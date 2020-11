Maintenant que le LG Wing atteint ses premiers propriétaires, LG prépare son successeur, qui sera le deuxième modèle du LG Explorer Project, un projet d’exploration de nouveaux usages pour les smartphones. LG lui-même a déjà avancé que la continuation de l’aile serait un mobile avec un écran extensible. Et il a déjà obtenu le brevet: le “ projet B ” de LG pourrait arriver en mars 2021.

On ne peut nier à LG l’effort de se distinguer comme son dernier téléphone, le LG Wing, ne ressemble à aucun autre. Au moins lorsque son double écran est affiché, bien sûr, lorsque le secondaire est caché, le LG Wing susmentionné ressemble à un mobile “ normal ”. Nous l’avons testé, nous avons l’analyse vidéo et nous publierons bientôt la revue complète du téléphone. Pendant ce temps, chez LG, ils développent le deuxième modèle de leur projet expérimental. Il semble que ce développement va «se répandre».

LG remporte un brevet pour un “ terminal mobile coulissant ”

Schéma du mécanisme du futur mobile avec écran extensible

À la fin de la présentation officielle de WING, LG a montré quelques images en guise de «teaser» de ce qui serait son prochain projet expérimental. La vidéo a montré le profil du téléphone et comment il est a doublé sa largeur en faisant glisser une partie, un mécanisme que nous n’avions pas vu dans un autre prototype (TCL montrait déjà un mobile «roll-up»). Cette avancée deviendra un véritable mobile, le brevet le rendra possible.

En tant que référence Let’s Go Digital, Le projet B de LG sera un mobile extensible avec une extension d’écran qui peut être affiché par l’utilisateur de chaque côté du téléphone. Ce mécanisme impliquerait l’utilisation d’un écran OLED flexible avec un système rotatif aux extrémités qui permettrait enregistrer la partie de panneau inutilisée. LG a inclus dans le brevet une multitude de schémas sur la façon dont il anticipe la construction de l’appareil, y compris des axes, des éléments de protection d’écran et un système de traînée pour endommager le moins possible les caractéristiques physiques de l’écran. Tout semble prêt pour la fabrication.

Le brevet est publié au registre international à compter du 29 octobre 2020. LG l’a terminé le 13 août 2019, il a eu plus d’un an pour développer physiquement l’intérieur du futur smartphone. Et, selon les rumeurs, il l’aurait déjà daté: L’écran extensible LG Future pourrait être officiel en mars 2021. Ce serait la première approche de la marque en matière d’écrans OLED pliables sur les smartphones.

