Il y a une vie au-delà de Google Photos si vous recherchez un stockage gratuit pour stocker vos photos et vidéos, et ces alternatives le confirment.

Écrit par Beatriz Alcántara dans Applications

Google Photos est sans aucun doute l’un des meilleurs services Google et la concurrence est rude. La plateforme de stockage de photos et de vidéos dans le cloud est un endroit sûr pour conserver votre contenu multimédia personnel.

Cependant, après suppression du stockage illimité gratuit de Google Photos, vous cherchez peut-être une alternative qui vous permette de continuer à sauvegarder vos images dans le cloud sans avoir à payer en échange.

Cet article est né avec cette intention, avec l’intention de vous recommander les meilleures alternatives à Google Photos pour télécharger gratuitement vos photos sur le cloud.

Ensuite, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur ces 7 plates-formes. Analysez bien les informations et choisissez quelle sera la nouvelle maison de vos photos et vidéos après Google Photos.

Les meilleures alternatives à Google Photos

Photos chez AmazonTélégrammeMEGAIcedrivepCloudMediaFireComment télécharger toutes vos photos et vidéos à partir de Google Photos à la fois

Photos chez Amazon

Amazon ne pouvait pas être moins et propose également à ses utilisateurs un service de stockage d’images dans le cloud. Son nom est Amazon Photos et il est multiplateforme, vous pouvez donc enregistrer et afficher vos photos et vidéos à partir de différents appareils.

Comme Google Photos, le service Amazon peut également enregistrer automatiquement la sauvegarde de votre mobile, vous n’avez donc pas à vous soucier de le faire manuellement.

L’un des avantages d’être un utilisateur d’Amazon Prime est de profiter stockage illimité de vos photos sur Amazon Photos. En revanche, pour les vidéos, vous ne pouvez disposer que de 5 Go de stockage gratuit.

Ceux qui ne sont pas abonnés à Amazon Prime peuvent également accéder 5 Go de stockage gratuit de photos et de vidéos dans Amazon Photos, mais pour agrandir cet espace, ils doivent payer pour l’un des plans disponibles au service:

Premier– Les utilisateurs du service payant d’Amazon bénéficient d’un espace illimité pour les photos et de 5 Go pour les vidéos.100 Go: pour 1,99 euros par mois, vous pouvez disposer de 100 Go de stockage dans Amazon Photos.1 To: pour 9,99 euros par mois, vous avez jusqu’à 1 To pour stocker toutes vos photos et vidéos.

Télégramme

Derrière Telegram, il y a bien plus qu’une simple plateforme de messagerie. Et c’est que le service créé par les frères Dúrov agit également comme un lieu de stockage illimité dans le cloud pour vos photos, vidéos et d’autres types de documents.

Pour stocker tous vos fichiers sur Telegram, vous devez utiliser le chat “Messages enregistrés”, qui agit comme une sorte de conversation avec vous-même. Là, vous pouvez partager toutes ces photos et vidéos que vous ne voulez pas perdre à l’avenir, oui, la taille de chaque fichier ne peut pas dépasser 2 Go.

Pour y accéder à nouveau, il suffit entrez “Messages enregistrés”Peu importe que vous le fassiez depuis votre mobile, tablette ou ordinateur. En bref, dans Telegram, vous pouvez stocker tout votre contenu multimédia sans limites d’espace et, surtout, gratuitement.

MEGA

À ce stade du jeu, nous connaissons presque tous MEGA, un service de stockage de fichiers dans le cloud qui est venu à remplacer Megaupload.

Dans MEGA, vous pouvez également enregistrer vos photos et vidéos gratuitement, en fait, cette plate-forme est l’une de celles qui offre plus de Go aux utilisateurs qui ne veulent pas payer pour le stockage.

Plus précisément, si vous vous inscrivez auprès de MEGA, vous accédez 50 Go de stockage cloud gratuite pour conserver tous les fichiers que vous ne souhaitez en aucun cas perdre.

Si vous souhaitez étendre ces 50 Go, vous pouvez vous abonner à l’un des plans de paiement MEGA suivants:

Plan allégé: pour 4,99 euros par mois, vous disposez de 400 Go de stockage cloud.Plan Pro I: pour 9,99 euros par mois, vous bénéficiez de 2 To de stockage cloud.Plan Pro II: pour 19,99 euros par mois, vous bénéficiez de 8 To de stockage cloud.Plan Pro III: avec un prix de 29,99 euros mensuel et recommandé pour les professionnels, ce plan vous offre 16 To de stockage.

Icedrive

Une autre bonne alternative à Google Photos pour stocker vos photos et vidéos est Icedrive, qui propose aux utilisateurs de s’inscrire 10 Go de stockage gratuit sur le cloud.

Avec Icedrive, vous pouvez également faire des copies de sauvegarde de tout le contenu que vous avez sur votre mobile pour le conserver pour l’avenir. De plus, cette plateforme assure une transfert de fichiers rapide afin de ne pas perdre beaucoup de temps lors de son utilisation.

