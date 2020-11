Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 16/11/2020 11h59

L’un des aspects les plus impressionnants de la PS5 est le SSD Ultra Speed, qui nous permet de découvrir différents titres de la manière la plus rapide possible. Maintenant, cet élément ne se limite pas aux performances de jeu, puisque vous pouvez également changer d’expérience presque instantanément, et avec cette vidéo, nous vous montrerons.

Dans cette vidéo d’un peu plus de trois minutes, vous pouvez voir comment nous passons de Demon’s Souls à Call of Duty: Black Ops Cold War, et plus de jeux, en quelques secondes. De cette façon, Vous n’aurez plus à vous soumettre à une longue attente car un titre se ferme et un autre commence. Sans aucun doute, l’une des meilleures fonctionnalités que nous offre la PS5.

Dans des sujets connexes, Jim Ryan, PDG de SIE, a mentionné qu’il y aura plus de PS5 pour avant et après Noël. De même, c’est ainsi qu’une PS5 fonctionne sur un téléviseur 1080p.

Via: Atomix

