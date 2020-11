Pouvoir vivre où vous voulez. Profitez d’une vie quotidienne entourée des personnes que vous aimez. Appeler une enclave à la maison qui sert de motivation lorsque vous vous réveillez chaque matin. Ces concepts, qui frisent les phrases de motivation des livres d’auto-assistance les plus enfantins ou les textes copier-coller de tout compte Instagram essayant de vendre un style de vie idyllique, sont devenus des protagonistes en 2020 à la suite de la pandémie de coronavirus et de la ce qui est déjà l’une de ses grandes conséquences: télétravail accru.

Car ce n’est un secret pour personne, puisque la pandémie en est venue à renverser de nombreux concepts qui ont été établis sur les fondements sociaux et qui sont restés incontestés – en général – pendant des décennies. Le travail en face-à-face en fait partie.

L’Espagne est prête à essayer de tirer parti du défi d’attirer les télétravailleurs dans le pays

Pendant des années, on a supposé que aller dans un bureau tous les jours était le meilleur moyen de gérer une équipe de personnes et de diriger une entreprise, mais la pandémie a mis ces croyances sur les cordes. Ces derniers mois, la société en a assez de parler de télétravail. Il a été mis à l’épreuve comme jamais auparavant. On a même parlé d’un possible exode de la Silicon Valley, où l’augmentation de la présence d’entreprises technologiques et la hausse du coût des terrains ont conduit à des conditions de vie qui n’ont fait qu’empirer la vie de ses employés.

Avec 2020 caressant déjà le bout de son chemin étroit, ce qui a été une année à oublier pour la majorité sera aussi celle qui pourra marquer la performance professionnelle de nombreuses générations présentes. Et l’Espagne est prête à essayer d’en profiter et de faire un résultat favorable d’une mauvaise main, pariant sur la combinaison du télétravail et de la qualité de vie recherchée par de nombreux étrangers.

Les îles Canaries, une destination pour les télétravailleurs, dites-moi?

Si vous aviez la possibilité de vivre où vous le souhaitez, de travailler à distance, choisiriez-vous l’Espagne? Telle est la question à laquelle, de plus en plus, les gouvernements locaux essaient de faire pression pour que la réponse soit oui. Récemment, les îles Canaries ont lancé une initiative visant à attirer des milliers de nouveaux locataires à long terme dans les îles. Un endroit qui semble encore plus attractif en hiver.

D’autres campagnes, comme # ElPaísMásRicoDelMundo, visent également à promouvoir, une fois de plus, le poids pertinent de la gastronomie sur l’ensemble du territoire national.

Image: Elena Kloppenburg

Parmi les personnes qui ont décidé de franchir le pas, figure Simon Hamp. Ce développeur de logiciels britannique a fait ses valises et, avec sa femme Noelia, a changé le ciel gris de Londres en novembre pour les paysages plus ensoleillés du lieu de naissance de ce dernier: Gran Canaria.

Une destination touristique, bien connue de ses concitoyens, qui l’ont fréquemment visitée ces dernières années et dont l’attractivité les a poussés à franchir le pas. Décision qui ne résulte pas de la pandémie, mais qui le fait possibilité que les deux doivent travailler à distance. Lui, dans une startup; elle, en tant que femme d’affaires pour une entreprise de stylisme en ligne.

Bien que Covid-19 les ait initialement obligés à reporter le déménagement de quelques mois, “le moment n’aurait pas pu être meilleur, à bien des égards: avec le Brexit et le coronavirus, cela ne semble pas valoir la peine de s’accrocher à la Grande-Bretagne et en particulier. , à Londres … surtout quand nous pouvons tous les deux travailler à distance. “

Cette grande valeur qui commence à fleurir

Évaluer la commodité du travail à distance est, dans tous les cas, quelque chose qui doit toujours être considéré à partir de situations particulières et dans des domaines spécifiques. Ce qui s’applique pour certains, pour d’autres peut-être pas tellement. Cependant, pour bon nombre d’employés qui, jusqu’à présent, ont été contraints de faire de longs trajets quotidiens pour se rendre au travail, cela a été un tournant.

“La dernière chose que je veux faire après une dure journée au bureau, c’est de me retrouver face aux transports en commun”

«Je ne suis pas du matin, et je me sens mal pour les pauvres qui ont dû voir mon visage désolé dans le bus et le métro à ce moment-là … [el camino al trabajo] surtout dans les jours froids et humides », raconte Simon à Explica.co.

