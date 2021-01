Pouvez-vous imaginer Madara être une femme?

Un des fondateurs du village de Konoha il a été Madara Uchiha, c’était chef principal du clan Uchiha pendant longtemps et sa puissance était impitoyable car c’était le réincarnation d’Indra Otsutsuki. Ses idéaux étaient assez agressifs, faisant de lui l’un des principaux antagonistes de naruto.

Dans l’anime, Naruto était un personnage assez pertinent lorsqu’il était présent, et précisément grâce à sa popularité, un fan nommé badass-artist-HPV a décidé personnage de dessin à la main: Madara Uchiha, avec la particularité d’avoir un look extrêmement féminin.

Genderswap version de madara 🔥🤘. Tu peux voir mon insta sur la photo de Naruto

L’illustration amateur montre le armure caractéristique du personnage original, laquelle protégez vos épaules, une partie des bras et des jambes. De plus, il comprend le costume noir, des gants et le plus frappant est le partie avant Où est-il buste recouvert d’un tissu violet.

Pensez-vous que cette version peut tuer le Madara officiel?

