Si vous êtes fans de Nintendo, vous saurez sans aucun doute qui il est Shigeru Miyamoto, car, en plus d’être l’un des principaux responsables du Big N, il est également le créateur de certaines de ses sagas les plus emblématiques. Ainsi, cet homme qui est sur le marché du jeu vidéo depuis “quelques années” a désormais accordé un Nouveau entretien à l’environnement américain le Nouveau Yorker, dans lequel il a traité divers aspects, des titres que l’entreprise basée à Kyoto cherche à créer à l’étrange leçon de vie pour le monde du travail.

C’est l’interview plus que complète accordée par Shigeru Miyamoto

Il y a de nombreux aspects que Shigeru Miyamoto a couverts dans l’interview approfondie qu’il a maintenant donnée, donc, pour commencer, nous allons parler de maturité et de produits pour enfants. Ainsi, il a indiqué que les jeux vidéo sont un support actif et qu’ils ne nécessitent pas d’émotions complexes pour les concepteurs. En fait, chez Nintendo, l’attrait des personnages est qu’ils rassemblent les familles, leurs jeux sont donc conçus pour que tout le monde s’amuse, que ce soit en les regardant ou en les jouant. L’idée principale de Nintendo est de créer une harmonie entre le matériel et les logiciels, et bien que cela ait pris environ 10 ans, il pense que la jeune génération de la société peut continuer à développer ce principe. De son côté, il souhaite continuer à suivre ses intérêts et commente qu’il a même travaillé sur la zone thématique Super Nintendo World. Le créateur se concentre sur la recherche de nouvelles expériences qui permettent à l’entreprise de continuer, et c’est quelque chose qui l’a toujours intéressé et excité.

En fait, en parlant de travail, il commente que c’est sa grande passion et que, pendant de nombreuses années qui passent, généralement le lundi, il est heureux de retourner au travail et que même le week-end, il envoie des courriels aux gens (ce qu’il ne fait pas apprécier). Quand il ne travaille pas sur le développement de Super Nintendo World, il teste des jeux mobiles!

De plus, Kyoto est le berceau de Nintendo depuis plus de 100 ans, et il ne faut pas oublier que cette société a commencé comme une entreprise de jouets, bien qu’elle se consacre désormais principalement à la création de jeux vidéo. En fait, Miyamoto commente également que bien que le bâtiment semble carré et simple à l’extérieur, à l’intérieur, il est plein de créatifs et d’inventeurs qui font un excellent travail. De plus, il n’y a pas de lieux fixes dans les bureaux et les travailleurs n’y ont pas beaucoup d’objets personnels, puisque le véritable travail de création se déroule à l’intérieur de chacune des personnes. De toute évidence, ils ont l’équipement nécessaire pour faire le travail et, surtout, une cafétéria avec de la bonne nourriture.

De même, une question la plus intéressante de l’interview est de savoir quel genre de patron pense-t-il être et Shigeru Miyamoto commente que lorsque les gens le regardent, ils s’imaginent probablement qu’il est très gentil. Cependant, si vous posiez la question aux gens en première ligne de la bataille, ceux qui travaillent en étroite collaboration avec lui, ils diront probablement qu’il est très exigeant et qu’il commente toujours son travail. Dans ce métier, ils créent des produits, ce qui nécessite beaucoup de planification, mais il est également très important de parler de ces plans avec un dossier différent, non seulement en tant que produit, mais aussi en tant que rêve ou vision. Le créateur croit que sa force est de pouvoir créer une bonne image de ce qu’un projet peut devenir. Cependant, il pense que le sentiment de succès avec un produit ne peut venir qu’après que les joueurs ont apprécié le titre et qu’avant cela, les gens peuvent le voir comme un mauvais patron.

De même, interrogé sur l’abus de pouvoir qui s’est produit récemment dans l’industrie, il dit que puisque le commerce consiste à créer de nouvelles expériences, il est normal qu’il y ait toujours un certain sentiment d’insécurité et d’inquiétude. Il estime que c’est un soutien à l’équipe, plutôt qu’un leader créatif, donc, avant d’enterrer les idées des autres, car il sait bien qu’il y a une certaine vulnérabilité lorsqu’une idée ou un concept est présenté, vous essayez de faire des suggestions en fonction de ce que vous avez vu. Il veille à ce que les gens essaient de créer de nouvelles expériences, et il espère que cela aidera les employés à le voir comme un bon patron.

En ce qui concerne l’éthique des jeux vidéo, Miyamoto dit qu’il est toujours complexe de créer un jeu que les gens peuvent quitter à tout moment, pour ne pas ruiner les gens, mais qui travaille dur pour que les gens ne sentent pas qu’ils perdent leur la météo. Vous ne voulez pas qu’ils perdent leur temps avec des règles et d’autres choses inutiles. La chose la plus intéressante à propos de ce média interactif est qu’il permet aux joueurs de trouver des solutions à certains problèmes, après avoir réfléchi à différentes manières de le faire.

Interrogé sur le succès qu’il a obtenu dans sa vie, il dit que cela l’a rendu heureux. Lorsque Famicom est sorti en 1983, il pensait créer quelque chose d’amusant qui inspirerait suffisamment les gens pour l’acheter, et au fur et à mesure que de plus en plus de jeux étaient créés, il s’est rendu compte que si vous créez quelque chose d’amusant, cela n’a pas à se traduire. des ventes plus élevées, à moins que vous n’obteniez l’attention du public En fait, ils ont beaucoup vécu cela dans les premières années, où il était difficile pour les magazines d’écrire sur les jeux vidéo, et quand il est allé chez les éditeurs pour leur demander d’écrire à ce sujet, ils lui ont dit que c’était le travail du directeur des ventes, pas des créatifs. Cependant, il y a eu un moment où les magazines ont commencé à s’intéresser aux jeux et cela a permis de commencer à apprécier les choses.

D’autre part, un autre aspect intéressant est que, lorsque vous travaillez à créer un monde, vous aimez travailler sur l’action et le mouvement. Par l’expérience, elle a appris qu’il doit y avoir un mélange entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, une connexion entre l’expérience du monde réel et le monde fictif et que, pour parvenir à cette harmonie, il faut que la vérité et le mensonge aillent de pair. la main. De plus, il commente que s’il pouvait changer quelque chose dans notre monde, ce serait que les gens seraient plus prévenants avec le reste, qu’il y aurait plus de compréhension dans ces petits moments de la vie quotidienne, comme donner les sièges du train aux gens qui vraiment a besoin de.

Enfin, en ce qui concerne la célèbre histoire dans laquelle la création présentait à Martin Hollis, directeur de Goldeneye (Nintendo 64) la possibilité que James Bond ait rendu visite aux victimes à l’hôpital pendant le générique, Shigeru Miyamoto commente que les humains ont beaucoup moyens de s’amuser, mais lorsqu’il crée des jeux vidéo, il est très réticent à se concentrer uniquement sur le fait des armes et du tir. Il ne pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose qu’il y ait des studios qui se concentrent sur ce simple mécanisme, mais ce n’est pas idéal pour tout le monde de faire ce genre de jeux simplement parce qu’il se vend bien. Ce serait formidable si les développeurs trouvaient de nouvelles façons de faire s’amuser les joueurs. De plus, il résiste également à l’idée qu’il est juste de tuer tous les monstres et c’est tout. Ce serait bien si les créateurs de jeux vidéo leur présentaient plus d’angles, en plus de celui-ci qui est le plus évident.

