Mettez-vous à jour et faites le tirage au sort le plus tendu de Noël – plus que la loterie – avec votre téléphone portable. Ce sont les meilleures applications et sites Web pour le faire.

Écrit par Beatriz Alcántara dans Applications

Recevoir des cadeaux de l’ami invisible, c’est bien, mais organiser le cadeau peut se transformer en cauchemar.

Heureusement, il ne vous reste plus qu’à fixer une limite de prix et à décider qui participera au concours grâce aux applications mobiles qui ils s’occupent du processus pour vous.

Allez préparer les cadeaux, car nous allons vous dire ce qu’ils sont les meilleures applications et sites Web pour organiser la tombola de l’ami invisible sur Android. Tous sont gratuits et ils sont disponibles pour que vous les utilisiez dès maintenant pour découvrir qui est la prochaine personne chanceuse à recevoir vos grands cadeaux.

TOP applications et sites Web pour faire la tombola de l’ami invisible

Ami invisible 22Application d’ami invisibleGardien secret du père NoëlAmis invisibles – Père Noël facileAmigoinvisibleonline.comAmi invisible en ligne (application) Soytuamigoinvisible.comCadeau secretGénérateur d’amis invisibles

Ami invisible 22

Plus de 100 000 utilisateurs ont déjà installé Invisible Friend 22, une application très utile pour organiser l’ami invisible en ligne. Créez un groupe avec tous les participants du tirage au sort, définir le budget minimum et maximum, la date de livraison et les autres conditions que vous jugez nécessaires.

Pour inviter ceux qui vont participer, vous pouvez entrer leurs e-mails ou leur envoyer une invitation via WhatsApp, Facebook ou Telegram, entre autres plates-formes.

Lorsque tout est prêt, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur “Faire une tombola” pour que l’application vous montrer le nom de l’ami que vous devrez donner. De plus, le reste des participants recevra un e-mail ou une notification avec le résultat final.

S’il y a des accros aux smartphones dans le groupe, n’oubliez pas que vous pouvez les aider à se décrocher avec ces 5 cadeaux Xiaomi.

Application d’ami invisible

Dans cette application, vous n’avez pas besoin de courriels ou d’invitations pour lancer le cadeau d’un ami invisible.

Créez le groupe avec le nom de tous les participants, spécifiez les personnes qui ne peuvent pas ou veulent se faire cadeau et enregistrez les données. Ensuite, chaque participant devra entrez votre nom pour savoir qui vous a touché.

Un à un, passez le mobile entre les membres du groupe afin qu’ils puissent découvrir les résultats. Les tirages ne sont pas enregistrés dans l’application, donc personne ne pourra y accéder pour découvrir qui donne à qui. De cette façon, il est essentiel que chaque participant se souvienne de l’ami à qui il doit donner.

Gardien secret du père Noël

Cette application, avec un design idéal pour les tombolas de Noël, a un fonctionnement similaire aux applications précédentes. Vous devez entrer le nom du groupe, tous les participants et leurs e-mails, le prix maximum et minimum des cadeaux, et d’autres instructions que les membres du groupe doivent connaître. En outre, vous pouvez également dire à l’application qui ne veut pas ou peut donner à qui.

Une fois que toutes les conditions du concours ont été confirmées, sélectionnez «Commencer» pour que l’application fasse son travail. Ensuite, vous verrez à l’écran qui vous devez offrir en cadeau.

Si vous êtes fan d’Android, vous pouvez choisir parmi ces cadeaux idéaux. Le reste de les participants recevront un email avec le résultat du tirage au sort. Il convient de noter que Santa’s Secret Keeper est en anglais, bien que nous vous recommandons son utilisation si vous maîtrisez cette langue au minimum.

Amis invisibles – Père Noël facile

Sans e-mails, sans SMS et sans papiers, vous n’avez besoin que de votre téléphone portable pour réaliser la tombola de l’ami invisible avec cette application. Créez le groupe, ajoutez tous les participants, le montant maximum et la date de livraison du cadeau.

