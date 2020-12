Cyberpunk 2077 est le sujet de conversation ces dernières semaines, et évidemment les raisons ne manquent pas. Et est-ce qu’après son lancement, huit ans après l’annonce du jeu CD Projekt Red pour la première fois, la controverse n’a pas cessé autour d’un jeu qui était appelé à être le titre de l’année, mais à cause de certains politiques très discutables de la part de son développeur, pour le moment et pour beaucoup le prix qui a été remporté est le fiasco de l’année, et il y en aura qui le diront jusqu’à la décennie.

Cyberpunk 2077 est injouable sur les consoles de base de la génération précédente. Oui, injouable, car sinon ni Sony ni Microsoft n’auraient pris la décision coûteuse de restituer le montant de l’achat à tous les utilisateurs qui le demandent. Et c’est vrai que CD Projekt Red a promis de publier des correctifs dans les mois à venir pour résoudre tous les problèmes, mais maintenant, lorsque la crédibilité du studio polonais est au fond, il est très difficile de penser qu’ils pourront faire fonctionner un jeu 2020 de la même manière sur un PC de cette époque que sur une console d’il y a huit ans .

Le plus triste de tout est que, en fait, Cyberpunk 2077 est un grand futur jeu. Et je dis futur car, au vu de l’énorme nombre de bugs, il est évident que ce n’est pas fini. Beaucoup de travail reste à faire et maintenant, avec la controverse des consoles de la génération précédente, à la fois cette fin et le développement de versions spécifiques pour la nouvelle génération de consoles devront attendre. En fin de compte, très probablement avec Cyberpunk 2077, la même chose se produit qu’il y a déjà des années avec No Man’s Sky: une sortie prématurée, une énorme tempête de critiques et plusieurs années de travail pour arriver au point actuel, qui doit être un excellent jeu.

Ainsi, partant de cette prémisse, et bien évidemment l’essentiel est de rester attentif au présent et de voir quelles démarches CD Projekt Red prend pour conclure le développement d’un jeu qui n’aurait pas dû encore sortir (et qui, en réalité, jamais devrait avoir ciblé les consoles d’ancienne génération), il vaut la peine de réfléchir à ce que Cyberpunk 2077 peut nous offrir à l’avenirSoit par des améliorations et améliorations officielles, soit par des mods que la communauté commencera à publier avec le temps.

Pensez-vous qu’il est encore un peu tôt pour commencer à parler de mods pour Cyberpunk 2077? Eh bien, je peux comprendre votre point de vue si vous le jouez en souffrant en essayant de jouer sur la console, mais la vérité est que l’expérience sur PC n’a rien à voir avec cela. Ce n’est pas parfait, évidemment, mais après l’avoir pré-acheté sur Stadia et avoir trouvé une excellente affaire pour la version installable, mon expérience a été plutôt positive, je l’apprécie vraiment et j’aime l’idée de commencer à réfléchir à ce que les add-ons peuvent nous offrir qui concevra la communauté à l’avenir.

Cyberpunk 2077 à la troisième personne

C’est pourquoi la découverte de cette vidéo Cineagle sur YouTube a été une énorme surprise et joie pour moi, car elle nous montre une première approximation de ce à quoi ressemblerait Cyberpunk 2077 en mode troisième personne. Ceci, et il est important de le clarifier, cela ne veut pas dire qu’il existe déjà un mod pour pouvoir avoir ce point de vue dans le jeuCe n’est qu’un premier test dans lequel, comme on le voit à l’œil nu, il reste encore pas mal de points à peaufiner. Cependant, ce qu’il nous dit, c’est qu’il y a déjà des gens qui y travaillent et que, par conséquent, nous pouvons nous y attendre à l’avenir.

Selon Cineagle, la première chose que les moddeurs qui ont l’intention d’amener la troisième personne à Cyberpunk 2077 devront faire est améliorer les animations des personnages principaux, qui pour le moment sont un peu grossiers. Et pas seulement ça, mais la pose par défaut du personnage principal C’est compréhensible pour le mode à la première personne, mais c’est quelque peu absurde dans la perspective à la troisième personne. C’est logique, bien sûr, pour l’instant CD Projekt Red s’est concentré sur la première personne, on ne sait même pas s’il envisage d’inclure le mode troisième personne, il est donc entendu qu’ils n’ont pas consacré de temps ou de ressources à l’aspect du personnage.

Si nous nous basons sur le comportement habituel des créateurs de mod, il est fort probable que le premier d’entre eux arrivera avec la totalité ou la plupart de ces défauts non corrigés, ou tout au plus avec de légères améliorations. De cette façon, les joueurs peuvent désormais commencer à jouer à Cyberpunk 2077 à la troisième personne. Et sur ce premier mod, nous commencerons à voir des améliorations qui poliront bon nombre de ces aspects et qui, enfin, nous offriront une expérience à la troisième personne à la hauteur du jeu. Eh bien au jeu quand c’est fait, tu me comprends.