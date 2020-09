2020 est l’année où Uber allait mettre de l’ordre dans ses comptes, mais cela a fini par poser un problème pour les comptes de l’entreprise. La paralysie quasi totale de la flotte due aux verrouillages mondiaux dus au coronavirus l’objectif de rentabilité a été atteint à l’intérieur de l’entreprise. «Le coronavirus a eu un grand impact sur la santé et sur les comptes de notre entreprise, 2020 est une année très compliquée», explique Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber, lors d’une réunion de presse. Après tout, avec l’arrêt d’activité, il a été la division UberEats chargée de tirer la multinationale.

Alors qu’Uber tente de faire face à ce qui reste d’une 2020 incertaine – à laquelle s’ajoute une étape difficile en Californie et ses éventuelles réglementations en matière d’embauche de chauffeurs, qui pourraient définir une tendance pour l’avenir – ils préparent déjà leur stratégie pour les prochaines années.

Comment Uber veut-il atteindre cet objectif? Uber investira 800 millions de dollars pour atteindre ses objectifs

Sa vision est d’électrifier la flotte de véhicules associée à la plateforme. Dans le cadre du projet Uber Green, présenté ce mardi par Dara Khosrowshahi, Uber veut y parvenir d’ici 2030, ses émissions peuvent être réduites à zéro dans la plupart des villes où ils sont présents. D’ici 2040, Uber devra atteindre zéro émission dans toute son entreprise. Au total, d’ici 2025, 50% de ses trajets – dont Madrid est comprise – seront effectués par des véhicules zéro émission.

Comment Uber veut-il atteindre cet objectif? Pour Dara Khosrowshahi, l’entreprise a désormais quatre objectifs essentiels à couvrir.

À partir de 15 villes aux États-Unis et au Canada, au prix d’un dollar de plus qu’un voyage normal, les passagers peuvent choisir des voyages 100% électriques. Ce dollar serait destiné au bénéfice final du conducteur pour encourager l’achat de véhicules électrique avec la promesse de meilleurs revenus futurs. En compensation, et avec l’idée d’étendre le service, les utilisateurs recevront des points échangeables contre des voyages gratuits ou des livraisons de nourriture gratuites au sein de la plateforme.

Investissement millionnaire

Cependant, pour atteindre ses objectifs, Uber est confronté au défi de s’assurer que sa flotte de partenaires dispose des bons véhicules. Pour ce faire, Uber démarre un investissement de plus de 800 millions de dollars pour le Canada, les États-Unis et l’Europe destiné aux subventions pour l’achat de voitures. Ces fonds seront mis en œuvre avant 2025. Outre la mise en place de solutions d’économie et de gestion d’énergie et de projets communs avec Renault-Nissan pour aider à l’achat de voitures au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et au Portugal. BP, EDF et Power Dot pour la France, le Portugal et le Royaume-Uni pour la gestion de la charge électrique.

Pour le moment, Uber n’a pas voulu ventiler les investissements par région, il n’est donc pas clair quelle part de cet investissement reviendra aux différents pays partenaires. Dans la première approximation, La France prendrait environ 75 millions d’euros associés à un ambitieux plan Air Pur convenu avec le gouvernement de la région.

Car pour Uber, la relation avec l’espace politique est essentielle. « Uber ne pourra pas le faire seul et nous devons travailler main dans la main avec les gouvernements des régions, ainsi qu’avec les experts », explique Anabel Díaz, responsable des politiques en Europe.

Cela met en échec l’activité d’Uber en Espagne. Absentes dans certaines des grandes villes du pays – depuis 2019, Uber a quitté Barcelone en raison d’une réglementation contraire à son activité – les relations publiques de la technologie ont connu leurs avantages et leurs inconvénients. Avec le paysage du conducteur détendu pendant des mois, l’entreprise est confrontée à un éventuel changement réglementaire de sa relation de travail avec les livreurs UberEats. De la main d’un gouvernement central bien positionné contre des entreprises similaires à Uber.

Uber ne concerne pas que les voitures

Pour le moment uniquement aux États-Unis, et encore à des années-lumière de cette étape en Europe, L’objectif d’Uber est de devenir un transport multimodal. Au-delà des voitures ou des scooters, désormais sous la marque Lime après le transfert de son activité, l’idée d’Uber est de s’adresser à l’ensemble des transports publics des villes.

En contrôlant l’achat de billets de train ou de bus, les itinéraires partagés – sous l’interdiction Uber Pool en Europe – vont définir la tendance pour l’entreprise.

L’article Uber jette la maison par la fenêtre: 800 millions pour toutes ses voitures électriques ont été publiés dans Hypertext.