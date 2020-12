Changement des modèles Naughty Dog et RockStar; L’Initiative ne cesse de croître.

Comme dans le football, il existe deux modèles économiques dans les jeux vidéo: carrière et portefeuille. Le premier consiste à parier sur des studios fondateurs, souvent avec des développeurs novices ou avec peu d’expérience. Le second, en revanche, se concentre sur la mise sur le marché et des chiffres contrastés convaincants, soit avec un projet ambitieux ou avec un chéquier.

Il existe également des cas dans lesquels un développeur abandonne une étude pour une autre recherche un changement de décor, comme nous l’avons vu récemment dans la marche de plusieurs créatifs de Naughty Dog vers The Initiative, la nouvelle équipe de Xbox Game Studios. Au cours des dernières années, nous avons vu des mouvements très importants dans des entreprises comme RockStar ou Ubisoft, entre autres. Pour cette raison, nous examinons 9 grandes signatures dans l’industrie du jeu vidéo.

Darrell Gallagher pour The Initiative Il est le leader de The Initiative et sa carrière est spectaculaire. Tout le monde ne peut pas se vanter d’avoir travaillé dans des franchises de la taille de Tomb Raider, Call of Duty, Deus Ex, Destiny, Sekiro: Shadows Die Twice … Presque rien.

Jade Raymond par Ubisoft Raymond est une légende de l’industrie non seulement à cause de son travail aux commandes d’Assassin’s Creed, mais aussi à cause de son palmarès marqué par Sony Online Entertainment et Electronic Arts. Son arrivée a changé à jamais l’histoire d’Ubisoft.

Ryan Barnard par IO Interactive Barnard avait travaillé dans des entreprises telles que Crytek, Sony Online Interactive et EA Mythic avant de prendre la direction de la populaire The Division. En 2016, il rejoint les rangs d’IO Interactive pour travailler sur Hitman.

Lauren García pour The Initiative Un autre pour les rangs de la nouvelle étude Microsoft. Garcia était directeur technique de l’ombrage des personnages – le même poste qu’il occupera à The Initiative – dans The Last of Us: Part 2, vous savez donc comment il les dépense.

John Carmack pour Oculus Parler de Carmack, c’est parler de Quake and Doom, entre autres sagas légendaires. Personne ne pouvait imaginer qu’il abandonnerait id Software pour se consacrer à la signature de réalité virtuelle pour Oculus. Bien sûr, l’année dernière, il a décidé de démissionner.

Don Mattrick par Zynga Nous nous souvenons tous de son sourire lors de l’introduction de la Xbox One, et nous savons tous ce qui s’est passé peu de temps après. En tout cas, Don Mattrick n’a mis que quelques mois à signer pour Zynga, le géant américain du jeu vidéo mobile.

Mary Kenney par Insomniac Elle est responsable de titres tels que The Walking Dead: The Final Season et Batman: The Enemy Within, entre autres. Il fait maintenant partie d’Insomniac et a mis son empreinte sur Ratchet & Clank: Rift Apart et Spider-Man: Miles Morales.

Hidetaka Miyazaki par From Software Qui pourrait imaginer que ce jeune programmeur finirait par être une véritable légende? Oracle n’était même pas une société de jeux vidéo, mais il semble que From Software savait comment voir ce qui regorge de talents aujourd’hui.

Marisa Palumbo par Retro Studios Retro Studios continue de s’étendre pour Metroid Prime 4. Cette fois, l’élu a été Marisa Palumbo (productrice), qui a une longue histoire dans des sociétés telles que Blizzard et RockStar.

Comme vous pouvez le voir, plusieurs de la liste font partie de The Initiative, le studio prometteur de Microsoft qui est actuellement plongé dans le développement du nouveau Perfect Dark. Et c’est qu’il y a eu tellement de signatures de l’équipe, que nous vous recommandons de jeter un œil à notre rapport L’Initiative, qui fait partie de la Xbox Series X Dream Team?.

