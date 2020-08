Vers le second semestre de chaque année, Samsung publie la dernière entrée de sa série incroyablement populaire Galaxy Note. Pour 2020, nous avons reçu les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. La note de base 20 est une mise à niveau assez modeste par rapport à la note 10 de l’année dernière, la note 20 Ultra offrant le meilleur affichage, les meilleurs appareils photo, le meilleur design et plus encore.

Bien qu’il existe quelques différences entre les deux combinés, une chose qu’ils ont en commun est une puissance insensée. Les deux versions du Note 20 ont un processeur Snapdragon 865+ et 8 ou 12 Go de RAM selon le modèle que vous obtenez. Cela devrait entraîner une vitesse plus que suffisante pour pratiquement n’importe quelle tâche, mais comme nous le savons tous, rien n’est parfait.

Si vous constatez que votre Note 20 ne fonctionne pas comme vous le pensez, ne vous inquiétez pas. Il existe de nombreux trucs et astuces que vous pouvez suivre pour essayer de ramener les choses à la normale. Alors sans plus tarder, voici ce que vous devez savoir.

Réglez l’affichage du Note 20 sur 120 Hz

Il y a beaucoup de choses à savoir si votre téléphone se sent ou non rapide ou lent, et selon ce qui se passe, il est tout à fait possible que vous ayez simplement affaire à une connexion Wi-Fi ou de données faible au lieu de quelque chose qui ne va pas avec votre Note 20. performances réelles.

La barre d’état en haut à droite de votre écran affichera toujours la force actuelle du signal de votre service sans fil, ainsi que le type de connexion de données dont vous disposez (5G, LTE, etc.). Si vous n’êtes pas connecté au Wi-Fi et que vous n’avez qu’une barre ou deux de signal qui s’affiche, cela signifie que votre service est faible et n’est pas en mesure de fournir des données fiables.

Cela peut être résolu en vous connectant au réseau Wi-Fi de votre maison, ce qui peut être fait simplement en appuyant sur le bouton Wi-Fi dans vos paramètres rapides. Si vous rencontrez toujours des problèmes pour charger des sites Web, lire des vidéos YouTube, etc., il peut être utile de contacter votre fournisseur sans fil ou Internet et de vous assurer qu’il ne subit aucune panne de service.

Assurez-vous que votre Note 20 exécute le dernier logiciel

Comme avec tout téléphone Android, le Galaxy Note 20 reçoit des mises à jour logicielles régulières au fil du temps pour le maintenir aussi bien que possible. Les mises à jour majeures du système d’exploitation se produisent environ une fois par an, en plus des correctifs de sécurité mensuels.

Votre Note 20 devrait vous alerter de ces mises à jour dès qu’elles sont disponibles. Chaque fois que vous êtes connecté au Wi-Fi, les mises à jour seront automatiquement téléchargées, vous n’avez donc pas à vous soucier de faire quoi que ce soit manuellement.

Si vous voulez revérifier juste pour vous assurer que votre téléphone ne manque pas une mise à jour qui est arrivée, il est très facile de vérifier cela.

Ouvrez le Paramètres app.

Faites défiler vers le bas de la page.

Robinet Mise à jour logicielle.

Robinet Télécharger et installer.

Votre Note 20 recherchera ensuite les mises à jour disponibles, et si tout va bien, il affichera un message indiquant que « Votre logiciel est à jour ».

Utilisez la fonction Device Care dans les paramètres de votre Note 20

Lorsque vous êtes sur la page Entretien de l’appareil, appuyez sur le Mémoire option pour voir la quantité de mémoire / RAM de votre téléphone utilisée. Les Note 20 et Note 20 Ultra disposent respectivement de 8 et 12 Go de RAM, ce qui signifie qu’ils ont beaucoup de place pour gérer plusieurs applications / jeux ouverts en même temps.

Si vous êtes un utilisateur particulièrement intensif de votre appareil et que le Note 20 commence à subir des ralentissements, la suppression des applications d’arrière-plan libérera instantanément votre RAM et devrait vous donner une belle augmentation de vitesse.

Une fois que vous êtes sur cette page de mémoire, appuyez simplement sur le Nettoie maintenant et votre mémoire sera nettoyée comme ça.

Désinstaller les applications que vous n’utilisez pas sur le Note 20

Il existe des tonnes d’excellentes applications et jeux que vous pouvez obtenir pour votre Note 20, et même si vous pourriez être tenté de télécharger tout ce que vous voyez, cela peut entraîner des ralentissements indésirables avec le temps. Même pour un téléphone aussi puissant que le Note 20, le remplir de centaines d’applications peut le mettre en difficulté.

Nous ne disons pas que vous devriez toujours vous inquiéter pour installer des applications, mais ce n’est jamais une mauvaise idée de parcourir le tiroir de votre application de temps en temps et de voir si vous en avez que vous n’utilisez pas ou que vous n’utilisez presque jamais.

Avoir beaucoup d’applications ne devrait pas entraîner de diminution drastique de la vitesse, mais même si vous n’avez aucun problème de performances, ce n’est pas une mauvaise idée de faire une vérification de l’application tous les six mois environ juste pour vous assurer que votre le téléphone n’est pas inutilement encombré.

Éteignez votre Note 20 et rallumez-la

Demandez à n’importe quelle personne du support technique et elle vous dira que de nombreux problèmes peuvent être résolus en éteignant et en rallumant simplement un appareil. Les smartphones sont des choses incroyablement complexes, et même si nous ne l’aimons pas, ils peuvent simplement être gaffés pour une myriade de raisons.

Si vous avez un Galaxy Note 20 et qu’il ne fonctionne pas correctement, cela vaut la peine d’éteindre le téléphone, de le laisser éteint pendant un moment, puis de le redémarrer. Aussi simple que cela puisse paraître, c’est un moyen légitime de corriger les bogues de performances.

Si rien d’autre ne fonctionne, réinitialisez votre Note 20 aux paramètres d’usine

