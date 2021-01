Votre appareil mobile peut également vous aider à prendre soin de la planète. Nous vous montrons les meilleures applications pour être plus respectueux de l’environnement.

Les applications mobiles sont conçues pour divertir, organiser, soigner et en général améliorer la vie des utilisateurs. Dans les magasins de smartphones, vous pouvez trouver outils de toutes sortes cela vous aidera dans tous les aspects que vous pouvez imaginer.

Calculer combien de minutes d’exercices ferez-vous dans la journée, vous rappeler ce rendez-vous important et même fermer les stores ne sont que quelques-unes des activités que vous pouvez faire avec des programmes de ce type.

Parmi toutes les options proposées par les développeurs de ces systèmes, il y en a que vous ne pouvez pas manquer: applications vertes.

Soyez en harmonie avec le environnement Ce n’est pas quelque chose dont on peut discuter; il est nécessaire de le faire. Pour cette raison, nous vous invitons à lire cet article, car nous vous montrerons quels sont les meilleurs d’entre eux.

9 applications pour une vie plus verte et plus durable

Ce n’est un secret pour personne que nous vivons dans le ère de mondialisation, et qu’absolument toutes les innovations sont interconnectées. Alors pourquoi ne pas utiliser toute la technologie pour réduire l’impact négatif des humains sur Terre dans chacune de nos activités? C’est précisément la fonction de ce qui suit applications de durabilité:

Chacune de ces applications a des objectifs différents, mais elles contribuent toutes à une mission finale: améliorer la relation entre les humains et la planète.

Depuis réduire la consommation d’eau et d’électricité Même connaître les guides qui vous guideront dans le recyclage ne sont que quelques-uns des résultats que l’utilisation de ces applications aura.

Plus les gens savent comment le meilleures applications vertes, davantage de personnes pourront contribuer à améliorer la Terre dans les années à venir. Vous pouvez en faire partie si vous choisissez d’installer l’un de ces outils sur votre smartphone.

Mais, bien sûr, vous devez d’abord savoir comment chacun d’eux fonctionne. Ensuite, nous vous donnerons tous les détails de ces applications étonnantes et fonctionnelles.

Mirubee

Si la consommation d’énergie électrique est devenue un problème pour votre poche et, par conséquent, pour la planète, Mirubee C’est l’application que vous devez installer sur votre mobile. Son fonctionnement simple est l’un de ses principaux avantages et nous vous montrerons de quoi il s’agit.

Cette application est basée sur un compteur d’énergie installé dans le panneau électrique central des maisons, d’où il extraira les informations nécessaires à l’évaluation. Ce compteur peut être acheté séparément puis synchronisé avec l’application.

Une fois que vous l’avez fait, l’application saura quelle est la quantité exacte et en temps réel de la consommation des ménages. De plus, vous pouvez recevoir des recommandations pour augmenter l’efficacité énergétique de votre maison et, par conséquent, réduire le coût des factures.

Cependant, l’avantage le plus important de Mirubee est le diminution des agents polluants pour la planète grâce aux astuces incluses dans l’application.

Conseils verts

Pour protéger l’environnement il n’est pas nécessaire d’effectuer de grandes actions; quelques petits suffiront à donner un changement significatif à la planète.

Conseils verts est l’une des meilleures applications pour la durabilité grâce à plus de 150 conseils pratiques vous avez dans votre base de données. Tous se concentrent sur la protection de la planète à travers divers facteurs.

Les plus importants d’entre eux ont à voir avec l’amélioration de l’utilisation de l’eau, la réduction des déchets autant que possible, le recyclage des ordures dans l’environnement familial et industriel et aussi le diminution de l’utilisation de produits chimiques qui affectent la planète.

Tout cela sans en laisser de côté conseils pour protéger la biodiversité et prévenir la pollution d’espaces naturels. Bien sûr, tous les conseils de Conseils verts sont pris en charge par une association de terrain, et dans ce cas c’est le Agence européenne de l’environnement.

Laboratoires Plume

Si la niveaux de pollution d’un certain domaine vous préoccupent, Laboratoires Plume C’est l’application écologique la plus appropriée pour éviter que ce soit un problème.

Les développeurs de cet outil étudient la qualité de l’air du site qui vous intéresse afin de déterminer la niveau de pollution.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’application fait non seulement l’étude au moment exact où vous effectuez la requête, mais elle peut également déterminer comment l’air sera pour les prochaines 24 heures.

Ceci sans laisser de côté un récit historique qui montre quels étaient les niveaux de contamination au cours des derniers mois, ce qui vous aidera à avoir une meilleure idée de la qualité de l’air d’un lieu donné.

Toutes ces fonctions sont possibles grâce au travail conjoint des scientifiques spécialisés dans l’aspect atmosphérique avec les données apportées par les satellites. De cette façon, cet outil peut déterminer les niveaux de pollution dans les zones urbaines partout dans le monde.

Finalement, Laboratoires Plume Il montre également quelques recommandations comme, par exemple, quel est le meilleur moment de la journée pour effectuer une certaine activité (course à pied, marche dans le parc …). Sans aucun doute, cette application est extrêmement utile pour éviter tout contact avec des niveaux élevés de contamination.

je recycle

Le recyclage est l’un des meilleurs moyens de contribuer au respect de l’environnement. je recycle est une application qui vous permettra de savoir quels sont les points les plus proches de poubelle séparée et emmenez-le à un endroit où il deviendra un autre objet après le certain processus.

