Une vidéo compare directement le jeu Ubisoft fonctionnant sur PS5 et Nintendo Switch et a l’air bien sur les deux.

Après un moment sans communiqués, Ubisoft a élevé cette fin 2020 comme un trimestre très fort pour la compagnie. D’abord, il a sorti Watch Dogs Legion, puis Assassin’s Creed était de retour avec AC Valhalla. Le dernier jeu vidéo que le développeur français sortira cette année est un nouvelle IP: Immortals Fenyx Rising arrive 3 décembre pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC.

La performance sur Nintendo Switch surprend; semble très bon en économisant les distances techniquesLa semaine prochaine, nous pourrons profiter de ce nouveau jeu vidéo, fortement inspiré par The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais avec un proposition différente et cela nous raconte une histoire basée sur la mythologie grecque. Étant un jeu qui sort sur tant de consoles, certains joueurs ils sont inquiets pour les performances sur certains systèmes, en particulier sur Nintendo Switch.

Mais honnêtement, il semble que même le propriétaires hybrides Nintendo peut être silencieux, dans les différences techniques évidentes avec le reste des plates-formes. GameXplain a publié une vidéo dans laquelle les versions de PlayStation 5 et Nintendo Switch sont comparées, et il faut dire que ils ont tous deux l’air très bien, en son pouvoir.

La version PS5 de la vidéo fonctionne sur mode Performance, ce qui fait que le jeu fonctionne à 1080p et 60 ips. Graphiquement, il est très joli, avec un bon niveau de détail, très fluide et avec beaucoup de distance de dessin. La version Switch semble 30 images par seconde et, comment peut-il en être autrement, ça compte avec moins de détails, Mais la réalité est que surprend sa performance: Cela a également l’air très bien pour une console avec beaucoup moins de puissance.

Immortals Fenyx Rising est loin de votre lancement et cette semaine, il nous a donné de longues dents avec une nouvelle bande-annonce animée. Le jeu sortira intégralement le 3 décembre, mais Ubisoft déjà détaillé Quels sont les projets futurs pour le titre, qui comprendra une passe de saison et trois DLC qui ajouteront un nouveau contenu narratif au jeu.

