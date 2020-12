Réussir sur Internet n’est pas exactement une tâche facile, d’autant plus que les changements dans le réseau sont constants et qu’il faut se tenir au courant. Mais avec beaucoup de travail, il est possible de tirer le meilleur parti de chacune des opportunités qui nous sont présentées. Pour cela, il est essentiel de prendre en compte les 7 façons de mettre à jour votre stratégie de marketing de contenu.

Mettre à jour la stratégie de marketing de contenu de commerce électronique

Le marketing de contenu est le meilleur moyen d’améliorer notre présence sur Internet. La plupart des entreprises considèrent le contenu comme l’atout commercial le plus important. Le problème est que la plupart des petites entreprises échouent à cet égard. Et nous devons toujours mettre à jour la stratégie de marketing de contenu. Internet est toujours en constante évolution, ce à quoi nous devons nous adapter.

Pour cette raison, nous présentons cet article où nous discutons des 7 façons de mettre à jour la stratégie de marketing de contenu e-commerce.

Utilisez les formats de contenu les plus populaires

Le moyen le plus efficace de mesurer le succès du marketing de contenu en ligne est évidemment de mesurer l’engagement des gens avec vos publications. Nous sommes tous différents et nous agissons différemment envers certains contenus.

C’est pourquoi nous devons analyser attentivement chaque contenu que nous ajoutons sur le réseau. Nous pouvons commencer par tester les formats de contenu les plus populaires, puis analyser la réaction de notre public.

Articles dans un blog: il est clair que les entreprises qui bloguent régulièrement ont près de 70% de clients potentiels en plus. Les publications doivent être pertinentes, attrayantes et avec des informations exactes. Nous nous concentrons sur les mots à longue traîne qui correspondent aux mots-clés que nous voulons cibler. Vidéos: Aujourd’hui, les vidéos prennent tout et d’ici 2022, 82% du trafic Internet devrait être des vidéos. Cela signifie que les blogs textuels seront progressivement remplacés Images personnalisées: le contenu avec des images reçoit jusqu’à 97% de visites supplémentaires. Mais il ne doit s’agir d’aucune sorte d’images, elles doivent être personnalisées, uniques. Ce serait même une bonne idée de créer des infographies, car elles sont une excellente option en couvrant plus de sujets de manière facile à comprendre. Listes – Comme dans ce cas, les gens adorent ces listes. Top 10, top 5 des moyens, etc. Les listes sont assez attrayantes et les gens doivent les partager en ligne, ce qui n’est pas très avantageux.

Appliquer la stratégie de blog de niche

La stratégie de blog de niche se concentre sur la création d’un blog de commerce électronique pour certains sujets de niche. Idéalement, ajoutez un blog (WordPress est le meilleur) et commencez à ajouter des articles, des documents, des vidéos et des podcasts liés à une niche.

Vous pouvez le faire avec les niches les plus importantes. Supposons que nous ayons une boutique en ligne variée et que les produits les plus réussis sont les tasses et les assiettes, non? Nous créerions donc deux blogs de niche totalement axés sur les tasses et les assiettes.

Avec un design optimisé spécifiquement pour ces produits, avec des mots-clés différents et des articles complets, bien que variés également où nous ne nous concentrerons pas uniquement sur des mots-clés spécifiques. Sinon aussi dans les mots à longue queue.

La grande importance de la vitesse du site Web

En termes de référencement, l’un des facteurs les plus importants est la vitesse de chargement du site. Si vous souhaitez améliorer sa classification biologique, vous devez faire très attention à ses temps de chargement.

La meilleure façon d’améliorer la vitesse d’un site Web est d’utiliser un CDN. Cependant, les CDN peuvent être coûteux et ne sont donc pas facilement disponibles pour la plupart des gens.

Par conséquent, vous pouvez opter pour un fournisseur de stockage en nuage comme Sync, Google Drive ou P Drive et rendre tous les fichiers disponibles auprès de ces fournisseurs.

