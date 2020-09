TCL Electronics, un leader mondial de l’électronique grand public, a annoncé sa nouvelle gamme de téléviseurs QLED, ainsi qu’une variété de produits, notamment des casques, des tablettes, des appareils électroménagers, de nouvelles technologies et plus encore.

TCL lance la série X915

La série X915 comprend des téléviseurs avec écrans QLED 8K 75 pouces et des téléviseurs Android. Équipé de la certification IMAX Enhanced pour des images époustouflantes. De plus, ce téléviseur n’est pas seulement un téléviseur mais bien plus encore, il comprend une caméra pop-up pour passer des appels vidéo dans le confort du téléviseur qui monte et descend sur commande.

Série 65C815

Ce modèle, ainsi que les séries C815 et C715, a remporté le prix EISA en tant que Best Buy TV. Récompense méritée pour un téléviseur incroyablement performant, abordable pour tous les consommateurs, sans compromis mais en conservant la qualité attendue d’un écran QLED.

Séries P61 et P81

D’ici la fin du mois, TCL lancera les nouvelles séries P61 et P81 en Europe. Deux nouveautés qui reflètent parfaitement les besoins des consommateurs. Avec un design épuré et linéaire, la série P61 dispose d’un écran 4K HDR et Android TV. Parfait pour n’importe quel salon, le nouveau téléviseur 4K Slim est un véritable meuble. La conception ultra-mince de la série 981 rappelle la conception et la qualité d’image de la série P61, mais dispose d’un écran 4K Pro avec Motion Clarity Pro, Dolby Vision, HDR10, un système Smart TV incroyablement avancé, Android TV et Google Assistant. Le système mains libres pour les commandes vocales qui vous permet de parler directement au téléviseur est également très intéressant. Sans cadre, il devient une partie du mur donnant une touche supplémentaire d’élégance.