Écrit par Christian Collado dans Applications

Bien que les études indiquent qu’un bon nombre d’utilisateurs de smartphones nous quittons les applications après les avoir utilisées pour la première fois, et qu’il est de plus en plus difficile pour les développeurs nous convaincre d’installer de nouveaux outils, la vérité est que nous aimons tous découvrir et tester de nouvelles applications, bien que beaucoup d’entre eux finissent par être supprimés de la mémoire de l’appareil peu de temps après leur téléchargement.

Mais sans mon hobby de télécharger et de tester la plupart des nouvelles applications qui arrivent sur Google Play, je n’aurais probablement pas découvert celles qui sont devenues cette année 5 de mes nouvelles applications incontournables. Parmi ceux qui passent des années dans le même dossier sur l’écran d’accueil du mobile.

Arrivée

Après avoir longtemps utilisé AfterShip pour suivre mes envois, c’est cette année que j’ai trouvé l’alternative parfaite. Il s’agit de Arrivée, une application de suivi des envois créée par Shopify, qui est arrivé sur Android au milieu de l’année.

L’application a un design moderne, offre un support pour la grande majorité des compagnies maritimes nationales et internationales, et offre des fonctions intéressantes telles que la possibilité de suivre les envois sans les ajouter nous-mêmes à l’application grâce à la synchronisation avec notre boîte mail, mises à jour sur la carte en temps réel et plus encore.

Arriver peut être télécharger totalement gratuit, et n’inclut pas les paiements dans l’application ni la publicité d’aucune sorte.

Bluecoins

Pendant des mois, j’ai essayé différentes applications pour suivre mes finances personnelles. Pendant ce temps, j’ai essayé des alternatives telles que Spendee ou Wallet jusqu’à ce que j’utilise Money Lover. Cependant, j’ai enfin trouvé mon option préférée dans cette catégorie: Bluecoins.

Il est vrai que ce n’est pas une nouvelle application. Mais si c’est l’un des plus complets de sa catégorie, mais toujours facile à utiliser. De plus, dans sa version premium, il offre la possibilité d’importer des données depuis d’autres applications via des fichiers CSV —des valeurs séparées par des virgules—, ce qui facilite grandement la transition d’une autre application vers les Bluecoins.

Parmi ses nombreuses fonctions, il y a la possibilité de créer plusieurs comptes différents, chacun dans sa propre devise – y compris les crypto-monnaies – * ou la possibilité de fixer des budgets pour savoir combien d’argent nous devons allouer chaque mois à chaque catégorie. Il existe également des options pour créer vos propres catégories, planifier des dépenses hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, des bilans générés automatiquement et bien plus encore.

Boosté

Et s’il est important de contrôler l’argent, c’est encore plus pour contrôler le temps. Il existe de nombreuses applications de productivité dans le Google Play Store, mais parmi toutes Boosted est devenu mon préféré.

Sélectionnée par Google comme l’une des meilleures applications Google Play en 2019, Boosted vous permet de suivre le temps que nous passons à faire chaque activité tout au long de la journée, pour vérifier lesquels sont ceux auxquels nous consacrons le plus d’heures, et si nous distribuons de la manière la plus appropriée.

Le meilleur de tout est que vous pouvez créer les tâches que vous jugez pratiques. Ainsi, par exemple, vous pouvez vérifiez à quels sujets ou projets vous consacrez plus de temps, et consultez des statistiques détaillées qui incluent notre jour le plus productif de la semaine, les heures consacrées à chaque tâche de chaque activité, ou planifiez les prochains projets grâce au calendrier intégré. Encore une fois, c’est une application totalement gratuite. De plus, il offre synchroniser sur Google Drive pour pouvoir l’utiliser dans plusieurs appareils en maintenant simultanément les données.

Groupé

Si vous pensez que Google Keep n’est pas une application de notes assez complète, vous devriez essayer Groupé. Cette application de listes, de notes et d’écriture fonde son fonctionnement sur un format de “packages” ou bundles. Dans chacun d’eux, nous pouvons ajouter nos propres notes classées par des étiquettes de couleur.

En plus de son format, l’application se distingue par une design fantastique. De plus, il prend en charge le langage Markdown, ce qui en fait devenu mon outil préféré pour rédiger des projets d’articles, des critiques ou simplement noter des idées.

Il est à noter que, pour l’instant, l’application est en version bêta. Cependant, il peut être téléchargé gratuitement via Google Play et tester les nouvelles fonctionnalités que son développeur introduit fréquemment.

Hobi

Une autre application qui n’est pas vraiment nouvelle, mais que j’ai eu la chance de découvrir tout au long de cette année est Hobi. C’est une application qui permet suivre les séries que nous avons vues, celles que nous regardons et celles que nous voulons voir.

Hobi comprend un panel de les tendances d’où découvrir la série du moment pour le reste des utilisateurs, compte à rebours et notifications pour la première des nouveaux épisodes de notre série préférée et bien plus encore. En outre, il se synchronise avec Trakt.tv afin que vous puissiez créer une sauvegarde ou restaurer les données à partir de la série de visionnage sur n’importe quel appareil.

Pass2Pay

Jusqu’au jour où Google Pay vous autorisera à importer des billets, des cartes de fidélité et toutes sortes de billets sans recourir à des outils tiers, je crains que Pass2Pay a gagné un écart dans la mémoire de mon mobile.

Son fonctionnement est simple: Pass2Pay nous permet d’importer tout type de billet, pass ou carte dans notre «portefeuille» Google Pay tant qu’il est au format pkpass, PDF ou via une photographie. Il offre également la possibilité de générer les passes manuellement, en entrant les données nous-mêmes.

Refind

Refind est une autre des applications relativement nouvelles qui a déjà gagné une place dans ma liste d’éléments essentiels. Et est-ce que parfois il est impossible de se tenir au courant de toutes les nouvelles sur les sujets qui nous intéressent, il peut donc être utile de recourir à un application qui fait le travail de collecte des histoires les plus pertinentes pour nous.

Refind permet sélectionnez nos sujets d’intérêt et les pages Web pour laquelle nous avons la plus grande prédilection. De cette façon, chaque jour au moment où nous décidons nous-mêmes, l’application rassemblera les 10 articles les plus intéressants, que nous pouvons lire, partager ou enregistrer pour plus tard.

De plus, l’application nous offre la possibilité de marquer si nous avons aimé les éléments sélectionnés chaque jour, ou non, de sorte que jour après jour, la sélection est de plus en plus proche de nos goûts et intérêts.

fraise

Avec Bundled, ruff est l’autre application qui forme mon ensemble d’outils lors de l’écriture à partir du smartphone. Le lauréat de l’un des Material Design Awards 2019 pour son design innovant est mon choix quand il s’agit de rédiger des brouillons rapides puis exportez-les pour terminer leur formatage dans d’autres outils.

Contrairement à d’autres applications de ce type, ruff se concentre sur l’offre d’une expérience extrêmement simple, où la création d’un nouveau document texte est aussi simple et rapide que ouvrez l’application et commencez à écrire des mots. Pas de paramètres ni d’ajouts inutiles.

Cependant, c’est une application plus complète qu’il n’y paraît à première vue. Il prend en charge le formatage du texte, la sauvegarde automatique et la restauration de la progression, ou la possibilité de exporter, partager, copier ou enregistrer chacun des textes qui sont écrits.