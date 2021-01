Le jeu vidéo CD Projekt tire parti de la puissance de la communauté sur PC avec de nouvelles options et des améliorations de jeu.

L’une des versions récentes plus importants, aussi pour tout ce qui se donne, a été Cyberpunk 2077. Le nouveau RPG de CD Projekt Il est finalement arrivé sur le marché en décembre 2020 et les débuts ont sûrement été tout le contraire à ce dont la firme polonaise avait rêvé. De plus, le studio a dû se présenter publiquement pour s’excuser et a promis d’améliorer le titre.

Au-delà de Bugs qui sont progressivement corrigées, et les problèmes de performances évidents sur PS4 et Xbox One, le jeu apprécié sur PC mieux que toute autre plateforme. De plus, le pouvoir de compatible est que la communauté peut obtenir des mods pour améliorer l’expérience dans différents domaines, même ceux qui sont peu susceptibles de subir des changements.

Tous les problèmes de développement et de publication supposent un mal de crâne pour CD Projekt, qui fait face à diverses demandes des investisseurs. Pourtant, il y a des voix dans l’industrie qui considèrent le traitement que le studio polonais reçoit comme injuste, comme Gabe Newell. Quoi qu’il en soit, de nombreux joueurs ils apprécient le jeu vidéo.

Et si vous le faites sur PC, vous pouvez profiter du différents mods qui sortent, comme nous l’avons dit. Dans Jeux 3D nous avons décidé de faire une compilation des 8 mods plus intéressants pour améliorer le titre de CD Projekt dans plusieurs domaines: personnalisation, conduite ou gestion des stocks, pour ne citer que quelques exemples. N’oubliez pas que le jeu a reçu la mise à jour 1.1 avec diverses améliorations.

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos sur YouTube

Changement de look, V

Quelque chose qui a fait tout à fait défaut dans le jeu vidéo est la possibilité de modifier le look de notre personnage pendant l’aventure. Il est dommage que l’option n’existe pas, mais il existe une solution grâce à ce mod. Arasaka Appearance Updater vous permet de modifier à tout moment différentes caractéristiques de votre visage, car un changement de look ne fait jamais de mal.

Améliorez la conduite autour de Night City

Conduire dans Cyberpunk 2077 a des détracteurs. La vérité est que certains véhicules se sentent très lourds, il y a des dérapages un peu exagérés à différents moments, le freinage n’a pas pour but de sauver nos vies et, en général, cela pourrait être quelque chose de mieux. Le mod Better Vehicle Handling est sur améliorer la tenue de route pour que l’expérience soit quelque chose de plus agréable et que nous puissions profiter de Night City dans nos voitures ou motos de luxe.

Vous ne vous perdrez plus sur la mini-carte

Vous avez sûrement eu plus d’une aversion avec la mini-carte. A plus d’une occasion, en le suivant pour aller d’un point à un autre en voiture, on se rend compte que l’on a pris la mauvaise route et que cela peut faire perdre beaucoup de temps à nos déplacements. C’est parce que la mini-carte Cyberpunk 2077 est trop éloignée. Avec Better Minimap, vous pouvez personnaliser comment le mini carte, ce qui facilite grandement l’orientation dans Night City.

Jouer à Cyberpunk 2077 à la troisième personne

Vous vous souviendrez peut-être que lorsque le jeu a été annoncé, certains joueurs n’ont pas aimé l’idée que le jeu soit à la première personne. Il est clair que c’est une question de goût, mais un moddeur travaille sur la possibilité de profiter de Cyberpunk 2077 en troisième personne. Et c’est exactement ce que fait JB – TPP Mod, bien qu’il soit encore en développement et qu’il puisse avoir quelques bugs. Avec ce mod, vous pouvez profiter du jeu à la troisième personne et, la vérité est que les progrès sont prometteurs.

Un 2×1, plus d’options de configuration

Nous nous sentons généreux et vous laissons deux mods pour personnaliser davantage l’expérience jouable Cyberpunk 2077 pour le prix d’un. D’une part, le curseur Better Field of View élargit les options de Réglage FOV (Field of View, “Field of View”), quelque chose qui est toujours intéressant de pouvoir modifier dans ce type de jeu. Le titre a déjà cette possibilité, mais avec ce mod, le minimum est de 30 et le maximum de 150.

D’un autre côté, Better Controls Menu nous laisse installer à notre goût tous les contrôles sur PC. Le jeu vidéo a des options pour les changer, mais il y en a des spécifiques que le titre ne permet pas de modifier, personne ne sait très bien pourquoi. Avec ce mod, vous pouvez tout changer.

Un peu d’ordre, s’il vous plaît

Dans un jeu avancé, votre Inventaire il sera plein d’objets de toutes sortes. Tellement que cela peut être chaotique et quelque peu déroutant à gérer. Avec l’inventaire simplifié, ce problème peut être résolu. Le mod organiser de manière plus simple les consommables, les objets de guérison, et cela permet même à l’inventaire de faire certaines choses automatiquement pour nous, comme la vente de certains objets. Ne vous inquiétez pas, son fonctionnement est personnalisable.

Méfiez-vous de la pollution de Night City, V

Night City est un très bel endroit pendant la journée, quand le soleil brille et que les oiseaux chantent, même s’il est vrai que de temps en temps il y a de bonnes averses. Pourtant, si vous n’en êtes pas satisfait climat, Climate Exchange vous permet de le modifier. En outre, le mod ajoute de nouvelles options, comme brouillard ou pollution très dense. Sans aucun doute, avec ce mod, certains moments seront plus cyberpunk que jamais.

Amélioration des performances de Cyberpunk 2077

On laisse pour la fin celui qui est probablement le plus important de tous, car ce mod tente d’améliorer le performances de jeu, en résolvant divers bogues et en ajoutant la possibilité de réactiver la console développeur. Ce dernier nous permet même d’introduire quelques “trucs” dans le jeu. Sans aucun doute, Cyber ​​Engine Tweaks est l’un des mods incontournables en ce moment.

En savoir plus: Cyberpunk 2077, CD Projekt, Mods et PC.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');