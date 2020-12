Si vous n’obtenez pas le nombre de visites que vous souhaitez vraiment, cet article avec 9 astuces pour gagner plus de vues sur YouTube, Ce sera très utile. Gagner des vues et des abonnés peut être délicat. Surtout si vous ne savez pas comment vous concentrer.

Mais une fois que vous commencez à appliquer ces astuces pour gagner plus de vues sur YouTubeAu fil du temps, vous remarquerez comment ils s’améliorent ainsi que les personnes qui s’abonnent à votre chaîne. Pour cela il faut appliquer le SEO et différentes techniques pour optimiser la fidélisation d’audience, etc.

Comment améliorer le positionnement YouTube et obtenir plus de vues

Nous verrons une série de astuces pour gagner plus de vues sur YouTube une forme efficace. La concurrence sur une telle plateforme peut être écrasante. Cependant, se démarquer n’est pas vraiment assez compliqué. Cela demande juste un travail ciblé et beaucoup de patience.

L’importance de la longueur de la vidéo

Bien qu’il n’y ait pas de longueur idéale recommandée par YouTube. Ce que nous devons garder à l’esprit, c’est que la plupart des utilisateurs qui recherchent des vidéos, en particulier lorsqu’il s’agit de guides et d’autres choses, veulent ce qu’ils recherchent et rien de plus.

Idéalement, créez des vidéos de plus de 60 secondes. Mais il ne faut pas ajouter trop de rembourrage car cela obligera le spectateur à fermer la vidéo et c’est la pire chose qui puisse nous arriver. YouTube souhaite que ses utilisateurs passent toute la journée sur le réseau social. Dans l’idéal, votre vidéo devrait donc pouvoir capter leur attention et fidéliser le public.

Si vous devez faire un tutoriel ou un guide sur quelque chose, évitez de faire des commentaires de remplissage, concentrez-vous uniquement sur ce dont le spectateur a vraiment besoin. Une vidéo directe et claire vaut mieux qu’une vidéo où nous devons rechercher plusieurs minutes de vidéo qui ne nous donnent rien.

Pour cette raison, nous devons faire très attention à la durée des vidéos. Même s’il ne doit pas être trop court, il ne faut pas l’allonger sans signification, cela ne fera que nous blesser.

Créez du contenu adapté aux plates-formes

Si vous ne créez pas de contenu adapté aux plates-formes, vous ne réussirez pas. Imaginons que vous vouliez vendre un produit. YouTube est-il la meilleure plate-forme pour le faire? La réponse évidente est un non catégorique et c’est que vous ne pouvez même pas acheter de produits d’ici, comme nous pouvons le faire sur Facebook, par exemple.

En d’autres termes, les utilisateurs vont sur YouTube pour rechercher des vidéos qui les aident à résoudre des problèmes, regarder des vblogs, des jeux, des vidéos amusantes, des curiosités, etc. Ensuite, nous devons comprendre comment le public travaille pour créer un contenu qui lui convient et réussir de cette manière.

Les vidéos les plus réussies sont généralement celles qui aident à résoudre un problème Comment installer Windows, comment avoir une peau parfaite, comment nourrir un bébé chaton? Et nous pourrions continuer toute la journée.

Travailler sur le titre de la vidéo

Le titre de votre vidéo est l’une des choses les plus importantes que nous devons arrêter et prendre le temps de bien faire. Le plus important est d’utiliser des mots clés, il faut utiliser les mêmes pour lesquels on souhaite positionner la vidéo.

Par exemple, si je souhaite que les internautes qui recherchent «Comment préparer une soupe aux légumes» trouvent ma vidéo qui répond à leur question, ils doivent évidemment voir comment ajouter la plupart de ces mots au titre de la vidéo.

Nous devons également garder à l’esprit qu’être un peu original lors de la création du titre est en fait assez positif. Sur YouTube, il est très important non seulement de se positionner. Si ce n’est pas aussi attirer l’attention, un titre frappant, avec des emojis, qui attire l’attention du spectateur, est un affichage garanti.