Nous obtiendrons également plus de vitesse lors de la création de versions AMP de notre contenu. Évidemment, l’hébergeur est essentiel et le CMS que nous utilisons doit être optimisé.

Engager le public pour créer UGC

Qu’est-ce que l’UGC? Cela signifierait que l’utilisateur génère du contenu qui est essentiellement un contenu généré par l’utilisateur. C’est l’un des meilleurs moyens de susciter l’intérêt pour notre marque e-commerce.

Près de 85% des personnes sont plus influencées par le contenu généré par les utilisateurs que par le contenu créé par la marque. Comment peut-on le faire? Nous pouvons lancer un concours vidéo ou photo sur les réseaux sociaux et que les utilisateurs partagent le meilleur.

Contenu centré sur chaque pays

Cela peut sembler un travail assez intense, mais cela en vaut la peine. Bien que vous ne devriez pas créer de contenu sans réfléchir, il devrait être pensé dans les pays où il serait plus rentable d’investir du temps dans la création d’un tel contenu.

La création d’articles ou de publications pour un pays donné affecte le comportement des consommateurs. Il est essentiel que nous lui fassions confiance et qu’il se sente identifié à la marque. La meilleure façon d’y parvenir est d’utiliser un contenu convivial.

Utilisez la stratégie de pyramide de contenu inversée

La stratégie de pyramide de contenu inversée est très utile pour réutiliser le contenu créé dans différents formats et canaux afin d’attirer plus de personnes vers le contenu principal.

Ainsi, vous créez le contenu du pilier (par exemple, un article dans un blog) après cela, vous commencez à créer du contenu dérivé de celui-ci sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Tous liés au contenu du pilier.

Pour vous donner un exemple, imaginons que nous avons une animalerie. Nous avons donc créé un contenu de base très détaillé sur les races de chiens les plus mignonnes. Après cela, nous devons créer du micro-contenu pour chacune de ces races mentionnées dans l’article principal.

À quoi devrait ressembler ce micro-contenu? Il peut s’agir de mèmes, de citations, d’histoires, de vidéos, de podcast, etc. Le format n’a pas d’importance, il importe qu’il soit différent du pilier avec une partie de ces informations et qu’il y soit directement lié.

Augmenter la participation et la portée sociale

Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux peuvent être l’un des meilleurs alliés de tout type d’entreprise. Créer un contenu visuel, attractif, frappant et simple est essentiel pour attirer l’attention des clients potentiels. Comment pouvons-nous accroître la participation et la portée sociale?

Investissez dans les publicités Facebook: les publicités Facebook sont extrêmement bon marché si vous savez comment les optimiser et que vous pouvez toucher un nombre de clients assez intéressant. En ce sens, nous vous recommandons de vous informer et de suivre des cours pour optimiser les publicités afin de dépenser le moins d’argent possible. Utilisez les options de vente sur Facebook: le réseau social nous permet de créer un bouton «Acheter» sur notre page de Facebook. Ici, nous pouvons ajouter tous les produits que nous vendons et les consommateurs n’auront pas besoin de quitter le réseau social pour les acheter. Utilisez IGTV: il est essentiel que vous utilisiez IGTV pour partager des vidéos, ici nous pouvons télécharger des vidéos d’une durée maximale d’une heure. Depuis IGTV, l’utilisateur peut interagir avec différents éléments de la vidéo et acheter des produits via la fonction de paiement direct d’Instagram ou sur notre site Web.

Comment allez-vous voir ces 7 façons de mettre à jour votre stratégie de marketing de contenu Ils ne sont pas vraiment faciles à appliquer et nécessitent un travail constant derrière. Cependant, si vous voulez vraiment améliorer votre présence sur internet et optimiser votre contenu e-commerce, il est absolument nécessaire que vous vous mettiez au travail et appliquiez chacun de ces conseils.

