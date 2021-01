Plus de 85% des téléphones vendus dans le monde ont aujourd’hui le même protagoniste: Android. Le système d’exploitation développé par Google domine le marché sans problème grâce à sa présence dans des appareils fabriqués par des marques telles que Samsung, Xiaomi ou la société Alphabet elle-même.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de ce système d’exploitation est la facilité d’utilisation, apprendre à maîtriser un mobile Android est assez simple. Si vous ne vous contentez pas de ce niveau avancé, Nous vous mettons au défi de connaître d’autres astuces et fonctions d’Android pour le gérer comme un vrai professionnel.

8 astuces et fonctions pour gérer Android comme un pro

Activez l’alarme même avec le mobile éteint

Il est normal que vous pensiez que vos alarmes mobiles ne retentiront pas si elles sont désactivées. Cependant, vous devez savoir que sur les derniers appareils Android l’alarme fonctionne même si elle n’est pas activée. Ainsi, vous pouvez économiser la batterie pendant la nuit et vous réveiller quand vous le souhaitez.

Dans certains cas, le terminal lui-même vous montrera une option pour maintenir l’alarme à côté du bouton Arrêter. De cette façon, vous pourrez dormir paisiblement en sachant que le mobile sera là pour vous avertir le moment venu.

Utilisez les raccourcis de la barre de notification

La barre de notification n’est pas importante uniquement pour ce détail, l’apparence des notifications; aussi est la clé pour accéder rapidement aux paramètres des fonctions qu’il collecte.

Lorsque vous faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran, vous verrez des boutons qui vous permettent d’activer ou de désactiver le mode avion, les données mobiles ou la localisation. Ne vous limitez pas à les utiliser uniquement pour cela, profitez également du fait qu’il s’agit d’un accès direct aux fonctions elles-mêmes. Par exemple, appuyez et maintenez le bouton Bluetooth pour accéder directement à son menu. Ainsi, vous gagnerez du temps en n’ayant pas à entrer dans Paramètres> Connexions> Bluetooth.

Passer rapidement d’une application à une autre

L’une des astuces les plus inconnues d’Android est celle qui vous permet de basculer entre les applications récentes en seulement deux pressions. C’est vrai, vous pouvez éviter d’ouvrir le menu des applications ouvertes en appuyant deux fois sur le bouton des applications récentes qui, selon le mobile, sera situé dans le coin inférieur droit ou gauche. Faites-le et vous verrez comment votre téléphone revient à l’application que vous aviez précédemment ouverte.

Votre écran ne fonctionne pas? Utilisez la souris

Tout comme vous pouvez connecter un écran braille à votre Android – une astuce que Google lui-même vous a donnée -, vous pouvez également utilisez la souris lorsque l’écran de votre appareil est cassé. Ce dont vous avez besoin pour cela est un câble OTG, qui vous permettra de connecter la souris -USB- avec votre téléphone ou tablette -micro USB-.

Rassemblez les deux appareils pour qu’un pointeur apparaisse à l’écran et c’est tout, vous pouvez utiliser la souris pour naviguer dans le terminal. N’oubliez pas qu’un clic sert de touche sur l’écran et maintenir le bouton de la souris enfoncé équivaut à un appui long.

Raccourcis dans les raccourcis de l’application

Si vous avez un appareil avec Android Nougat ou supérieur, vous pouvez gagner encore plus de temps lors de l’interaction avec les applications. Nous parlons des raccourcis qui apparaissent via les raccourcis d’applications eux-mêmes. Entrez dans le menu et cliquez sur l’icône Twitter, par exemple. Vous pouvez voir qu’il apparaît un menu contextuel avec diverses options vous donnant un accès direct aux fonctions du réseau social.

Le truc ne s’arrête pas là car, si vous cliquez sur l’une de ces fonctions, cela deviendra un autre raccourci que vous pourrez placer n’importe où sur l’écran. De cette façon, en quelques clics, vous pouvez utiliser directement les fonctions les plus importantes de l’application, sans avoir à la parcourir. Malheureusement, ces raccourcis ne sont pas disponibles pour toutes les applications.

Protégez les notifications sur l’écran de verrouillage

Les notifications sont un bon outil pour savoir quand il y a des nouvelles dans les applications que vous utilisez. Cependant, ils peuvent devenir une arme à double tranchant si vous laissez leur contenu être trop visible. Imaginez que certains messages WhatsApp avec un contenu compromis apparaissent sur votre écran de verrouillage, ils seraient disponibles pour toute personne qui active l’écran du téléphone.

Pour éviter ces problèmes, il est préférable d’activer les notifications sur l’écran de verrouillage, mais de masquer leur contenu. Pour ce faire, vous devez entrer Paramètres> Écran de verrouillage> Notifications et activez l’option Masquer le contenu. À partir de ce moment, vous verrez que vous avez reçu des messages sur WhatsApp, mais pas leur contenu.

Un widget pour reconnaître les chansons

En plus de la fonction populaire Google Assistant pour reconnaître des chansons ou des applications comme Shazam, Les mobiles Android ont un widget qui remplit la même fonction. Pour l’installer sur votre écran, vous devez appuyer et maintenir n’importe où dessus et sélectionner Widgets. Ensuite, cliquez sur Google pour trouver Sound Search, un bouton que vous pouvez placer où vous le souhaitez.

Lorsque vous écoutez une chanson et que vous ne pouvez pas la reconnaître, tout ce que vous avez à faire est appuyez sur l’icône Recherche sonore pour lancer la recherche.

Ajoutez vos informations de contact à l’écran de verrouillage

Nous ne voulons pas que cela se produise, mais une option possible est de perdre votre appareil Android. Si tel est le cas, il est également possible que ce tomber entre les mains d’une bonne personne qui veut vous le rendre. Pour leur permettre de vous trouver plus facilement, il est préférable d’ajouter des informations de contact à l’écran de verrouillage.

À l’aide de Paramètres> Écran de verrouillage> Informations de contact, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour que la personne qui trouve le mobile ou la tablette vous contacte. C’est vous qui décidez si cette méthode est utile ou trop dangereuse au cas où ce que vous subissez est un vol et non une perte.

Jusqu’à présent, les astuces et fonctions les plus inconnues d’Android, celles dont les connaissances vous permettront d’utiliser le système de manière professionnelle. Si vous en savez plus, n’hésitez pas à les ajouter à notre liste à travers les commentaires, nous vous attendons.

Suivez Explica.co sur notre chaîne officielle Telegram, nous sommes plus de 50 000 membres! Si vous aimez plus Instagram, nous sommes là aussi!

Suivez Explica.co