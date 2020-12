Complétant l’analyse de l’état du haut débit fixe, c’est au tour d’analyser les données officielles de la CNMC sur la évolution des lignes mobiles, correspondant au mois de Août 2020, qui a permis au marché de croître de 1,2% de plus qu’il y a un an pour atteindre 54,74 millions de lignes. Au cours du mois d’août, le calcul global de l’ensemble du marché a conduit à une augmentation de 242 568 lignes, en raison de l’augmentation de 127 748 lignes de contrat, 114 820 lignes de cartes prépayées ont été ajoutées.

À partir des données publiées par la CNMC en référence au marché de la téléphonie mobile, deux points de vue diffèrent: résultats de portabilité avec les lignes qui changent d’opérateur conservant le même numéro de téléphone, et d’autre part, le lignes de bénéfice net, qui, en plus de la portabilité, prennent en compte les lignes enregistrées avec un nouveau numéro, et les lignes qui ont été annulées.

Pour analyser la tendance de chaque opérateur avec une vision plus globale, nous allons comparer les résultats obtenus en Août pour les quatre dernières années et le accumulés jusqu’à présent en 2020.

Vodafone gagne deux fois plus de lignes que MásMóvil en portabilité

le les portabilités mobiles en août ont atteint près de 560000 lignes, soit 1% de plus que le volume enregistré l’année précédente. A cette occasion, MásMóvil est tombé à la troisième place en ajoutant 4 600 lignes, soit la moitié de celles obtenues par Vodafone. Au lieu, Les MVNO indépendants ont ajouté plus de 28000 lignes à leurs rangs.

Du total lignes couvertes, 8800 lignes provenaient de Movistar et 33300 d’Orange. Malgré les résultats négatifs pour les deux opérateurs, la perte de lignes était bien inférieure à la moyenne annuelle, probablement en raison des effets positifs de la campagne de football.

En revanche, Orange C’est à nouveau celui qui a le plus souffert de la perte de lignes et a dit au revoir à 54700 lignes, 74% des lignes couvertes, tandis que Movistar a perdu 19 300 lignes.

Se référant à tendance par rapport au même mois les années précédentes, Vodafone, OMV et Movistar continuent de s’améliorer, tandis que MásMóvil et Orange continuent de baisser.

Tout le monde grandit, mais MásMóvil réalise un bénéfice net

Comme nous l’avons dit, le gain net des lignes comprend, en plus des données de portabilité, l’ajout de nouveaux numéros et l’annulation de lignes. Mais en dépit d’être un chiffre plus global, il a tendance à souffrir de fluctuations temporaires notoires en raison de la façon dont la CNMC a de compter les lignes prépayées inactives depuis trois mois.

Avec un confinement entre et selon la CNMC, le marché a subi une forte réduction des lignes prépayées, ce qui a probablement été la principale cause de la perte de lignes par le groupe MásMóvil pour la première fois au cours des mois d’avril et mai 2020, tandis qu’Orange a subi une catastrophe majeure.

Quatre mois plus tard, les mêmes opérateurs ont subi l’effet inverse. Malgré le mauvais résultat de portabilité, Orange a fini par gagner 10000 lignes au total, alors que le Groupe MásMóvil continue d’exploser et ajoute environ 130000 nouvelles lignes. Cela se produit le même mois que les lignes prépayées continuent d’ajouter plus que d’habitude, donc le le cumul annuel semble meilleur indicateur de la valeur du bénéfice net des opérateurs, bien qu’elle soit également affectée par d’autres facteurs, comme l’achat d’opérateurs comme celui qui est entré en vigueur il y a deux mois et qui a ajouté plus de 1,2 million de lignes à MásMóvil de Lycamobile.

Du fait des données précédentes sur le bénéfice net et la concentration des opérateurs, le des parts de marché qui continuent de raccourcir les distances entre Movistar et Orange, distants de 3,16 millions, Vodafone réduit l’écart avec Orange en les séparant d’environ 0,99 millions de lignes; tandis que MásMóvil, c’est 2,91 millions de lignes pour atteindre Vodafone.