Simple, rapide et, surtout, sûr. Ce sont les trois qualités qui se démarquent dans Icedrive, où vous pouvez profiter de ces 10 Go de stockage gratuit. Si vous en voulez plus, vous devrez souscrire à l’un de leurs plans de paiement:

léger: pour 1,83 euros par mois, vous accédez à 150 Go de stockage.Pro: pour 4,17 euros par mois, vous disposez de 1 To pour stocker toutes vos photos et vidéos.Pro +: ce plan va jusqu’à 15 euros par moiset vous offre 5 To de stockage.

pCloud

Si nous parlons de services similaires à Google Photos, il faut mentionner pCloud, que nous avons déjà analysé en profondeur il y a quelque temps.

Comme Icedrive, pCloud offre 10 Go de stockage gratuit dans le cloud à tous vos utilisateurs. De plus, il se démarque qu’il peut faire des copies de sauvegarde de vos appareils, qu’il inclut une vérification en deux étapes et qu’il promet un transfert rapide des fichiers quel que soit leur poids.

Pour étendre ces 10 Go gratuits, pCloud a ces deux plans de paiement:

Premium 500 Go: pour un versement unique de 480 euros, vous pouvez obtenir 500 Go de stockage cloud à vie.Premium Plus: pour un versement unique de 980 euros, vous pouvez obtenir 2 To de stockage cloud à vie.

Les deux plans sont un paiement unique et peuvent être trouver généralement avec des réductions important.

MediaFire

Une autre option pour enregistrer vos photos et vidéos est MediaFire, qui offre 10 Go de stockage gratuit de fichiers sur le réseau.

Sur cette plate-forme, vous pouvez télécharger plusieurs fichiers en même temps, sans limite de bande passante, les organiser comme vous le souhaitez et les partager avec d’autres personnes. De plus, il dispose de ces plans de paiement pour avoir encore plus d’espace pour sauvegarder vos images:

Pro: pour 3,75 $ par mois (environ 3 euros) si vous payez un an à l’avance, vous disposez de 1 To de stockage.Affaires: pour 40 $ par mois (environ 34 euros) si vous payez un an à l’avance, vous disposez de 100 To pour 100 utilisateurs.

Dubox

Si vous avez besoin d’une nouvelle maison pour vos photos et vidéos, vous devriez sérieusement envisager l’option Dubox, qu’elle propose à chacun de ses utilisateurs 1 To de stockage cloud gratuit.

Dans ce cas, Dubox n’a pas de plans de paiement, donc c’est l’espace maximum que les utilisateurs peuvent utiliser pour conserver leurs fichiers.

Il faut également mentionner que Dubox peut enregistrer une copie de sauvegarde des photos de vos appareils (pas les vidéos) et qu’il dispose d’une application mobile et d’une version Web à partir de laquelle vous pouvez accéder à vos fichiers.

Qu’adviendra-t-il de Google Photos à partir de juin 2021?

Google Photos nous a permis de sauvegarder tous nos souvenirs dans des images sans limite d’espace lorsque nous l’avons fait avec l’option “Haute qualité”. Cependant, début novembre 2020, nous savions que Google pensait déjà à inclure les plans de paiement dans Google Photos.

La nouvelle tragique a été confirmée peu de temps après, lorsque la société a annoncé que éliminé le stockage gratuit illimité de photos et de vidéos. Cette mesure entrera en vigueur le 1er juin 2021, vous pourrez donc continuer à profiter de ce stockage illimité dans le cloud d’ici là.

Il y a un détail que vous devez prendre en compte: tout ce que vous importez avant le 1er juin ne comptera pas dans les 15 Go de stockage gratuit que Google Photos offrira à partir de cette date.

Par conséquent, nous pouvons résumer que dans Google Photos, vous ne pouvez économisez 15 Go de photos et de vidéos à l’arrivée de juin 2021. D’ici là, profitez et gardez en sécurité tous vos souvenirs en images, car ils ne compteront pas dans cette limite d’espace.

Si vous faites confiance au cloud, vous faites une grave erreur

Combien cela coûte-t-il d’avoir plus de stockage dans Google Photos?

Les seuls utilisateurs qui sont sauvés de cette modification négative sont ceux qui possèdent un téléphone Google Pixel, comme Google l’a confirmé ces mobiles garderont un stockage gratuit et illimité sur Google Photos.

Le reste des utilisateurs qui souhaitent disposer de plus d’espace de stockage dans Google Photos doivent souscrivez à l’un des forfaits Google One suivants:

Plan de 100 Go: pour 1,99 euros par mois, vous pouvez obtenir 100 Go de stockage dans le cloud de Google.Plan de 200 Go: pour 2,99 euros par mois, vous bénéficiez de 200 Go de stockage dans le cloud Google.Planifier 2 To: pour 9,99 euros par mois, vous obtenez 2 To de stockage dans le cloud Google.