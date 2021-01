Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le dernier d’entre nous Il a été publié pour la première fois en 2013 pour PS3 et a déjà des versions pour PS4 et PS5. Le jeu de survie-aventure s’est rapidement imposé comme l’une des meilleures versions de la console PlayStation et est considéré par beaucoup comme un chef-d’œuvre rejouable.

Maintenant, plus de 8 ans après sa première, le speedrunner Anthony Caliber, a révélé un nouvel œuf de Pâques jamais vu auparavant. Il s’agit d’une image réelle d’une fourmi infectée par le parasite Cordyceps, cause d’infection dans le monde de Le dernier d’entre nous.



Pour voir par vous-même le secret, vous devez au début du jeu, dans la mission d’introduction lorsque vous jouez avec Sarah, l’emmener d’un endroit à un autre la maison dans laquelle ils vivent, vous pouvez aller dans une pièce où la télévision est allumée. À ce moment-là, ils donneront des nouvelles et la connexion sera perdue après une explosion. Vient maintenant la partie latérale, où vous devez charger le jeu à partir du point de contrôle qui sera créé. Ensuite, l’explosion en arrière-plan se fera entendre à nouveau avant d’entrer dans la pièce, de sorte que vous verrez que le téléviseur n’a pas de signal. Si vous sortez et descendez les escaliers avec Sarah, un autre point de contrôle sera créé, à quel point vous devrez recharger le jeu et retourner dans la pièce avec la télévision. Là, vous pourrez enfin voir l’image de la fourmi infectée à la télévision.

Le speedrunner qui a plus de 8000 heures de jeu sur Le dernier d’entre nous a été surpris par le secret qu’un disciple lui a révélé en Discorde. Ci-dessous vous pouvez voir la découverte.

