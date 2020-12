La firme coréenne a des projets intéressants en cours pour la nouvelle année.

2020 a été une année compliquée à presque tous les égards, bien qu’au fil des mois, la tempête se soit apaisée pour les entreprises de smartphones. Maintenant, avec la fin du cours sur la table, il est temps de regarder vers l’avenir et d’essayer de prévoir ce que la 2021 de plus en plus proche nous apportera en termes de smartphones.

Samsung, en tant que l’une des grandes puissances mondiales qu’il est, a préparé toute une gamme de nouveaux terminaux qui viendront entre nos mains au cours des prochains mois. Sur la scène, des produits phares, des smartphones un peu plus modestes, des gammes d’entrée et de pliage. Osons-nous en souligner les plus importants? Bien sûr!

Samsung Galaxy S21

Le premier à arriver sera le Samsung Galaxy S21 et il le fera également à l’avance. Nous pouvons profiter de ce formidable terminal et de ses frères les janvier prochain.

Avec lui, nous trouverons un smartphone de Écran Full HD + AMOLED de 6,2 pouces, Taux de rafraîchissement de 120 Hz, batterie de 4000 mAh avec charge rapide de 25 W et triple caméra arrière avec capteur principal de 64 MP. De plus, il intégrera le processeur le plus récent et le plus puissant du marché, le Snapdragon 888 sur certains marchés, même si en Europe nous devrons nous contenter de l’Exynos 2100.

Samsung Galaxy S21 + et S21 Ultra

La série Samsung S21 des principaux téléphones haut de gamme est complétée par le S21 + et le S21 Ultra. Les deux atterriront dans les magasins également au cours du mois de janvier 2021 et ils attireront tous les regards avec le Galaxy S21. Comme ils appartiennent à la même série, de nombreux les caractéristiques seront similaires entre eux bien que, évidemment, ils aient une certaine différence.

Par exemple, dans le cas du Galaxy S21 +, il équipera une dalle de 6,7 pouces et un batterie supérieure à celle de son petit frère, dans ce cas de 4 800 mAh. Il en va de même avec le S21 Ultra, dont l’écran monte jusqu’à 6,8 pouces et sa batterie jusqu’à 5000 mAh. De plus, ce dernier terminal aura un attrait supplémentaire et sera son spectaculaire Appareil photo 108 MP.

Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 2 et Galaxy Z Fold Lite

On n’a pas encore eu le temps de trop goûter au Samsung Galaxy Z Fold 2 mais ce n’est un secret pour personne que la marque coréenne travaille déjà à pleine capacité sur sa mise à jour, le Galaxy Z Fold 3. Le peu qu’on en sait , presque certainement, incorporera le S-Pen en standard, vous gagnerez ainsi en polyvalence et fonctionnalité.

Mais ce n’est pas tout dans le domaine du pliage. Samsung prévoit de lancer une nouvelle version de son populaire Galaxy Z Flip au troisième trimestre 2021, cette fois avec un écran extérieur beaucoup plus grand et avec des améliorations également dans le panneau intérieur, qui se replie.

Comme si cela ne suffisait pas, il y a de fortes rumeurs selon lesquelles la marque asiatique rendra les téléphones pliables un peu plus accessibles dans la nouvelle année avec le lancement d’une version allégée du Galaxy Fold.

Samsung Galaxy A32 5G

Laissant de côté les gros smartphones dont les prix avoisinent les 1000 euros voire les dépassent, on retrouve le Samsung Galaxy A32 5G. Ce terminal axé sur le milieu de gamme cherche à offrir aux fidèles de Samsung un smartphone avec connectivité 5G à un prix bien inférieur à celui de la série S21.

En plus de cela, ce que l’on sait jusqu’à présent, c’est que le Galaxy A32 5G apportera sous son bras un Panneau de 6,5 pouces avec encoche en forme de goutte, capteur d’empreintes digitales latéral, le bien-aimé et en même temps défenestré support pour casque avec entrée jack 3,5 mm ou chargement USB-C, parmi de nombreux autres aspects.

La série F de Samsung se distingue considérablement par durée de la batterie des terminaux qui le composent. Bien que l’arrivée de ces smartphones sur le marché européen ne soit pas assurée, ils sont une référence en Inde et cela ne fait pas de mal d’être attentif à ce qui se démarque, comme cela s’est déjà produit avec des téléphones similaires à celui-ci qui nous préoccupent, c’est le cas du Galaxy F41.

Le fait est que nous savons déjà que Samsung a le Galaxy F62 en développement avancé et que ce sera l’un des grands terminaux de 2021. Pour le moment, nous ne savons que ce qu’il équipera 6 Go de RAM, un écran AMOLED, plusieurs capteurs arrière et une énorme batterie comme son prédécesseur.

Samsung Galaxy M12

En option pour ceux qui veulent un smartphone Samsung mais dont le budget est limité ou qui n’ont tout simplement pas l’intention de faire une grosse dépense, la firme coréenne lancera le Galaxy M12 en 2021. Bien qu’il soit typé dans la gamme basse, les caractéristiques de ce terminal ne sont pas négligeables.

Ainsi, dans le Galaxy M12, un mobile résidera avec Écran de 6,5 pouces entouré de marges assez étroites, caméra arrière quadruple ou lecteur d’empreintes digitales sur le panneau avant. Il n’y a toujours pas de date exacte pour sa mise en scène, mais les prévisions prévoient qu’il sera entre janvier et février 2021.

