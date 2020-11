Le secteur des technologies de consommation en général traverse une étape compliquée qui n’affecte pas seulement la PS5 et la Xbox Series X, On l’a également noté dans le faible stock de produits tant attendus tels que le RTX 30 de NVIDIA, le Ryzen 5000 ou le Radeon RX 6800 d’AMD.

Si nous jetons un œil au stock de cartes graphiques, nous nous rendrons compte que la situation n’est pas bonneIl en va de même pour les processeurs plus puissants d’AMD (Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X). Il est pratiquement impossible de trouver une unité disponible, et d’aggraver les choses, le stock du RTX 20 a été réduit à tel point qu’il est presque impossible de trouver quelque chose de supérieur à un RTX 2060 Super à un prix “acceptable”.

De nombreuses théories circulent sur ce qui aurait pu arriver pour nous amener à cette situation, mais je pense qu’en général, la clé est dans un concours de faits, c’est-à-dire qu’il n’y a pas un seul coupable, mais plusieurs. D’une part, on peut penser que le boom de la crypto-monnaie, qui semble vivre un deuxième âge d’or, a pu affecter la demande et le stock des RTX 30 et RX 6000, mais la vérité est que, fondamentalement, le l’offre des deux a été minime et la demande très élevée. Il en va de même pour le Ryzen 5000.

Il va sans dire que la tessiture actuelle, produite par la pandémie COVID-19, a eu un impact majeur sur la chaîne d’approvisionnement et a affecté la capacité de production de géants comme TSMC, une réalité qui, conjuguée à la demande croissante engendrée par les lancements les plus importants des plus grands du secteur, et par le passage du marché des smartphones au 5 nm, aurait pu contribuer à limiter davantage le stock de ces produits .

La PS5 et la Xbox Series X ont également beaucoup à voir avec la pénurie, nous voyons pourquoi

Je sais qu’à première vue, il peut être difficile pour nous d’établir une relation entre le lancement de PS5 et Xbox Series X et la pénurie de processeurs Ryzen 5000 et de cartes graphiques Radeon RX 6000, mais je suis convaincu que vous comprendrez tout de suite.

Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, PS5 et Xbox Series X utilisent APU AMD fabriqués en processus 7 nm, le même qui sert à la fois à fabriquer le Ryzen 5000 et à donner vie à la Radeon RX 6000. AMD ne produit pas ses propres puces, mais se tourne vers TSMC, un géant qui travaille également avec d’autres clients et qui doit donc répartir sa capacité de production pour «satisfaire» tout le monde, même partiellement.

La conclusion à laquelle cela nous amène est très simple, AMD ne peut accéder qu’à un certain nombre de plaquettes de silicium, et doit distribuer la production de puces qu’elle obtient d’eux pour créer le Ryzen 5000, le Radeon RX 6000 et les APU de PS5 et Xbox Series X. La source de l’actualité indique qu’au cours du dernier trimestre de l’année, la société de Sunnyvale a alloué un total de 80000 plaquettes de silicium pour fabriquer l’APU PS5, Y 40000 wafers de silicium pour faire de même avec la Xbox Series X et la Series S.

Évidemment de dire que c’est une somme énorme, ni plus ni moins que 120 000 “cookies” de silicium. Si nous établissons une proportion, ce chiffre représenterait entre 65% et 70% du total des wafers qu’AMD obtient de TSMC, ce qui signifie que seulement 30% à 35% auraient été alloués à la production des processeurs Ryzen 5000 et Radeon RX 6000.

Pourquoi AMD a-t-il donné la priorité à la PS5 et à la Xbox Series X? Pour l’argent, évidemment

N’oublions pas que AMD est, après tout, une entreprise, et cela comme NVIDIA et Intel ce que tu veux c’est gagner de l’argent, et pour cela, vous devez maximiser vos revenus et votre marge bénéficiaire. Je sais que beaucoup d’entre vous ont cette idée claire, mais ça ne fait jamais de mal de s’en souvenir pour donner une petite dose de réalité aux fans de chaque marque.

Revenant au sujet des wafers, pour comprendre cette priorité qu’AMD a établie et pourquoi la PS5 et la Xbox Series X en ont été les grands bénéficiaires, nous devons aborder deux questions clés: architecture et rentabilité au niveau de la tranche. Lorsqu’une entreprise achète une tranche de silicium, elle ne paie pas pour des puces fonctionnelles, mais pour cette tranche. Cela signifie que si vous obtenez 50 puces fonctionnelles sur 100 possibles, cela aura le même coût qu’un autre qui a rapporté 80 puces fonctionnelles sur 100 possibles.

Pour maximiser les avantages, AMD a donné la priorité aux conceptions d’APU PS5 et Xbox Series X comme étant les moins complexes et ceux avec le taux de réussite le plus élevé sur la plaquette. Un processeur Zen 2 comme celui des deux consoles est beaucoup plus facile à wafer qu’un processeur Zen 3, et il en va de même pour les GPU des deux consoles, qui ont moins de CU actives qu’un RX 6800.

Deuxièmement, AMD a donné la priorité au Ryzen 5000 car, en raison de leur conception MCM, ils ont un taux de réussite acceptable par tranche, et aurait mis le RX 6000 en dernier, avec un minimum de plaquettes, en fait, car ils utilisent un GPU monolithique accompagné du Infinity Cache, compliquant leur transfert sur la plaquette et réduisant considérablement le taux de réussite, ce qui entraîne un coût élevé et une marge bénéficiaire très limitée.

Si vous vous demandez ce que vous pouvez faire ressortir de tout cela, je pense que la réponse est simple, que tu vas devoir t’armer de patience pour acheter un Ryzen 9 5900X-Ryzen 9 5950X, et qu’il vous faudra peut-être encore plus de patience pour obtenir un RX 6000, à moins que vous ne soyez prêt à payer des prix de revente fous, ce que, évidemment, je ne recommande pas.

Je pense que le mieux que nous puissions faire maintenant est d’attendre et de faire preuve de patience. Accélérez un peu plus votre PC et marquez le premier trimestre 2021 comme date à laquelle la situation actuelle commencera progressivement à s’améliorer.