Les miniatures personnalisées sont très importantes

La miniature de la vidéo est l’une des choses les plus importantes. Bien que cela n’apporte rien quand on parle de référencement. Ce qu’il contribue, c’est dans l’impact visuel et dans la capture de l’attention de l’utilisateur.

Nous sommes peut-être premiers dans une recherche, mais si la deuxième vidéo a une miniature trop frappante, elle prendra plus de clics qu’elle ne le devrait. En ce sens, nous vous recommandons d’effectuer une recherche sur les mots-clés que vous souhaitez positionner.

Analysez toutes les miniatures et essayez de créer une figurine frappante capable de briser le motif. Si toutes les miniatures de cette recherche sont sombres, vous devrez en créer une très claire, et ainsi de suite.

Créer des listes de lecture

Les listes de lecture sont essentielles. Ils servent de couche supplémentaire pour indiquer à YouTube en quoi consistent les vidéos que nous avons créées. Mais, en plus, les playlists se positionnent également sur YouTube.

Ici, vous pouvez utiliser des synonymes de mots clés, un positionnement à longue traîne et peut-être obtenir des résultats de recherche que vous n’aviez même pas prévus au début. Si vous n’obtenez pas les vues attendues, commencez à travailler sur les listes de lecture et attendez de voir les résultats.

Le temps de rétention et son importance

C’est quelque chose dont nous avons parlé un peu au début de l’article. La fidélisation de l’audience est l’un des facteurs fondamentaux du positionnement de vos vidéos. Plus vous avez de fidélisation d’audience sur une vidéo, meilleur est votre classement dans les moteurs de recherche.

Pour obtenir une fidélisation d’audience élevée, vous n’avez pas besoin d’une caméra de haute qualité ou d’un microphone hors de prix. De quoi avons-nous besoin? Satisfaire le besoin du spectateur. Cela va de pair avec ce dont nous avons discuté plus tôt.

Si vous répondez à la question du spectateur avec précision et sans hésitation, vous n’obtiendrez pas seulement un abonné de plus. Sinon, ce spectateur restera pratiquement jusqu’à la fin de la vidéo, car toute la vidéo en question lui est utile. Tant qu’il n’y a pas de charge ennuyeuse.

Optimiser la page de chaîne

Se concentrer sur les vidéos, leur contenu, l’optimisation du titre et de la vignette est important. Mais il faut aussi se concentrer sur l’optimisation de la page de la chaîne en question. L’établissement d’une image de profil correcte et d’un arrière-plan frappant est vraiment très important. Surtout pour que les gens comprennent de quoi parle votre page.

Fournissez toujours des liens vers vos réseaux sociaux et sites pour gagner du trafic supplémentaire. La zone de description est idéale pour fournir des détails sur le sujet traité dans ce canal. En retour, cela nous aidera à nous positionner.

Les descriptions des vidéos

La description vidéo n’a pas besoin d’être excessivement longue. Peut-être avec 100-150 mots assez et plus. Ce que vous devez faire, c’est l’optimiser avec les mots-clés que vous souhaitez positionner. Vous avez même la possibilité d’utiliser des synonymes pour positionner d’autres mots que les principaux.

Ne vous concentrez pas sur les problèmes de mode

Il existe de nombreux YouTubers qui se concentrent sur des sujets de mode et ce ne sont que temporaires. Bien que cela fonctionne pour beaucoup, ils doivent être mis à jour tout le temps et ajouter du nouveau contenu, ce type de vidéos ne survit pas avec le temps.

Par exemple, les vidéos de défi durent généralement quelques semaines. Passé ce délai, personne ne les voit. Mais, il faut aussi ajouter le fait que pour réussir avec ce genre de vidéo, il faut avoir un public établi.

Comment vous pouvez apprécier ces astuces pour gagner plus de vues sur YouTube est facile à faire. Mais ils sont bien plus importants que vous ne le pensez. Racontez-nous votre expérience dans les commentaires et si vous les appliquez, quels résultats ils vous ont donné.

