Après une nuit intense et bipolaire à essayer de comprendre le nouvel objectif de pré-saison de League of Legends, ses nouveaux éléments et ses changements dans les builds, on ne peut que dire que le MOBA de Jeux anti-émeute ressemble à un nouveau jeu. Le nouveau magasin a renouvelé son look et son catalogue pour un plus minimaliste qui pour beaucoup semble fait pour les téléphones mobiles, ahem ahem Wild Rift.

L’une des choses qui manquent le plus dans cette nouvelle boutique d’invocateur sont tous les éléments supprimés, certains anciens classiques qui existent depuis le début de League of Legends. Au revoir Rod of Ages, au revoir Gunblade, au revoir carnaval. Bien que certains nouveaux objets puissent rapidement combler le vide qu’ils ont laissé. Une autre chose qui affecte beaucoup et qui est difficile à comprendre dès les premières tentatives, c’est l’interface de la boutique elle-même, bien que l’option des articles recommandés pour le match ennemi soit un réel succès.

De nombreux nouveaux éléments semblent un peu déséquilibrés, surtout avec certains choix, comme le cas de Vayne avec le nouvel objet mythique Matakrakens, qui double techniquement le passif du W. Le nouveau Liandry semble également provenir du même enfer car il fait fondre la vie de n’importe quel adversaire en quelques secondes (si jusqu’à la pénétration magique il donne le nouveau passif).

Je crois pouvoir définir mon expérience dans le nouveau [b]League of Legends présaison 2021 aussi douce-amère, avec des jeux très divertissants testant des builds et des champions, mais aussi avec des jeux de Rendez-vous à 15 avec un haut Yi ennemi avec 12 éliminations à la minute 13. Je pourrais même voir un Zilean qui était pratiquement immortel avec plus de 120 accélérations de compétences qui pourraient ultimement toutes les 10 secondes (grâce également à plusieurs dragons des nuages).

Une des choses que j’ai aimé, c’est qu’après quelques utilisations, le coup que vous avez choisi comme JG disparaît de votre inventaire pour faire de la place pour acheter un autre objet (vous gardez toujours les effets du coup que vous avez choisi). Malheureusement, l’une des plaintes que j’ai le plus lues sur le format du magasin est que vous ne pouvez plus en changer la taille en faisant glisser la bordure avec la souris.

Malgré tout, c’est à cela que sert la pré-saison, tester les choses et les réparer avant l’année prochaine. League of Legends Cela semble être un nouveau jeu et merci à ceux d’entre nous qui jouent depuis de nombreuses années et enlèvent un peu la monotonie de Summoner’s Rift. Probablement Jeux anti-émeute J’ai nerf beaucoup d’objets ces semaines-ci (Matakrakens s’il vous plaît).

Avez-vous aimé le nouveau magasin et les nouveaux objets de League of Legends?

