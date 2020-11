Le Black Friday est le moment idéal pour obtenir un smartphone Samsung.

La saison pré-Noël est l’une des plus courantes pour changer de smartphone et, probablement, anticiper les stress des jours précédents est la meilleure idée. Pendant le Black Friday, il y a une bonne poignée d’offres que vous ne devriez pas arrêter de regarder, même si nous savons aussi que parmi tant d’autres, vous pouvez vous perdre.

Par conséquent, nous vous donnons ici une liste déjà résumée et optimisée avec le meilleures offres Samsung Galaxy que nous avons trouvé en ce Black Friday 2020.

Sept Samsung Galaxy très réduits

Galaxy S10 Lite: Le Samsung Galaxy S10 Lite est l’un des téléphones les plus intéressants de la gamme Samsung. Il dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, d’une résolution Full HD +, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855, triple caméra arrière avec capteur principal 48 MP, Batterie de 4500 mAh avec charge rapide et 6 ou 8 Go de RAM + 128 de ROM pour stocker et déplacer tout ce dont vous avez besoin. Savoir plus: Galaxy S10 LiteGalaxy M51: Ce terminal Samsung fait le plus gros pari sur la capacité de la batterie jamais vu dans un téléphone d’entreprise, 7 000 mAh. En plus de cela, il dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730, lecteur d’empreintes digitales latéral, triple caméra arrière, souvenirs de 6 Go de RAM et 128 de ROM extensible avec une carte microSD et un écran Full HD + de 6,7 pouces. Savoir plus: Galaxy M51Galaxy M11: le terminal de la série M le plus abordable de Samsung est livré avec une énorme batterie 5 000 mAh, triple caméra arrière, souvenirs de 3 Go de RAM et 32 ​​de ROM extensibles avec microSD, Écran LCD HD de 6,4 pouces, processeur Octa-core 1,8 GHz et prise en charge de la double SIM. Savoir plus: Galaxy M11Galaxy A51: Ce best-seller de Samsung a littéralement tout pour un prix très raisonnable, d’où ses chiffres. Incorpore un Écran Full HD + Super AMOLED de 6,5 pouces, Processeur Exynos 9611, 4 Go de RAM et 128 ROM extensibles, Batterie de 4000 mAh avec charge rapide de 15 W, lecteur d’empreintes digitales sur l’écran et caméra arrière quad. Savoir plus: Galaxy A51Galaxy M21: Le M21 est l’un des terminaux les plus complets jamais conçus par Samsung pour la gamme d’entrée de gamme. Il a un énorme batterie de 6000 mAh avec charge rapide, Énorme écran Super AMOLED de 6,4 pouces, processeur Exynos 9611, 4 Go de RAM et 64 de ROM extensibles avec microSD, triple caméra arrière, support Dual SIM, prise casque, radio FM… une bonne affaire. Savoir plus: Galaxy M21Galaxy A42 5G: Le curieux A42 5G intègre une façade Super AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD +, un processeur Snapdragon 690, 6 Go de RAM et 128 de ROM, Batterie d’une capacité de 5000 mAh, Android 10 comme système d’exploitation, prise en charge de la 5G comme son nom l’indique et système de caméra arrière quad avec un objectif principal de 48 MP. Savoir plus: Galaxy A42 5GGalaxy S20 Ultra 5G: L’offre Samsung que l’on retrouve dans ce terminal haut de gamme ne se voit pas facilement. Le S20 Ultra est littéralement un concombre. Il a un processeur Exynos 990 5G, un écran AMOLED dynamique Infinity-O 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et Résolution WQHD +; Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 45 W, caméra arrière quad avec un capteur principal de 108 MP, résistance à l’eau et à la poussière, 12 ou 16 Go de RAM et 128 ou 512 de ROM, recharge sans fil, lecteur d’empreintes digitales à l’écran… un avion! Savoir plus: Galaxy S20 Ultra 5G