminaux Samsung.

Écrit par Christian Collado sur Samsung Galaxy S21

Le coréen Samsung accueille l’année 2021 avec le lancement de sa nouvelle génération de la série Galaxy S, formé par Galaxy S21, S21 + S21 Ultra. Trois appareils axés sur le segment de la Android haut de gamme, qui aspirent à devenir les leaders du catalogue du cabinet au cours de ce premier semestre.

Bien que nous connaissions déjà tous les caractéristiques et détails du Galaxy S21, y compris leurs prix, Galaxy S21 cache l’étrange secret cela aurait pu être négligé. Pour cette raison, nous avons voulu approfondir les fiches techniques des terminaux, à la recherche de celles détails qui peuvent avoir été laissés en arrière-plan lors de la présentation des terminaux.

Wi-Fi 6E, uniquement sur le modèle Ultra

Le Samsung Galaxy S21 et le Galaxy S21 Plus ont Wi-Fi 6, également connu sous le nom de 802.11ax, qui offre des améliorations en termes de les frais de transfert – à la fois vers le haut et vers le bas -, ainsi qu’une plus grande stabilité dans la connexion.

Cependant, avec le S21 Ultra Samsung va plus loin en équipant l’appareil avec Wi-Fi 6E, une version encore plus récente de la norme Wi-Fi, à laquelle s’ajoute la bande 6 GHz, dans le but d’aider les réseaux Wi-Fi à réduire la saturation et ainsi offrir une meilleure expérience de connexion.

Bien entendu, pour utiliser ces technologies, il sera nécessaire d’avoir des routeurs Wi-Fi compatibles avec eux. Sinon, il ne sera pas possible de profiter pleinement des technologies Wi-Fi 6 6 6E des Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra.

Un S-Pen qui n’a pas besoin d’être chargé

Il Le Samsung Galaxy S21 Ultra est le premier Galaxy S à prendre en charge le S-Pen. Et bien que Samsung indique que Le stylet des précédents Galaxy Note et Galaxy Tab fonctionne sans aucun problème Avec ce nouveau terminal, le modèle qui est vendu séparément avec le S21 Ultra, c’est quelque chose de différent de ce à quoi nous sommes habitués.

Et c’est que c’est un S-Pen qui utilise le technologie de la firme spécialisée Wacom, et en l’absence de connectivité Bluetooth, éliminez complètement le besoin de charger le stylet Contrairement à ce qui se passe avec le S-Pen du Galaxy Note20 ou du Galaxy Tab S7.

Plastique au dos du modèle le moins cher

Les rumeurs l’ont déjà suggéré, et c’est finalement devenu réalité: comme cela s’est déjà produit avec le modèle de base de la série Note20, le Le terminal le plus abordable de la famille S21 a un arrière en plastique, et non en verre comme le reste de ses frères.

Selon Samsung, ce matériau offrira un meilleure résistance aux chocs et aux rayures3, et en retour, l’entreprise a pu réduire dans une certaine mesure les coûts de production de l’appareil. Par conséquent, c’est l’un des Galaxy S les moins chers de ces derniers temps – si l’on met de côté des modèles comme le Galaxy S20 FE.

La technologie UWB est exclusive aux modèles les plus chers

Une autre caractéristique unique de Galaxy S21 + et S21 Ultra est la technologie Ultra Wide Band. Cette avancée en termes de connectivité permettra, par exemple, utiliser les appareils pour ouvrir les portes de la voiture sans avoir besoin d’une clé, ou effectuer des recherches précises de biens perdus, pour autant qu’ils soient compatibles avec cette technologie.

Résolution et douceur maximales, enfin simultanément

Pour la première fois depuis que Samsung intègre affichages avec un taux de rafraîchissement élevé sur leurs mobiles, l’entreprise a inclus la possibilité de profitez de la résolution native la plus élevée du panneau simultanément avec le taux de rafraîchissement maximal que l’écran peut offrir.

On parle, oui, du cas de Galaxy S21 Ultra +, car c’est le seul des trois modèles dont l’écran a une résolution Wide Quad HD +. Le reste des variantes est satisfait de Résolution Full HD +.

Le premier Galaxy S avec moins de 400 ppp depuis 2012

En parlant de ses écrans, il convient de mentionner le cas curieux de Galaxy S21 Plus, un modèle qui nous fait voyager il y a presque dix ans en incorporant un Écran de 394 pixels par pouce.

Et est-ce la dernière fois que Samsung a lancé un terminal de la série Galaxy S destiné au haut de gamme avec une densité de pixels inférieure à 400 ppp est allé avec lui Galaxy S3.

Il y aura deux versions différentes de chaque mobile

Cette année il n’y aura pas de versions 4G du Galaxy S21, du moins en Espagne. Cela ne signifie cependant pas que l’entreprise ne créera pas plusieurs éditions différentes de leurs nouveaux téléphones.

Selon le marché, Samsung vendra ses terminaux avec Prise en charge des réseaux 5G mmWave et 5G Sub-6GHz, afin que leurs modems et antennes respectifs soient optimisés pour des fonctions avec un type de réseau ou un autre.

Pour l’utilisateur, cela implique que le modèles avec prise en charge des réseaux sous-6 GHz aura un poids légèrement inférieur dans tous les cas, environ 2 grammes de différence.