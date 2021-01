Nous pouvons dire que nous attendons le Moto Edge S depuis des semaines, mais en réalité, il est plus juste de dire que nous attendons le Motorola Nio depuis des mois. Et c’est qu’à l’approche de son lancement officiel, confirmé par Motorola pour le 26 janvier prochain, il nous apparaît de plus en plus clair que le projet dont nous entendions parler depuis longtemps, avec le nom de code Nio, C’est le haut de gamme (ou moyen-haut, selon les critères de chacun) que la firme Lenovo présentera d’ici deux jours.

Quoi qu’il en soit, appelons-le Moto Edge S ou Motorola Nio (À moins que Motorola ne nous surprenne davantage avec un smartphone similaire au Edge S mais avec un Snapdragon 865), à l’approche de sa présentation, il arrive, comme d’habitude, que de nouvelles et intéressantes fuites se produisent qui nous aident à savoir mieux ce qui est à venir. En règle générale, ils se présentent généralement sous forme de données, mais parfois, ce qui est rendu public est une image réelle ou une vidéo de l’appareil en fonctionnement, et c’est précisément le cas.

Et est-ce que le filtre Ankit a publié sur son compte Twitter plusieurs images, une, dans un premier tweet, de ce que serait un design officiel Motorola de matériel promotionnel Moto Edge S et deux photos de smartphone dans un deuxième message posté en réponse au premier. Parmi ceux-ci, il ressort, sans aucun doute, que finalement Motorola aurait exclu l’utilisation d’un écran incurvé, un élément qui pour de nombreux utilisateurs n’a pas fini de travailler sur Edge et Edge +.

On voit aussi que le Moto Edge S lsera légué, au moins, en deux couleurs. La version blanche que nous avions vue précédemment et une version bleue qui, au moins dans l’image promotionnelle, rappelle assez le papier peint présenté dans la même image. De plus, l’une des photos divulguées confirme que l’arrière du smartphone présente une saillie carrée dans laquelle on retrouve les éléments qui composent l’appareil photo principal. Le recto est plus frappant, car dans l’image promotionnelle aucune perforation n’est appréciée, mais sur l’une des photographies, il semble y en avoir deux dans le coin supérieur gauche.

Moto Edge S: spécifications possibles

Étant donné que, presque certainement, le Moto Edge S est le Motorola Nio attendu, nous pouvons nous fier aux fuites de celui-ci pour tenter de déterminer les spécifications techniques de ce nouveau smartphone Nous parlons d’une gamme moyenne-haute (avec plus de nuances de ce dernier) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et une variante hypothétique avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Aurait un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 1080 x 2520 points et un taux de rafraîchissement qui ne descendrait pas en dessous de 90 hertz et pourrait atteindre 105. Tout cela serait alimenté par une batterie de 5000 milliampères, une capacité avec laquelle Motorola semble être assez à l’aise.

En ce qui concerne ses caméras, le principal du Moto Edge S serait composé de trois capteurs, un capteur OmniVision OV64B 64 mégapixels, une Grand angle OmniVision OV16A10 16MP et un Module de profondeur OmniVision OV02B1B 2MP. La caméra frontale, selon l’image filtrée, apparaîtrait à travers des perforations dans le coin supérieur gauche de l’écran et serait composée de deux corps optiques, un 16MP OmniVision OV16A1Q avec objectif grand angle et un 8MP Samsung S54H7 avec objectif ultra grand angle.

Mardi prochain, 26 janvier On saura si, enfin, le Moto Edge S a une ou deux perforations sur l’écran, et nous pouvons confirmer si les spécifications techniques tirées de diverses fuites sont les vraies. Et, bien que cela n’arrive sûrement pas, ce serait un détail à apprécier si la société confirmait que, enfin, nous pouvons donner un nom définitif au Motorola Nio.