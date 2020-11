Épée et bouclier Pokémon ont récemment achevé leur développement (que nous connaissons) avec la sortie de «Las Nieves de la Corona», la deuxième partie de leur DLC. Cependant, depuis qu’il a été annoncé que la huitième génération aurait ce contenu téléchargeable payant, les joueurs se sont demandé pourquoi il a été préféré de lancer ce type de contenu au lieu de la troisième version typique, et d’autant plus que le sentiment répandu parmi les joueurs est que ces titres perdent de la qualité dans leur histoire au fur et à mesure de leur progression. Et bien maintenant, The Pokémon Company en a parlé!

La société Pokémon explique sa décision de publier le DLC dans Pokémon Sword and Shield

Le portail anglophone Game Informer a récemment eu l’occasion de s’entretenir avec The Pokémon Company, afin qu’ils aient pu demander la raison du lancement d’un DLC pour Pokémon Sword and Shield:

Il y avait une certaine appréhension à faire le saut vers le modèle DLC, mais nous étions convaincus que les joueurs aimeraient explorer de nouveaux environnements, découvrir de nouvelles histoires et rencontrer de nouveaux personnages humains et de nouveaux Pokémon dans “The Isle of Armor” et “The Snows”. de la Couronne ». Avec les titres précédents, les joueurs devaient généralement collecter et entraîner leurs créatures à partir de zéro, mais avec un DLC, nous pensions que les joueurs pouvaient utiliser leur Pokémon préféré à tout moment.

De plus, dans cette conférence, nous avons également parlé des aventures Dynamax de cette dernière partie du DLC Pokémon Sword and Shield, qui représentent un changement dans la façon dont les créatures légendaires apparaissent devant les joueurs:

L’idée de Dynamax Adventures est née lorsque l’équipe a voulu ajouter de nouveaux éléments aux Raids. Nous avons pensé que ce mécanisme était le moyen idéal de le faire. Nous voulions changer la façon dont les Pokémon légendaires sont capturés dans nos jeux. Certains de ceux qui apparaissent varient en fonction de la version à laquelle nous jouons, et le seul moyen de les capturer tous est de rejoindre d’autres joueurs qui utilisent une version différente.

