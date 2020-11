N’attendez plus, les meilleures réductions sur les mobiles Samsung sont ici.

Écrit par Miguel Paredes

le Vendredi noir est juste autour du coin, aura lieu ce Vendredi 27 novembre. Cependant, nous n’avons pas à attendre un autre jour pour profiter de réductions intéressantes.

Nous vous apportons une sélection avec 8 mobiles Samsung que vous pouvez acheter en vente pour Black Friday. Peu importe le type d’utilisateur que vous êtes, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.

Samsung Galaxy M51

L’appareil coréen arrive avec un écran Résolution Super AMOLED et Full HD + de 6,67 pouces. Votre processeur est le Qualcomm Snapdragon 730G, que vous pouvez trouver à côté des versions de 6 Go et 8 Go de RAM.

À l’arrière de ce Samsung Galaxy M51, un total de 4 caméras dirigé par un Capteur principal de 64 mégapixels. Le mobile de Samsung intègre également une énorme batterie de 7000 mAh.

Samsung Galaxy M31

Ce Samsung Galaxy M31 est livré avec un boîtier en plastique que vous pouvez trouver en différentes couleurs. Votre écran, avec la technologie Super AMOLED, atteint 6,4 pouces avec une résolution Full HD +.

Son cerveau est l’Exynos 9611, qui vient avec une seule version avec 6 Go de RAM et deux options de stockage, 64 Go et 128 Go. À l’arrière, 4 caméras animées par un capteur principal de 64 mégapixels. La batterie de ce Galaxy M31 atteint jusqu’à 6000 mAh et bénéficie d’une charge rapide.

Samsung Galaxy M21

Le milieu de gamme Samsung a un panneau Super AMOLED de 6,4 pouces et une résolution Full HD +, ce qui nous donne une densité élevée de 405 pixels par pouce. Il est disponible en plusieurs couleurs assez frappantes.

Dans ses entrailles, l’un des transformateurs de la firme coréenne, le Exynos 9611. Vous pouvez le trouver à côté d’une seule version de 4 Go de RAM. Le Samsung Galaxy M21 dispose également d’un triple caméra arrière Oui une énorme batterie de 6000 mAh.

Samsung Galaxy A42 5G

Le Samsung Galaxy A42 5G intègre un panneau AMOLED de 6,6 pouces et une résolution HD +, ce qui nous donne une densité de 266 pixels par pouce. Sous son châssis se trouve le Exynos 980 fabriqué par Samsung lui-même.

Le terminal coréen arrive avec 4 caméras arrière: un capteur principal de 48 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels, une macro de 5 mégapixels et un capteur pour le mode portrait qui se répète avec 5 mégapixels. On n’oublie pas sa batterie, qui atteint un niveau non négligeable 5 000 mAh.

Samsung Galaxy A51

est Samsung Galaxy A51 a un panneau Résolution Super AMOLED 6,5 pouces et Full HD +. On parle d’un écran d’assez qualité, qui occupe la majeure partie de sa façade.

Votre cerveau est le Exynos 9611 fabriqué par Samsung, que vous pouvez trouver à côté de Mémoire RAM de 4 Go. L’appareil de la firme coréenne bénéficie 4 caméras à l’arrière, également avec une grosse batterie de 4000 mAh qui vous offrira une très bonne autonomie.

Samsung Galaxy S10 Lite

La version “lite” du Samsung Galaxy S10 n’est pas du tout taillée. On retrouve un beau design en verre et un panneau Super AMOLED de 6,7 pouces. Avec une résolution Full HD +, cela nous donne une densité de 385 pixels par pouce. Le cerveau du terminal coréen est le Qualcomm Snapdragon 855, l’un des processeurs les plus puissants du moment.

À l’arrière, une triple caméra formée par un Capteur principal de 48 mégapixels, une grand angle 12 mégapixels et un capteur macro 5 mégapixels. Dans le petit trou à l’avant, un appareil photo de 32 mégapixels. L’appareil Samsung dispose également d’une batterie de Charge rapide 4500 mAh et 45 W.

Samsung Galaxy S20 +

Le Samsung Galaxy S20 + est passé par notre table d’examen il y a quelques temps, laissant de grandes sensations. Il a un très bon écran AMOLED de 6,7 pouces et le puissant Exynos 990, le même processeur qui intègre le Samsung Galaxy S20 Ultra.

Le terminal Samsung a également 3 caméras à l’arrière et un capteur TOF (Time of Flight), qui est chargé d’analyser la profondeur d’une scène. Comme nous l’avons souligné dans l’examen, profitez d’une section photographique polyvalente cela vous permettra de prendre de bonnes photos dans des conditions très différentes.

Samsung Galaxy Note10 Lite

Le Samsung Galaxy Note10 Lite arrive avec un impressionnant Écran Super AMOLED 6,7 pouces et résolution Full HD +. Il occupe pratiquement tout le devant, la seule exception est un petit trou pour la caméra, qui disparaîtra de votre vue après quelques heures d’utilisation.

À l’intérieur se trouve le Exynos 9810 fabriqué par la société coréenne. Vous pouvez choisir entre les versions de 6 Go et 8 Go de mémoire RAM. Un total de 3 sont les caméras que l’appareil coréen incorpore sur son dos: un capteur principal de 12 mégapixels, une téléobjectif répétition avec 12 mégapixels et un grand angle qui se répète avec 12 mégapixels.