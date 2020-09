La plateforme Netflix produit en continu des séries télévisées de toutes sortes. Pour le mois en cours, les nouvelles ne sont pas mauvaises. À partir du 1er septembre, il est arrivé « The Amazing Spider-Man 2 ”parfait pour les amateurs de films Marvel. Aujourd’hui, cependant, il a atterri « Je pense en finir ici ». Pendant les prochains jours, nous verrons « La baby-sitter Killer Queen », « Le Terminal », « Les rues du mal », « Django Unchained » et « Enola Holmes ». De toute évidence, les séries télévisées ne manquent pas. Parmi ceux-ci, nous voyons « The Young Wallander », « Away », « My Octopus Teacher », « Julie and The Phantoms », « The Duchess », « Baby » (troisième saison), « Jurassic World: Camp Cretaceous », « Ratched » , «Jack Whitehall: voyage avec mon père» et «Les règles du crime parfait». De plus, parmi les séries mises à jour il y a quelques jours, on voit LUCIFER, Vis a Vis, The Witcher.

LUCIFER, Vis a Vis, The Witcher: les nouvelles intéressantes

Heureusement, les nouvelles sont plutôt positives.

Commençons par parler du fascinant Seigneur des Enfers, venu parmi les êtres humains pour commencer une nouvelle vie. Il rencontre sur Terre la détective Chloé (la seule qui est impassible à son pouvoir) et tombe follement amoureux d’elle. Lucifer suite aux protestations des fans, elle est arrivée sur la plateforme le 21 août. Pour le moment, nous pouvons profiter seuls 8 épisodes sur les 16 habituellement publiés. Par conséquent, il faudra un certain temps pour le voir dans son intégralité.

Vis a Vis au lieu de cela, il est récemment arrivé sur la plate-forme avec le spin-off spécial qui a bouleversé l’étrange relation entre Zulema et Macarena. Nous ne voulons rien vous dire, mais vous serez sans voix.

Nous concluons la nouvelle avec un prequel, lancé par Netflix en prévision d’une nouvelle saison. Il sera appelé The Witcher: Blood Origin et verra comme un décor un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher.