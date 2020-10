Téléchargez certains de ces jeux terrifiants pour votre Android et vous aurez peur cet Halloween 2020.

Écrit par Hector Romero

Voulez-vous de bons jeux pour profiter de cette soirée d’Halloween? Eh bien, calmez-vous, vous êtes au bon endroit. Dans le Google Play Store, il existe de nombreux jeux d’horreur, mais tous n’ont pas ce qu’il faut pour répondre à vos attentes.

Pour cette même raison, nous allons vous présenter aujourd’hui 7 jeux Android pour passer un moment effrayant à Halloween.

Oui tu le veux passer un moment effrayant devant l’écran de votre mobile, puis téléchargez l’un des titres qui apparaissent dans cette liste.

Bien sûr, vous devez être très clair sur le fait que l’un d’entre eux peut vous effrayer lorsque vous vous y attendez le moins. Tu es prêt?

Meilleurs jeux Android à jouer à Halloween

Cinq nuits chez FreddySlendrina: The Cellar (gratuit) Dead Effect 2YeuxDistraintInto the Dead 2 ** Bord sinistre

Cinq nuits chez Freddy

Il est impossible de parler des jeux d’horreur d’Halloween sans mentionner Five Nights at Freddy. Il s’agit d’un titre d’horreur dans lequel vous contrôlez un agent de sécurité dans une pizzeria dont l’attraction principale est Freddy et ses deux amis, des robots animatroniques en forme d’animaux.

Même si c’est difficile à croire la nuit, ces robots prennent leur propre vie et font la leur. À partir des caméras de sécurité, vous devez les trouver avant qu’elles ne vous atteignent.

Totalement terrifiant!

Savoir plus: 10 jeux d’horreur pour iPad ou iPhone à essayer

Slendrina: The Cellar (gratuit)

Slendrina est la veuve de SlenderMan, un personnage fictif né comme un creepypasta. Dans ce jeu d’horreur, vous devrez enquêter pour trouver une série de livres en s’échappant de Slendrina, qui vous cherchera jusqu’à ce qu’il vous achève.

Si vous avez déjà joué à SlenderMan, alors allez-y et essayez cette version curieuse et terrifiante avec sa femme.

Effet mort 2

Dead Effect 2 est un jeu de tir effrayant de science-fiction. Choisissez parmi trois personnages, montez de niveau, trouvez de nouvelles armes et faites tout ce qu’il faut pour vaincre les méchants.

Affrontez des tonnes d’extraterrestres, entrez dans de nombreux couloirs sombres et profitez d’un mode campagne avec 20 heures de jeu.

Yeux

Dans ce jeu vous entrez dans un manoir pour l’explorer et finissez par être poursuivi par un monstre terrifiant.

Il existe plusieurs niveaux à débloquer, quelques modes de jeu, une assistance hors ligne et des classements mondiaux via Google Play Games.

Il faut également souligner qu’il s’agit d’un jeu avec des graphismes et des commandes agréables. Une bonne alternative pour jouer à Halloween 2020.

La contrainte

Distraint est l’un des nouveaux jeux d’horreur de cette liste. Est fait avec des graphiques dessinés à la main et sa prémisse est assez simple.

De plus, il a des commandes faciles à apprendre et n’est pas basé sur les éléments classiques des jeux d’horreur. Distraint tentera de vous effrayer avec son histoire terrifiante, car il s’agit d’un jeu d’horreur psychologique pour Android.

Dans les morts 2

Dans ce jeu d’horreur vous vous retrouvez dans un couloir infini où votre objectif est de survivre le plus longtemps possible.

Into the dead 2 a un mode histoire avec de multiples fins, une variété d’armes et de munitions, et plus encore. Sans aucun doute, c’est un jeu d’horreur pour Android qui peut vous faire passer un bon moment cette nuit d’Halloween.

Savoir plus: Les 7 meilleures séries d’horreur de Netflix, HBO et Prime Video

Bord sinistre

Mettre de côté ce bord sinistre est l’un des rares jeux d’horreur pouvant être joué en réalité virtuelle, nous parlons d’un titre qui a reçu plusieurs prix importants.

L’histoire raconte comment le protagoniste est au bord de l’horreur et du désespoir tout en cherchant désespérément sa famille.

Un jeu qui vous gardera tendu dès la première fois que vous l’essayez!

Personne ne vous a convaincu? Alors jetez un œil à cette autre liste des meilleurs jeux indépendants d’Halloween pour Android.

Et si vous voulez vivre la nuit la plus effrayante de l’année d’une manière différente, consultez cette liste avec 19 films et séries pour vous faire peur en cette nuit d’Halloween.