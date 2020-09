Le monde est en train d’être remodelé par Covid-19, et cela inclut le domaine de la technologie. Ainsi, alors que l’IFA – le salon annuel de la technologie de Berlin qui est de loin la plus grande plate-forme pour les nouvelles versions technologiques en Europe – a tenté de se rapprocher le plus possible de la normale, les planchers d’exposition semblaient un peu différents de ce à quoi nous sommes habitués.

Outre le fait que les 4000 participants devaient porter des masques et des mesures de distanciation sociale en place, la classe de gadgets exposés était également différente de celle habituelle. Mieux connu ces dernières années pour les téléviseurs géants et les casques de réalité virtuelle, cette année, l’IFA a vu des expositions d’une nouvelle classe de gadgets inspirés de la pandémie.

Voici ce que l’IFA avait à offrir à un monde qui fait face à Covid-19.

Bob le mini lave-vaisselle de Daan Tech

Les lave-vaisselle sont réputés grands et laids. C’est à cela que tente de s’échapper ce petit lave-vaisselle autonome appelé Bob. Conçu par la société française Daan Tech, Bob est assis sur un plan de travail de cuisine, ne prend que 20 minutes pour exécuter un cycle et se décline dans l’une des 24 combinaisons de couleurs. Toutes les bonnes choses, mais où est le lien Covid-19?

Bob se livre également à la stérilisation UV-C, en utilisant la lumière ultraviolette pour déformer la structure du matériel génétique, tuant efficacement les bactéries et les virus. Ainsi, à côté de vos assiettes sales, tasses et verres à vin, Bob peut également travailler sa magie sur des masques jetables ainsi que sur votre portefeuille et vos clés sales. Il se vend 299 € (354 $ / 267 £ / 487 AU $) et est maintenant disponible en pré-commande.

Purificateur d’air portable Ataraina OiSHI de Creative Technology

La technologie électrostatique pourrait bien être le «désinfectant du futur», avec Covid-19, il était inévitable que nous voyions un purificateur d’air portable à l’IFA 2020. Conçu pour être porté autour du cou, l’Ataraina OiSHI n’est pas garanti de protéger vous de vous-savez-quoi.

Cependant, son filtre électrostatique à trois couches agit pour débarrasser la bulle d’air autour de vous des bactéries et des virus, ainsi que du pollen et des polluants atmosphériques. OiSHI – japonais pour «délicieux» – de la société japonaise Creative Technology est déjà vendu en Asie.

Robot de téléprésence GoBe

Quelqu’un souffre de fatigue des appels vidéo? Pas étonnant, étant donné que la téléprésence est soudainement devenue un mode de vie pour beaucoup d’entre nous. Cependant, interagir à distance ne se rapproche pas d’être là en personne. La réponse est bien sûr d’utiliser un robot mobile télécommandé. Conçu au Danemark pour remplacer les voyages par une présence à distance, GoBe consiste à mettre quelqu’un «dans la pièce».

À la base, il s’agit d’un «écran facial» de 21,5 pouces sur roues, son pilote robot étant alimenté en images en temps réel via une caméra 4K zoomable. Il dispose également d’une caméra frontale grand angle pour une vue de toute une pièce.

«Au cours de l’épidémie mondiale de virus, nous avons constaté une croissance significative des commandes», déclare Peter Juhl Voldsgaard, PDG de GoBe Robots.

«Les robots de téléprésence sont maintenant devenus une technologie standard que tout le monde peut comprendre… l’expérience que notre technologie donne de presque être là en personne est unique.»

Aspirateur robot D10 de Neato Robotics

Alors, une amélioration de vos compétences en pain au levain? Si la moitié de la farine que vous avez stockée pendant le verrouillage finissait régulièrement sur le sol de votre cuisine, alors peut-être devriez-vous envisager le Neato D10 «robot aspirateur intelligent», qui promet non seulement un nettoyage mais un nettoyage ultra-propre.

Annoncé à l’IFA 2020 et prétendant pouvoir aspirer la saleté de tous les types de revêtements de sol, le D10 dispose d’un filtre True HEPA pour capturer «jusqu’à 99,97%» d’allergènes et de particules aussi petites que 0,3 microns. Le D10 fonctionne pendant 2,5 heures et est programmé via l’application MyNeato.

Lunettes audio Memor Havana de Fauna Audio

Si vos efforts pour travailler de manière productive à domicile sont entravés par des enfants ou des colocataires bruyants, il est probable que vous puissiez bénéficier de certains casques antibruit robustes. Si ce n’est pas un problème majeur, pensez à ces lunettes bloquant la lumière bleue avec son intégré.

Les modèles Memor et Levia de Fauna sont équipés de lentilles filtrantes de lumière bleue standard pour réduire l’exposition à la lumière bleue des ordinateurs et des téléphones (des lentilles de prescription peuvent également être installées) et de micro-haut-parleurs MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), qui ne bloquent pas le son. comme le font les écouteurs et les écouteurs. En conséquence, vous pouvez avoir une oreille écoutant l’audio de votre ordinateur (musique, appels Zoom, etc.) tandis que l’autre peut écouter l’arrivée du courrier avec votre dernier achat Amazon.

Avec Bluetooth et microphones intégrés pour prendre des appels mains libres, Fauna fonctionne avec des assistants vocaux et dispose d’un contrôle tactile via deux pavés tactiles sur les tempes. Il se vend 199 € (235 $ / 178 £ / 324 AU $).

Nouveaux «modes de masque» de Hoover

Si les nouveaux produits Hoover sont prêts à être utilisés, votre prochaine machine à laver sera probablement équipée d’un mode de désinfection par masque. Annoncés à l’IFA 2020 par le propriétaire chinois Haier, les nouveaux modes de machine à laver de la marque visent carrément à essayer de réduire le nombre de masques et d’EPI qui vont actuellement à la poubelle tous les jours.

Le mode Mask Sanitization, qui fonctionne pendant 110 minutes à 60 ° C, et un mode Mask Refresh, qui dure 45 minutes à 40 ° C, peuvent être téléchargés sur les dernières machines à laver «blanchisserie intelligente» de Hoover and Candy AXI, H-WASH, Smart Pro, Rapid «Ó et Bianca.

Climatiseur TCL Ocarina

Quand, et si, nous retournons tous enfin travailler au bureau, la vie sera un jeu d’enfant – littéralement. Puisque la suggestion a été que les espaces confinés et un manque de circulation d’air entraînent une augmentation du risque de transmission Covid-19, vous pouvez vous attendre à ce que, premièrement, les fenêtres de votre bureau restent ouvertes, et deuxièmement, nous verrons une augmentation du nombre de , une technologie de climatisation plus efficace.

Pour un avant-goût de ce qui va arriver, pensez à Ocarina de TCL, une unité de climatisation conçue pour la maison qui peut être contrôlée via Google Home et Alexa d’Amazon. Son mode principal est «douce brise», qui utilise l’effet Coanda pour rediriger le flux d’air et aboutir, selon les termes de TCL, à «une douce touche de vent doux et réconfortant». Ocarina dispose également d’un mode Détox propre en profondeur qui stérilise la plupart des germes et autres polluants atmosphériques dans une pièce.

