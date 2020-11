Les nouveaux Mac avec M1, les processeurs Apple Silicon à architecture ARM ont démontré des performances et une autonomie sans précédent. Apple vient de frapper la table dans la présentation de son engagement envers la nouvelle architecture. Grâce à cela, ils possèdent désormais leurs paramètres, sans recourir à des tiers.

Lors de la présentation, Manzana il a gonflé sa poitrine avec les performances des nouveaux MacBook Air, Pro et Mac mini. Les spécifications présentées offraient de très bonnes données, surpassant de loin les mêmes modèles avec des processeurs Intel.

Les comparaisons ne se sont pas arrêtées là, aussi la autonomie des équipements avec batterie étaient explosifs, pratiquement avec une autonomie d’une journée de travail complète sans dépendre du chargeur. Plus précisément, jusqu’à 20 heures d’utilisation.

Les comparaisons sont hideuses, mais elles sont énormes

Les nouveaux Mac ils partagent le même processeur M1 avec Apple Silicon dans le MacBook et le nouveau Mac mini. Les spécifications aussi, atteignant un maximum de 16 GB Mémoire RAM intégrée directement dans la puce elle-même. Il est à noter que le MacBook Air ne possède pas de ventilateur interne et peut rester «éveillé» comme un iPad, c’est-à-dire que nous n’aurons pas besoin de l’éteindre pour ne pas consommer autant de ressources énergétiques lorsque nous ne l’utilisons pas.

Selon les données fournies par Apple, le processeur M1 offre des performances avancées avec jusqu’à:

Un processeur 3,5 fois GPU plus rapide 6 fois Capacité d’apprentissage plus rapide jusqu’à 15 fois plus rapide

Tim Cook lui-même a souligné les performances offertes par Apple avec les processeurs M1: l’introduction de trois nouveaux Mac avec la puce révolutionnaire M1 d’Apple représente un changement audacieux qui a eu lieu au fil des ans et marque un jour vraiment historique pour Mac et Apple.

En ajoutant cela:

M1 est de loin la puce la plus puissante que nous ayons jamais conçue et, combinée à Big Sur, elle offre des performances époustouflantes, une autonomie extraordinaire de la batterie et un accès à plus de logiciels et d’applications que jamais auparavant.

Apple loue l’efficacité énergétique des nouveaux Mac, mais aussi la vitesse, notant que le nouveau MacBook Air est plus rapide que le 98% d’ordinateurs portables vendus l’année dernière. Tout cela, accompagné du nouveau système d’exploitation Big sur que l’entreprise elle-même lancera le 12 novembre.

MacBook Air avec M1 contre Intel

Si nous allons vers des détails plus spécifiques, Apple a offert des données vraiment intéressantes. Dans le cas du nouveau Macbook Air, nous avons les comparaisons suivantes.

Exportez un projet pour le Web avec iMovie jusqu’à 3 fois plus rapidement. Intégrez des effets 3D à la vidéo dans Final Cut Pro jusqu’à 5 fois plus rapidement. Pour la première fois, lisez et modifiez plusieurs flux de vidéo 4K ProRes de haute qualité dans Final Cut Pro sans manquer une image. Exportez des photos depuis Lightroom jusqu’à deux fois plus rapidement. Utilisez des fonctionnalités basées sur le ML comme Smart Conform dans Final Cut Pro pour cadrer intelligemment un clip jusqu’à 4,3 fois plus rapidement. Regardez plus de films et d’émissions de télévision avec jusqu’à 18 heures d’autonomie – la plus longue sur MacBook Air. Prolongez FaceTime et d’autres appels vidéo jusqu’à deux fois plus de temps sur une seule charge.

MacBook Pro 13 pouces avec M1 par rapport aux processeurs Intel

Les données partagées par Apple, une fois de plus étonne en termes de performances par rapport à la génération précédente. Cette fois, le MacBook Pro 13 pouces Destiné à un usage plus professionnel, il propose les données suivantes:

Créez du code dans Xcode jusqu’à 2,8 fois plus rapidement. Rendez un titre 3D complexe dans Final Cut Pro jusqu’à 5,9 fois plus rapidement. Concevez de manière fluide des scènes de jeu complexes dans Unity Editor jusqu’à 3,5 fois plus vite. Effectuez des tâches de ML dans Create ML jusqu’à 11 fois plus rapidement. Séparez les rythmes, les instruments et les pistes vocales d’un enregistrement en temps réel dans djay Pro AI, grâce aux performances incroyables du Neural Engine. Lisez une vidéo ProRes 8K de qualité complète dans DaVinci Resolve sans manquer une seule image. Compilez quatre fois plus de code sur une seule charge, grâce aux performances révolutionnaires par watt de la puce M1.

Mac mini, le petit gros pouvoir

La grande nouveauté est sans aucun doute la Mac mini. Cet ordinateur de bureau était l’un des ordinateurs prêtés aux développeurs pour se familiariser avec la nouvelle architecture ARM du processeur M1.

Compilez le code dans Xcode jusqu’à 3 fois plus rapidement. Jouez à un jeu à forte intensité graphique comme “Shadow of the Tomb Raider” avec des fréquences d’images jusqu’à 4 fois plus élevées. Rendez une chronologie complexe dans Final Cut Pro jusqu’à 6 fois plus rapidement. Amenez la production musicale à de nouveaux niveaux en utilisant jusqu’à 3 fois plus de plug-ins en temps réel dans Logic Pro. Augmentez comme par magie la résolution d’une photo dans Pixelmator Pro jusqu’à 15 fois plus rapidement. Utilisez des frameworks ML comme TensorFlow ou Create ML, désormais accélérés par la puce M1.

Nous nous souvenons que le nouveau Mac Ils sont disponibles à la réservation à partir d’aujourd’hui via la boutique en ligne Apple avec une livraison à partir de la semaine prochaine, plus précisément à partir du 17 novembre. Vous pouvez consulter les prix et les spécifications dans notre récente publication.

L’article Combien plus rapides sont les nouveaux Mac avec ARM? Il a été publié dans Explica.co.