Le jeu Facepunch Studios connaît un rebond et même ses créateurs sont surpris.

Depuis 2021 a commencé, l’un des jeux vidéo dont plus de discussions en Espagne et dans la communauté hispanophone, c’est Rust. Le jeu de Studios Facepunch a toujours eu un bon nombre de joueurs, mais maintenant il vit une nouvelle vie, grâce au fait que les principaux streamers de notre pays jouent Egoland, un serveur où ils sont profiter tous ensemble.

Grâce à cela et aux diffusions Twitch de cette série, le l’intérêt pour le jeu il a grandi de manière exponentielle ces derniers jours et c’est un succès sur la plateforme de streaming d’Amazon. Il fallait s’attendre à ce que ce rebond de popularité se traduise également par ventes et revenus pour l’étude, et en fait cela a été, comme cela a été partagé sur Twitter Garry Newman, fondateur de Facepunch.

“Nous avons gagné plus d’un million de dollars sur Steam à deux jours [diferentes] cette semaine “, a communiqué Newman dans un message accompagné d’une émoticône qui reflète ta surprise. Dans le graphique joint au tweet, on voit comment le jeu a généré plus ou moins 800000 $ en moyenne dans les derniers jours. Ces chiffres sont fantastiques pour le studio, qui semble sortir le jeu sur console plus tôt que nous ne le pensons.

Sans aucun doute, que les streamers ont décidé de parier sur le jeu vidéo a été un énorme profit pour Facepunch Studios, qui a même inclus un sweat-shirt de Auronplay dans le jeu vidéo. Si vous ne connaissez pas le jeu, vous pouvez vous rappeler notre analyse. Et si vous souhaitez vous aventurer à jouer, vous pouvez consulter notre guide de survie pour les débutants.

