Avez-vous un Google Pixel ou envisagez-vous d’en acheter un? Ce sont des fonctionnalités peu connues et exclusives que vous devriez essayer.

Écrit par Christian Collado

Si les Google Pixel ont réussi à conquérir autant de monde, ce n’est pas à cause de leur matériel, ni à cause de leur design. La principale raison qui rend ces appareils uniques et une communauté croissante d’utilisateurs de Pixel a été créée – au-delà de leur appareil photo – se trouve dans leur Logiciel, car le fait que ce soit Google lui-même qui soit derrière, signifie que nous pouvons trouver caractéristiques et détails exclusifs qui ne sont pas présents dans les autres mobiles Android.

Certains d’entre eux, en outre, peuvent passer quelque peu inaperçus à moins que vous n’ayez a utilisé un mobile Pixel pendant un moment.

Et il y a même des utilisateurs mobiles Pixel qui ne sont pas au courant de l’existence de telles fonctions.

Pour cette raison, nous souhaitons aujourd’hui sélectionner certains des meilleures fonctionnalités exclusives aux mobiles Pixel qui ne sont pas bien connus, ou que beaucoup pourraient ignorer.

Fonctionnalités uniquement sur Google Pixel

Lecture en cours

Les années passeront mais Lecture en cours restera l’un des meilleures fonctionnalités exclusives aux mobiles Pixel.

Avec elle, il est possible de savoir quelle chanson joue autour de nous à tout moment, même lorsque le mobile est déconnecté d’Internet ou sans couverture réseau **, grâce à un système basé sur l’apprentissage automatique et soutenu par une immense base de données de chansons.

Créez vos propres thèmes

Celui qui dit que le logiciel Pixel n’est pas personnalisable, n’en a jamais essayé.

A partir du Google Pixel 4, les mobiles de la marque offrent la possibilité de créer des thèmes personnalisés directement à partir des paramètres d’affichage.

Ces ajustements donnent la possibilité de changer la couleur d’accentuation, la forme de l’icône, la police du texte ou le style d’icône de réglage rapide. Vous pouvez aussi créez autant de thèmes que vous le souhaitez et basculez entre eux à tout moment.

Connectez-vous sans entrer votre mot de passe

Si vous avez un Pixel et que vous utilisez Chrome comme navigateur Web mobile, vous avez la combinaison parfaite pour ne plus jamais avoir à vous souvenir d’un seul mot de passe.

Et c’est ça maintenant, votre Pixel vous donnera automatiquement des suggestions pour saisir les données de connexion dans les applications et les pages Web.

Ceux-ci apparaissent sur le clavier virtuel et vous donnent la possibilité de accédez rapidement à vos comptes.

Partagez votre position avec “Live View”

Une des Fonctionnalités de Google Pixel fourni avec Android 11 est la possibilité de partager notre position actuelle grâce à un mode “live view” intégré à Google Maps.

Avec cette fonction, vous pouvez “rencontrer” d’autres personnes en temps réel mais virtuellement, en partageant votre position afin que l’autre personne puisse voir où vous êtes exactement et la distance qui vous sépare, en plus d’obtenir les directions pour se rendre à la position de l’autre personne.

Mettez les applications en pause pour vous accorder une pause

Il est toujours bon de faire une pause dans TikTok ou de se déconnecter des applications professionnelles une fois que vous avez quitté votre poste. Pour ce faire, les pixels incluent une option pour «suspendre» les applications pendant un certain temps, de sorte qu’il n’est pas possible d’ouvrir ces applications pendant le reste de la journée, à moins que vous ne décidiez d’arrêter la pause.

De plus, tant qu’elle est en pause, l’application ne pourra pas vous envoyer de notifications.

Pour suspendre une application sur un Pixel, vous devez faire un appui long sur son icône, puis appuyez sur l’icône du sablier en haut à gauche.

Sous-titres sur n’importe quelle vidéo

Sur les pixels, si quelque chose a de l’audio, il a également des sous-titres.

Avec le Pixel 5, Google a introduit la fonctionnalité “Sous-titres en direct” qui permet générer des sous-titres en temps réel pour tout type de contenu avec audio, qu’il s’agisse d’une vidéo Instagram, d’une de notre galerie ou d’une note vocale que nous avons reçue via WhatsApp.

Pour l’instant, les légendes instantanées ne sont disponibles qu’en anglais, mais tôt ou tard, ils finiront par atteindre toutes les langues pour devenir l’une des fonctionnalités d’accessibilité le plus pratique jamais inclus dans Android.

De plus, bien que cette fonction du Google Pixel soit née exclusive aux terminaux de la série, elle est aujourd’hui présente dans le modèles de certaines marques sélectionné, comme Samsung ou LG.

Diffusez rapidement le contenu de votre écran sur le téléviseur

Sur les autres mobiles, vous devez disposer du Application Google Home installé et y accéder à diffuser le contenu de l’écran de votre mobile sur un Android TV ou un Chromecast.

Sur le Pixel, en revanche, il suffit affichez le panneau des réglages rapides et appuyez sur le bouton “Emit”.

Ainsi, une liste apparaîtra avec tous les appareils sur lesquels le contenu peut être diffusé, et il vous suffit de sélectionner l’un d’entre eux.

Voici quelques-uns des Paramètres et fonctions de Google Pixel les plus utiles qui soient. Cependant, nous ne devons pas oublier que, tous les trois mois, Google publie des mises à jour appelées Pixel Feature Drop, qui incluent fonctions exclusives pour vos mobiles.

Par conséquent, il est très probable que cette liste s’allonge au fil des semaines, grâce à de nouvelles fonctions et options que vous pouvez essayer sur votre Pixel.

De plus, puisque si vous possédez un Pixel, vous profiterez déjà de la version la plus récente d’Android, nous vous recommandons de jeter un œil à notre liste de 11 astuces pour Android 11 que vous devriez essayer dès que possible.