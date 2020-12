Terminer le jeu Pokémon en utilisant uniquement Dragonite

L’un des premiers jeux vidéo Pokémon à frapper le sol occidental a été Pokémon Rouge et Pokémon Bleu dans le succès Console portable Nintendo Game Boy. Et, bien sûr, dans ces titres, tous les Pokémon de la première génération, par conséquent, il a été l’un des titres les plus vendus et emblématiques de toute la franchise.

Comme il fallait s’y attendre, ces titres étaient présents dans la vie de millions de personnes, qui avaient pour objectif d’essayer attraper le plus de Pokémon et monter de niveau chacun d’eux, logiquement pour accomplir un tel exploit dont vous avez besoin expérience et temps.

Cependant, un fan du Pokémon a fait le tâche ardue de terminer le jeu Pokémon à 100% en utilisant uniquement le créature dragonite. Ci-dessous, vous pouvez voir la vidéo qui a été publiée dans le Chaîne Youtube par Jrose11.

Comme vous le verrez, le la vidéo a une durée de 34 minutes, et bien qu’il soit accéléré, il est possible d’apprécier tous les mouvements et stratégies appliqués pour aboutir complètement le jeu vidéo Pokémon Rouge / Bleu.

Cela commence par un Dragonite niveau 5, et petit à petit grâce à ses stratégies de combat Il élimine les Pokémon des gymnases. Finalement, le Dragonite atteint le niveau 57 terminer le jeu avec succès.