Mais ce n’est pas tout; Cette application propose également divers conseils qui peuvent vous aider à recycler à l’intérieur. Les méthodes de recyclage sont nombreuses et variées, vous pouvez donc sélectionner celles que l’application vous montre. En outre, je recycle vous permettra de vous connecter avec d’autres personnes qui veulent rejoignez le monde du recyclage pour partager des idées.

Déballez la ville

Avec le temps, cela devient de plus en plus courant observer les points pleins d’ordures dans n’importe quelle rue, et bien que l’idéal soit toujours de s’arrêter et de les récupérer, cette opportunité n’existe pas toujours.

Pour les créateurs de Déballage Chaque action est précieuse, et reconnaître et signaler les espaces qui sont jonchés est un bon moyen de les réduire au fil du temps.

Pour commencer à utiliser Déballage Vous devez télécharger l’application, activer la géolocalisation et emporter votre smartphone avec vous partout où vous allez. Si vous voyez un résidu contribuant à la pollution de la planète, vous devez le marquer dans l’application.

Et lorsque nous parlons de déchets, nous ne faisons pas seulement référence aux petits déchets qui abondent dans les rues, mais vous pouvez également marquer tout type de déversement illégal que vous avez découvert.

Le but ultime de l’outil est donc de former un grand carte des points sales du monde. Avoir ces informations crée non seulement un sensibilisation pour éviter d’ajouter d’autres espaces plein de déchets, mais aussi à la recherche promouvoir des solutions aux zones qui font déjà partie de la carte.

Empreinte carbone et suivi du CO2

L’empreinte carbone est un autre des facteurs polluants les plus fréquents ces derniers temps. C’est un indicateur qui reflète la niveaux de gaz à effet de serre produit par des particuliers et de grandes entreprises.

Bien qu’il existe de nombreuses autres façons de mesurer ces niveaux, l’application Empreinte carbone et suivi du CO2 il est spécialement conçu pour remplir cette fonction. Son objectif principal est d’aider l’utilisateur à savoir quelle est son empreinte carbone exacte.

À ce sujet, sachez que les utilisateurs ne sont pas que des particuliers, car cet outil peut également être utilisé par les grandes entreprises et les résultats seront exacts.

Pour vous être plus bénéfique, le suivi de l’empreinte carbone et du CO2 offre également des conseils extrêmement simples qui peuvent vous aider grandement. réduire l’empreinte carbone.

Les solutions sont très variées, mais nous pouvons en souligner quelques-unes comme astuces pour économiser l’énergie, autant pour augmenter la durabilité et même conseils pour éviter l’utilisation des transports publics ou propre voiture.

Cela influencera sans aucun doute la diminution de l’empreinte carbone. Vous devez aussi savoir que Empreinte carbone et suivi du CO2 il est disponible pour Android et iOS.

Arbolapp

Créée en Espagne, cette application aide non seulement à protection de l’environnement par la conscience, mais il a une fonction spécifique que vous ne pouvez pas manquer: enseigner sur les arbres.

Cet outil est donc l’une des meilleures aides à la fois pour les professionnels de la région et pour ceux qui veulent apprendre simplement comme passe-temps.

La base de données de cette application archive plus de 143 espèces, 500 images, un peu plus de 90 termes et plus de 350 illustrations afin que vous puissiez mieux comprendre toutes les informations sur l’arbre en question.

En ce sens, cette application a été développée pour être comprise par tous grâce à son langage simple, sans négliger, bien entendu, le caractère scientifique de toutes les données.

CleanSpace – Un air plus propre

Comme avec Carbon Tracker, CleanSpace – Un air plus propre est une autre des applications écologiques qui est responsable de mesurer le niveau de l’empreinte carbone des utilisateurs.

Pour être plus précis, cet outil mesure la quantité de dioxyde de carbone que vous dépensez lorsque vous vous déplacez d’un endroit à un autre dans votre voiture privée.

Il le fait grâce à un GPS, en même temps qu’il vous propose les meilleures alternatives pour faire le même itinéraire mais en transports en commun avec l’aide de Google Maps.

GoodGuide

La alimentation biologique Il contribue également à la durabilité de la planète, et pour le mettre en œuvre, vous devez acheter la nourriture qui correspond à cette intention.

GoodGuide est, comme son nom l’indique, un guide qui peut vous aider à localiser plus de 170000 produits aux caractéristiques écologiques.

En outre, la sélection de cette application est basée sur nourriture abordable et avec d’excellentes propriétés de consommation. Ceci sans oublier que beaucoup d’entre eux sont biodégradables et ont un impact minimal sur la planète.

Maintenant que vous connaissez toutes ces applications, nous vous invitons à choisir celle que vous aimez le plus. Comme vous le verrez, chacun d’eux peut vous aider dans de nombreux aspects, tout cela tout en remplissant une fonction encore plus grande: prendre soin de la planèteAprès les avoir installés, vous ferez partie de toutes les personnes qui veulent rendre le monde meilleur où vivre.

