06/11/2020

PT est-il jouable ou non sur PS5? Cette question a reçu plusieurs réponses ces dernières semaines. Alors que les critiques et le contenu de la nouvelle console de Sony ont commencé à apparaître aujourd’hui, il a été constaté que La démo de Silent Hills pourrait être appréciée sur cette console pendant un certain temps.

Selon Polygon, jouer à PT sur une PS5 était possible, au moins fin octobre. Cependant, il semble que lorsque la console atteindra les mains des utilisateurs le 12 novembre, cette démo ne pourra plus être appréciée sur la nouvelle console et deviendra une exclusivité PS4.

Les médias mentionnent que depuis le 24 octobre, cette démo pouvait être appréciée grâce à la rétrocompatibilité, mais au cours des derniers jours, PT a maintenant un message mentionnant qu’il ne peut être joué que sur une PS4. Bien que Sony ait mentionné que certaines démos et applications ne pourront pas être transférées sur la PS5, ce test de Silent Hills n’apparaît pas dans la liste des titres qui resteront dans la génération à venir.

Pour sa part, un représentant de Sony a déclaré que le passage à la rétrocompatibilité de PT sur PS5 “était une décision de l’éditeur”. Dans les sujets connexes, un fan a recréé cette démo dans DOOM, vous pouvez donc y jouer gratuitement.

Via: Polygone