«Donc, être capable de sortir du lit et de porter des pantoufles au lieu de chaussures, c’est génial. Je peux certainement être suffisamment présentable pour un appel vidéo Zoom quand je n’ai pas eu à sortir de chez moi et à courir jusqu’à l’arrêt de bus». Explique. «Et puis« rentrer à la maison »le soir est beaucoup plus facile. La dernière chose que je veux faire après une dure journée au bureau est de faire face à nouveau aux transports en commun; se détendre sur le canapé avec un bon verre de vin vaut mieux que être écrasé contre une vitre de bus sale tous les jours de la semaine. “

Ceux qui sont nomades et ceux qui ne le sont pas tant

Marcel Fahle est un développeur de logiciels allemand qui vit à Dénia depuis 2018. Après avoir résidé aux États-Unis et en Asie du Sud-Est, travaillant à distance dans les deux endroits, il fait partie de ceux qui l’ont compris: son avenir est en Espagne.

«Pour moi, ce sont définitivement les gens», dit-il, soulignant «à quel point les gens sont sympathiques et accueillants. Ils ne jugent pas les autres par leur apparence ou leur statut social et ils semblent vraiment se soucier les uns des autres en tant que personnes, ce qui est encore plus. évidente pendant la crise actuelle. ” Pour votre bonne expérience en ce moment, lui et sa femme ont décidé de rester et d’établir leur projet de vie sur le sol espagnol.

Télétravail à Sella, Communauté Valencienne | Image: Euan Cameron

Comme d’autres auparavant, elle s’est immédiatement connectée au mode de vie, “c’est pourquoi nous avons décidé que nous voulions que notre fille grandisse ici.” Des aspects tels que la nourriture sont une incitation, ajoute-t-il, avant de classer Saint-Sébastien comme un “paradis” culinaire.

Le télétravail pour tous

Avec la pandémie à nouveau pressante et malgré une vision de plus en plus concentrée sur le futur vaccin, il semble plus que clair que le télétravail n’est pas devenu une imposition temporaire. Cependant, dans certains pays, il peut être plus durable que dans d’autres de le maintenir dans une perspective à long terme.

Aux Emirats Arabes Unis, les applications de télétravail dans le pays ont explosé

Un regard sur l’analyse de LinkedIn des offres d’emploi à distance récemment publiées le montre. Alors que la tendance montre une nette augmentation générale, dans des pays comme l’Espagne ou le Royaume-Uni, l’augmentation est proche de 300% de la première semaine de mars au dernier mai de cette année.

Les postes de service à la clientèle, de gestion de compte et de marketing, de vente ou de développement sont parmi les profils dans lesquels les nouvelles offres d’emploi ont le plus augmenté.

En même temps, les demandes de postes à distance par ceux qui cherchent à travailler à distance ont également augmenté. Avec l’Espagne et le Royaume-Uni touchant 200% pendant cette période, les Émirats arabes unis prennent le gâteau, caressant 300%. Beaucoup d’entre eux l’ont déjà atteint et, temporairement ou définitivement, ont adopté le nouvel environnement de travail.

Beaucoup à déterminer

Pour les employeurs, le télétravail peut certainement être une incitation importante à la croissance des entreprises. Facebook a déjà annoncé son intention pour des milliers de ses travailleurs – 50% de ses effectifs, sur près de 50000 travailleurs – de travailler à distance en permanence d’ici 2030. Une augmentation du dynamisme opérationnel qui, dans le berceau de la technologie, paradoxes de la vie, commence à être considérée plus sérieusement.

Le PDG de la boutique canadienne Shopify a également exprimé la grande possibilité que le travail à distance signifie pour les entreprises et les employés, pouvoir accéder à tous les talents mondiaux sans délocalisation et déménagement étant un facteur à considérer.

Image: Firos Nv

C’est ce qu’a également souligné Hamp, qui envisage la situation inverse, où les salariés des entreprises des grandes villes les quittent: «de nombreux travailleurs […] ils pourraient envisager de déménager dans un endroit où leur qualité de vie pourrait augmenter considérablement, surtout s’ils peuvent conserver leur salaire », explique-t-il.« Cela peut apporter d’énormes avantages aux communautés dont ils font partie.

Fahle en est un exemple clair. Il, par exemple, est habitué à partir d’un coworking, des espaces florissants dans de nombreux points géographiques qui combinent télétravail et contact social pendant la journée de travail – et parfois aussi en dehors. Des lieux qui favorisent et élargissent les possibilités d’attirer de nouveaux résidents dans les villes où ils se trouvent.

Malgré le fait que le télétravail et la mise en œuvre de la vie à distance ont encore beaucoup à prouver, le coronavirus commence à émerger comme la raison qui incitera la société à évoluer vers cette nouvelle réalité. Celui qui devra venir de la main de la législation et des facilités de la part des administrations publiques, comme il le souligne également, qui voit des possibilités pour l’aventure qu’il commence «à être la norme» dans quelques années. “Je sais que tout cela semble très utopique … peut-être que tout ce soleil me transforme en optimiste.”

L’article En quête de qualité de vie au travail à distance: la grande opportunité de l’Espagne d’attirer des talents mondiaux a été publié dans Hypertext.