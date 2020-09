Je me souviens encore de ces vieux jours où nous passions des heures devant des jeux de combat comme Street Fighter V ou King of Fighter. Maintenant 8BitDo veut que nous revivions cette expérience avec ça bâton d’arcade personnalisable sortant pour Switch et PC.

Comme nous l’avons mentionné au début, ce périphérique sera entièrement compatible avec Nintendo Switch et tout ordinateur Windows. Mieux encore, il dispose d’une énorme quantité d’options de personnalisation pour tous les joueurs.

Il a la possibilité d’échanger des pièces périphériques pour celles d’autres fabricants, pour les amateurs de jeux de combat. Vous pouvez également utiliser le Logiciel 8BitDo, avec lequel vous pouvez attribuer les boutons, enregistrer des profils entièrement personnalisés, exécuter des macros, etc.

Un bâton d’arcade entièrement personnalisable

Mais 8BitDo ne se contente pas de peu et nous permet non seulement de connecter le périphérique via un câble USB-C. Mais vous aurez également la possibilité de vous connecter via Bluetooth ou un récepteur sans fil 2.4G. Quant à la batterie de l’appareil, elle est de 1000 mAh, vous pouvez donc aller n’importe où avec votre Switch et profiter de quelques heures devant lui.

Si vous avez un ordinateur et le commutateur, en appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez basculer entre les modes Switch et XInput pour PC. Les boutons changent de couleur lorsque vous changez, grâce à la LED intégrée.

Même à côté du commutateur physique, il y a un deuxième bouton avec lequel vous pouvez l’utiliser comme un D-pad. Cela signifie que vous ne pourrez pas seulement jouer à des jeux de combat. Sinon, vous pouvez aussi profiter d’un FPS, par exemple.

L’appareil ne s’arrête pas là en termes d’options. Puisqu’il a également des boutons de démarrage entièrement dédiés, les classiques et une autre capture d’écran.

Cependant, nous pouvons trouver un grand nombre de périphériques de cette classe sur le marché. Nous ne pouvons pas nier la qualité des appareils 8BitDo qu’il a déjà démontré dans le passé avec d’autres appareils similaires.

Au cas où vous seriez intéressé à l’obtenir bâton d’arcade par 8BitDo, il peut être pré-commandé pour 89,99 $. Les unités seront expédiées le 20 octobre.

