Racine au milieu de 2021? Eh bien, la vérité est que c’est beaucoup plus utile que nous ne le pensions.

Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Android

Il existe des téléphones portables de tous styles et prix. Bien qu’aujourd’hui, quand on achète un terminal bas de gamme, on trouve un appareil avec des fonctionnalités vraiment intéressantes pour son prix – il suffit de voir les super smartphones disponibles pour seulement 200 euros-, il y a quelques années c’était le contraire.

L’Android bas de gamme était une loterie. Terminaux de performance ridicules avec peu de RAM, peu de mémoire de stockage et surtout, pas de support pour les mises à jour. Tout cela a conduit au fameux décalage apparaissant dans ces smartphones en peu de temps dans la plupart des cas. rendre les appareils inutilisables et donner à Android un look qu’il ne méritait pas vraiment.

Dans cet esprit, les utilisateurs les plus bricoleurs ou ceux qui ne voulaient pas dépenser d’argent sur un autre terminal, ont choisi de rooter leurs appareils. Qu’est-ce que la racine? Ce concept fait référence au fait d’obtenir des autorisations de super-utilisateur ou d’administrateur dans des systèmes d’exploitation basés sur Unix – tels que MacOS, Linux ou Android -, afin qu’il soit possible d’effectuer des modifications avancées que tout autre utilisateur avec des autorisations «normales» ne pourrait pas effectuer. terminé.

Root a donc perdu de son sens au fil du temps car les terminaux s’améliorent de plus en plus et il faut donc moins “tripoter” avec eux. Maintenant, il y a encore des romantiques racines en 2021 et bien plus que nous pourrions le croire. Mais, Est-il judicieux de rooter un téléphone Android au milieu de 2021? Selon certains utilisateurs, oui.

Pourquoi rooter un mobile Android en 2021

Tout d’abord, il vaut la peine de lire l’article XDA dans lequel un utilisateur commente les vertus du rooting d’un terminal mobile au milieu de 2021. Cet utilisateur explique les raisons pour lesquelles il a décidé de rooter son tout nouveau Samsung Galaxy Note20 Ultra (un téléphone de plus de 1000 euros) en plus d’expliquer tous les avantages que ce processus apporte avec lui.

Selon lui, l’une des principales raisons pour lesquelles il décide de rooter ses terminaux est la personnalisation. En effet Android et les marques à eux seuls vous permettent de télécharger une multitude de fonds d’écran ainsi que des thèmes, mais la vérité est que certaines couches de personnalisation sont assez intrusives et limitent la liberté des consommateurs. Grâce à root, vous pouvez installer une multitude d’applications et d’outils pour personnaliser nos smartphones avec la seule limite de notre imagination, donnant une touche unique et différente à notre terminal Android.

En revanche, lorsque vous rootez un terminal Android, vous pouvez accéder à tous les fichiers du système mobile. Cela peut ne pas être recommandé pour un utilisateur novice, mais c’est quelque chose d’essentiel pour tous ceux qui aiment “déconner”.

Une autre bonne raison de rooter un terminal Android est la possibilité d’installer des bloqueurs de publicités. Bien que dans le Play Store, nous pouvons utiliser des navigateurs Web comme Adblocker qui nous offrent une navigation sans publicité, ils ont de nombreuses limitations. Avec root, nous pouvons installer des solutions comme AdAway qui éliminent tous les types de publicité lors de l’utilisation du smartphone.

Enfin, il est fait référence au fait que si l’on dépense de l’argent sur un téléphone, c’est pour l’utiliser dans les mêmes conditions. L’avantage d’Android est sa totale liberté, de sorte que l’utilisateur qui roote un téléphone Android en profite pleinement sans qu’aucune marque ou entreprise n’impose de limites. Mais méfiez-vous car il y a beaucoup plus de raisons de rooter un smartphone en 2021.

Applications comme Viper4Android pour obtenir une meilleure qualité audio Meilleure confidentialité être capable de bloquer les applications système ou supprimer les applications bloatware.Installer des ROM personnalisées, donnant une seconde chance à de nombreux terminaux dont les marques ont abandonné et ne se mettent pas à jour.Xposed. Qu’est-ce que Xposed? Nous vous en parlerons dans cet article intéressant.

En bref, root sert non seulement à améliorer les terminaux modestes en les rendant plus rapides ou en installant des versions plus actuelles d’Android grâce aux ROM personnalisées, mais il est également utile même pour les smartphones aussi récents que l’incroyable Samsung Galaxy Note20 Ultra. Cette racine a de moins en moins de sens? C’est aussi vrai mais nous ne nierons pas que c’est toujours quelque chose d’essentiel pour tous ceux qui veulent tirer le meilleur parti de leur smartphone.