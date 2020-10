Jamais un beat’em up n’a apporté autant de paix et de satisfaction qu’il l’a fait 9 singes de Shaolin. Développé par Sobaka Studio, une petite équipe de développement russe basée à Moscou, qui a réussi à créer le jeu amusant qu’ils avaient en tête depuis sa création. Bien sûr, nous ne parlons pas de surprises, puisque la société nous a montré une bande-annonce de gameplay pour nous montrer comment le jeu fonctionnait. Pour cela, a décidé de recréer le classique SNES ou Mega Drive beat ’em up, en ajoutant une touche différente avec lequel caractériser leurs titres. Prêt à plonger dans le chinois médiéval et à se battre au corps à corps avec les moines Shaolin? Eh bien, rejoignez-nous dans notre analyse, où nous vous montrerons que tout ne se bat pas sans réfléchir.

Le chemin de l’illumination

Dans une période troublée, dans une période difficile, un jeune pêcheur doit devenir fort pour venger ses proches, qui sont morts aux mains des pirates maléfiques de Wukou, l’ayant laissé gravement blessé et sans aucun espoir. Avec patience et détermination, les moines Shaolin parviennent à lui sauver la vie et lui apprennent les arts martiaux, avec lesquels il décide de se venger, même si avec le temps il découvre que ce point de vue n’est pas le bon, car il y a plus de gens qui souffrent et qui ont besoin d’aide. . Par conséquent, il met de côté sa vengeance personnelle, pour rejoindre les courageux moines pour détruire les pirates, qui sont sous les ordres d’un personnage sombre qui veut quelque chose de très différent du pillage de quatre villages de pêcheurs. Magie et arts martiaux se rejoignent dans une aventure où notre protagoniste évolue à la fois physiquement et mentalement.

Le gameplay de 9 Monkeys of Shaolin nous ramène au beat ’em up classique que nous apprécions tant à l’ère du 16 bits. Avec une touche plus moderne, notre protagoniste peut réaliser de nouvelles attaques et évoluer à la fois physiquement et mentalement, pouvant ainsi apprendre des coups et des mouvements puissants où nous utilisons Qi pour vaincre nos ennemis. Nous avons un grand nombre de mouvements qui augmentent au fur et à mesure que nous progressons dans notre aventure, du coup de pied volant classique à la possibilité d’utiliser notre Qi pour attirer nos ennemis et pouvoir les frapper plus facilement. Nous pouvons utiliser différentes armes pour faciliter la résolution des difficultés qui surgissent. De plus, il est possible d’équiper notre protagoniste de différentes bottes et accessoires qui nous offrent une grande diversité d’avantages, qui, pour être honnête, nous aident beaucoup pendant les combats.

Ce titre a également un mode coopératif assez bon, où vous pouvez jouer à la fois localement et en ligne. Dans ce mode, nous pouvons jouer avec un autre joueur qui est incarné par l’un des moines Shaolin qui vivent dans le temple où ils nous apprennent à combattre. Ce mode multijoueur nous permettra de surmonter les différents niveaux avec plus de facilité, puisque nous avons aidé à éliminer le grand nombre d’ennemis qui apparaissent en cours de route. Cependant, il faut être très prudent, car si on ne désactive pas ce mode, il y a des tirs amis, donc nos attaques peuvent nuire à notre partenaire et vice versa.

9 singes de Shaolin change sa difficulté, ayant jusqu’à 4 niveaux différents. Le mode normal est un bon défi pour les joueurs moins expérimentés, donc s’ils décident de commencer à ce niveau et ont du mal à avancer, ils peuvent le réduire au novice pour pouvoir surmonter les obstacles qui se présentent. La principale différence que nous trouvons dans les différents niveaux de difficulté est la quantité de dégâts que nous subissons et le nombre d’ennemis qui nous sont lancés.

L’art de la simplicité

Ce titre a une section graphique très simple, les personnages à l’écran sont mal définis, bien que ce peu de flou qu’ils aient rend le jeu très fluide. Curieusement, pour compenser ce manque de définition, le jeu utilise quelques astuces qui compensent ce manque, faisant ainsi se dérouler certains niveaux de nuit ou dans des endroits mal éclairés, ce que l’on peut vraiment pardonner grâce à la grande qualité de jeu de ce 9. Singes de Shaolin.

Dans le section sonore Nous pouvons souligner ses effets sonores, puisque nous allons trouver des sons très reconnaissables pour tous ceux qui ont déjà vu un film d’arts martiaux. Les coups, les coupures et les crashs sont parfaitement recréés et nous introduisent convenablement à l’action. D’autre part, nous avons la bande son, qui nous accompagne tout au long de l’aventure, des tonalités orientales qui recréent la musique, que nous aurions pu entendre dans la Chine classique et qui ont également parfaitement défini le titre.

Malheureusement, le jeu n’utilise aucune fonctionnalité spéciale sur Nintendo Switch, au-delà de la possibilité qu’il nous offre de le jouer en mode portable, ce que nous apprécions vraiment si nous voulons y jouer à tout moment.

9 singes de Shaolin. Soyez de l’eau mon ami

On ne peut pas dire plus sur un jeu qui nous a agréablement surpris. Notre première impression a été celle d’un titre qui nous a embarqués dans une vengeance et nous a ensuite montré que nous avions très tort, puisque ce jeu consiste à surmonter la perte d’un être cher et l’idée de vouloir protéger tout le monde, même coût du sacrifice de sa propre vie.

9 singes de Shaolin peuvent être une porte d’entrée parfaite à tous ces joueurs qui n’ont jamais joué un beat ’em up et je veux le faire maintenant. La possibilité de changer le niveau de difficulté, ainsi que le mode coopératif bien implémenté, en font un jeu pour tous les joueurs. Une aventure avec une tournure surprenante qui nous tient pris au piège jusqu’à la toute fin, c’est l’un de ces jeux que tout le monde devrait avoir dans son catalogue Nintendo Switch.

9 Monkeys of Shaolin nous ramène à l’époque médiévale chinoise, où la magie et les arts martiaux se confondaient avec la réalité. Dans ce titre, nous trouvons une leçon précieuse qui nous fait penser que la vengeance n’est pas toujours la solution à nos problèmes.

AVANTAGES

Une histoire fascinante

Mode coopératif

Hautement rejouable

LES INCONVÉNIENTS

C’est un peu court

Quelques pépins occasionnels

