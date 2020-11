9 Monkeys Of Shaolin Review

La vraie renaissance du genre de combat iconique dans la même veine que les jeux vidéo old school! ou c’est ce qu’il nous promet 9 singes de Shaolin. Voyons si dans cette petite analyse l’étude russe Sobaka parvient à moderniser le genre beat ’em up.

Histoire

En tant que simple pêcheur chinois, Wei Cheng devra venger la mort de ses amis et de sa famille tués dans une attaque de pirates contre son village tranquille. Avec cette prémisse, nous n’aurons qu’à emmener notre personnel vivre une aventure difficile dans la Chine médiévale et combattre dans des batailles de horde avec de nombreux ennemis.

Gameplay

Le principe est simple, vous contre le monde entier. Mais attention, cela ne signifie pas que nous avons un récit plus que bon dans le style le plus pur des vieux films de Kung-Fu.

Le système de combat est sa principale attraction où nous aurons trois attaques, deux modificateurs et deux Dash pour esquiver les attaques ennemies.

9 singes de Shaolin c’est un beat ’em up classique avec son propre personnage

Dans ces combats il ne s’agira pas seulement de distribuer pour distribuer, il va falloir jouer avec une bonne stratégie si on ne veut pas être entouré Par des multitudes d’ennemis sanguinaires. Vous devrez déplacer et détruire une partie de la scène pour trouver votre meilleure position pour contre-attaquer.

Au cours de notre aventure Nous aurons plusieurs thés qui nous donneront la vie ou amélioreront temporairement nos compétences. Nous devons dire que dans les premiers niveaux, nous en aurons un grand nombre tout au long de la scène, mais ensuite ce sera assez réduit.

J’avais l’habitude de dire que 9 singes de Shaolin a son propre caractère et c’est que la façon de lier les coups dans chaque combat est tout simplement géniale. C’est une vraie joie de pouvoir se déplacer à 360 ° autour de la scène en faisant des combinaisons d’attaques et de parades pour mettre fin à toute la foule.

Nous aurons différentes armes, chaussures et colliers qui modifient nos attributs, ceux-ci nous trouverons dans les différentes missions qu’il ne sera d’ailleurs pas nécessaire de les compléter tous pour continuer l’histoire. Nous pouvons les sélectionner depuis le temple ou un navire moine, ces missions nous donneront différentes récompenses telles que des tampons pour améliorer les compétences dans un arbre d’amélioration qui échoue ou au contraire avec les objets que j’ai mentionnés ci-dessus.

Ces récompenses peuvent être des tampons pour améliorer nos compétences – avec un arbre d’amélioration très simple – ou de nouveaux objets que nous pouvons équiper: cannes, chaussures ou chapelet.

Durée et difficulté

Nous sommes confrontés à un jeu qui peut être raccourci pour plusieurs raisons. Le principal est que si nous nous concentrons sur l’histoire principale et sautons certaines zones, nous pouvons la terminer en quelques après-midi. Si vous êtes un chasseur de succès, vous pouvez en profiter encore quelques heures pour l’obtenir à 100%.

En ce qui concerne sa difficulté, s’il est vrai que la combinaison des coups et des améliorations rendra la vie plus facile, nous aurons des zones qui, soit en raison de la disposition de la scène, soit de la difficulté des ennemis finaux nous coûteront quelques morts avant de la terminer. Heureusement, nous aurons une bonne quantité de points de sauvegarde pour éviter le désespoir.

Section technique

Nous aurons une bonne variété de scénarios certains mieux conçus que d’autres pour développer notre combat, les objets nous joueront souvent un tour.

Nous aurons de bons effets d’ombre et de lumière et surtout la possibilité de détruire une bonne partie de ce que nous trouvons qu’en arrière-plan c’est ce qui donne vie aux scénarios.

Graphiquement, il n’y a rien d’enthousiasmant, mais il est vrai que l’esthétique du vieux film qu’ils ont voulu lui donner lui convient très bien, ce qui, avec ces tons très différents à chaque niveau, rend le résultat assez satisfaisant.

Au début et à la fin de chaque mission, nous aurons des scènes de texte ou de petits dessins de style bande dessinée qui vous conviennent très bien et continuerons à nous raconter la bonne histoire que nous vivrons dans 9 Monkeys Of Shaolin.

Quant à sa bande originale, nous devons dire qu’elle passe complètement inaperçue, du moins pour nous. Nous aurons également des voix en anglais et des sous-titres en espagnol parfaitement conformes pour que nous comprenions toute l’histoire.

Bien qu’il soit vrai qu’une fois les principaux pouvoirs et armes atteints, le jeu peut devenir quelque peu monotone puisque les missions malgré le changement d’esthétique restent les mêmes en permanence.

Conclusion finale

Bref, on peut dire que 9 Monkeys Of Shaolin ne réinvente pas ce genre qui semble à nouveau à la mode mais sans exploser. S’il est vrai que parfois nous sentons qu’il réussit, il pourrait être frappé de nombreux problèmes mais ce qui ne peut être nié, c’est qu’il a sa propre identité.

Les combats sont de grande qualité, le fait de pouvoir faire des combos très cinématographiques et le décor nous devons également admettre que c’est un autre des points forts.

Si vous n’êtes pas un amoureux du genre et que vous êtes un joueur plus occasionnel, surement vous l’aimez et si vous êtes un pro, vous ne découvrirez rien dedans mais cela vous donnera aussi quelques assez bons après-midi malgré ses petits défauts ou plutôt pour ne pas l’avoir exploité tout le potentiel qui a été vu avec ces améliorations que nous réalisons.

Pour

Les combats sont issus d’un film, le résultat visuel est très cool

Contre

Peu ambitieux dans l’arbre de compétences Quelques bugs dans les scénarios qui nous compliquent plus que les ennemis