Ensuite, laissez l’appli faire le tirage au sort et passez en passant le mobile parmi les participants afin que chacun puisse découvrir à qui il doit le donner. Comme point fort de cette application, chaque membre peut ajouter une liste de souhaits pour que votre ami invisible sache quoi obtenir.

Amigoinvisibleonline.com

Si vous ne souhaitez télécharger aucune application pour faire le tirage au sort de l’ami invisible, vous pouvez recourir à sites Web qui remplissent la même fonction. L’un des meilleurs est Amigoinvisibleonline.com, qui envoie les résultats à tous les membres du tirage par e-mail.

Après avoir accédé au site Web, vous devez entrer le nom et les adresses électroniques de chacun des participants. De plus, dans la case “Exclure”, vous pouvez ajouter des exclusions entre eux.

Passez à l’étape 2 pour rédiger le message que vos amis recevront, revoir tout et, enfin, faire le tirage au sort pour envoyer les messages dans lesquels ils sauront qui est la personne à qui ils doivent offrir.

Savoir plus: Téléchargez Wream, l’application pour vos amis et votre famille pour obtenir vos cadeaux correctement

Ami invisible en ligne (application)

Bien que le nom corresponde à l’option précédente, Invisible Friend Online est un application gratuite pour Android Avec lequel vous pouvez facilement organiser la tombola de l’ami invisible, que ce soit parmi votre famille, vos camarades de classe ou pour votre entreprise.

Après avoir organisé le tirage au sort, vous pouvez envoyer les résultats à chaque participant sous forme de lien via des plateformes telles que WhatsApp. Ainsi, vous ne verrez pas à qui appartient chacun d’eux et le mystère restera jusqu’à la fin.

Facile à utiliser, petit et sûr, Invisible Friend Online a tout ce que vous recherchez pour pouvoir organiser avec succès la tombola de l’ami invisible.

Soytuamigoinvisible.com

Soytuamigoinvisible.com est un autre site Web très utile pour faire le tirage au sort de l’ami invisible, qui propose plusieurs options pour l’organiser parfaitement. Tout d’abord, vous devez établir quel jour les cadeaux seront-ils distribués afin que tous les participants sachent.

Ensuite, après avoir ajouté les données des membres du tirage au sort, vous pouvez également choisir ce que le pbudget à utiliser lors de l’achat chaque cadeau. Enfin, il vous suffit d’envoyer le résultat du tirage au sort pour que chaque composant du groupe reçoive par email toutes les informations dont il a besoin pour participer.

Cadeau secret

Il existe d’autres applications qui peuvent vous aider à organiser le cadeau d’un ami invisible, par exemple Secret Gift. Avec cette application gratuite pour Android, vous pouvez créer un groupe avec tous les membres, définir l’heure et le lieu de livraison du cadeau et, enfin, effectuer la tombola.

Chacun des membres de la tombola recevra par email le nom du destinataire de son cadeau et le reste des informations dont il a besoin sur l’événement. Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran suivantes, vous pouvez créer plusieurs groupes, chacun pour un tirage différent.

Générateur d’amis invisibles

Le dernier site Web que nous voulons vous recommander pour faire le tirage au sort des amis invisibles s’appelle le générateur d’amis invisibles et vous permet de réaliser le tirage au sort. par e-mail ou SMS.

Le processus est similaire à celui des autres applications et sites Web: ajoutez les noms des participants, établissez des exclusions entre eux et saisissez les informations complémentaires (date de livraison, budget, etc.).

Après avoir confirmé toutes les données, vous n’aurez plus qu’à choisir comment vous souhaitez envoyer les invitations et faire le tirage au sort pour que chacun des membres du tirage au sort reçoit le nom de la personne chanceuse qui appréciera votre cadeau.

Avec ces 9 applications et sites Web que vous pouvez oublier sur le papier et le stylo, vous n’en avez pas besoin pour organiser la fastidieuse tombola d’un ami invisible. Il vous suffit d’utiliser votre téléphone portable, d’ajouter les informations et de laisser l’application ou le site Web se charger de faire le tirage au sort et d’envoyer les noms.