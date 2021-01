Le mode veille Android vous aidera à dormir plus et mieux: vous pouvez donc le configurer sur votre mobile.

Écrit par Christian Collado dans Google Apps

Google souhaite que votre mobile vous aide à mieux dormir, et pour cela, l’entreprise inclut un “Mode repos” dans votre application de montre, compatible avec la plupart des téléphones Android.

Avec cette fonctionnalité, tout le monde peut profitez des outils de bien-être numériques de Google pour améliorer votre sommeil. Dans ce guide, nous expliquons comment configurer le mode veille sur votre mobile.

Mode veille sur Android: qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert

Le mode veille de la montre Google est en fait divers outils intégré à l’application horloge, qui dans son ensemble visent à améliorer nos habitudes de sommeil.

L’idée derrière toutes ces fonctions est sensibiliser les utilisateurs à l’importance des bonnes habitudeset aidez-les à développer une routine de sommeil plus saine.

Assez avec installez l’application google clock pour pouvoir utiliser les fonctions du mode repos sur Samsung, Xiaomi ou tout autre mobile de marque, quel que soit leur version android.

Tout ce qui inclut le mode veille

Dans cette nouvelle collection de fonctions, Google a inclus un total de cinq fonctions et outils cela nous aidera à améliorer nos habitudes de sommeil. Ils sont les suivants:

Programme: nous permet de définir notre horaire de sommeil, de sélectionner une heure pour aller dormir et une autre pour se réveiller, et de définir une alarme en fonction de cet horaire.Activité de repos: Il montre si nous avons utilisé le téléphone mobile pendant les heures de repos et dans quelles applications nous avons passé le plus de temps.Sons de sommeil: Écoutez des sons apaisants prédéfinis à l’heure du coucher ou sélectionnez une chanson ou un son à partir d’une source telle que YouTube Music ou Spotify.Prochains événements: montre une liste avec les prochains événements enregistrés dans notre agenda, pour savoir ce qui nous attend dans la journée.«Alarme de lever de soleil»: Il s’agit d’une fonction que Google a introduite dans le Pixel 3 via la base de chargement du Pixel Stand. Lorsqu’il est activé, le réveil illuminera l’écran du mobile 15 minutes avant l’heure du réveil avec des couleurs similaires à celles du lever du soleil, pour nous réveiller de manière plus agréable.

Vous pouvez donc activer le mode repos sur votre mobile

L’utilisation du mode veille de Google sur nos appareils Android peut profiter à notre santé dans une certaine mesure nous aidant à améliorer nos habitudes de sommeil. Par conséquent, il peut être intéressant d’activer cette fonction dès qu’elle est disponible. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes:

Installez et ouvrez l’application horloge

La première étape pour pouvoir utiliser le mode repos sur votre mobile Android consiste à télécharger l’application Google Clock.

Contrairement aux autres applications d’entreprise, l’application horloge Il est compatible avec la plupart des téléphones Android du marché et peut être obtenu sur le Google Play Store.

Créez une nouvelle alarme et choisissez votre horaire de sommeil

Avec l’application déjà installée, il faudra aller dans le Onglet “Repos” situé sur le côté droit de la barre de raccourcis inférieure.

De là, vous devez toucher l’icône en forme de crayon de la première option et sélectionnez notre horaire de sommeil, en choisissant une heure pour dormir et une autre pour se réveiller.

Dans ce même menu, il est possible activer ou désactiver la fonction «Ne pas déranger» du mode veille, activez la fonction «Sunrise Alarm Clock» ou configurez une routine Google Assistant.

Configurer le reste des fonctions

Maintenant, Le mode repos sera déjà actif. Cependant, vous pouvez continuer configurer et consulter le reste des outils comme les bruits de sommeil, les activités de repos ou les événements à venir.