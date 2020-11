Les escroqueries existent depuis des temps immémoriaux, mais le fait de transporter un ordinateur dans votre poche a rendu les ordinateurs numériques prédominants en ce moment. Profiter du manque d’attention ou de la connaissance limitée des utilisateurs est la monnaie d’échange dans un marché frauduleux qui ne semble pas avoir de fin, celle de s’approprier l’argent des autres.

Parmi les multiples forams d’arnaque numérique, il y en a un que nous pourrions appeler “ doux ”, et c’est l’arnaque qu’ils représentent applications Fleeceware. Un concept que nous allons vous expliquer tout de suite afin que vous ayez une attention particulière lorsque vous rencontrez ces types d’applications qui tentent de profiter de la multitude de fois que nous téléchargeons et acceptons des conditions sans les lire.

Le concept Fleeceware

Le terme polaire est assez récent et il suffit de remonter à septembre 2019 pour connaître son origine. Le créateur de ce terme est Sophos, une société de cybersécurité qui a été celle qui a découvert l’existence de ce type d’application dans le Google Play Store, l’App Store pour Android.

Le terme vient du mélange de la toison (familièrement, pluck) et de la vaisselle (faisant référence au logiciel). Son sens, pour le traduire d’une manière plus simple, serait celui de ‘logiciel pour vous arracher ‘ Parce que sa mission est de surcharger les utilisateurs pour quelque chose qui est initialement offert gratuitement.

«Parce que ces applications existent dans une zone grise catégorique qui n’est pas un malware manifeste et n’est pas une application potentiellement indésirable, nous avons inventé le terme fleeceware car sa caractéristique déterminante est qu’elles surchargent les utilisateurs pour des fonctionnalités largement disponibles. dans des applications gratuites ou à faible coût “- Sophos Web

Ce sont généralement des applications avec des fonctionnalités payantes et une courte période d’essai que nous avons tendance à oublier d’annuler

Il arrive généralement que ces types d’applications offrent une série de fonctionnalités sous couvert de logiciels libres, jusqu’à ce que nous les téléchargions et réalisions qu’une partie d’entre elles est gratuite mais le reste est payant. Il est clairement indiqué que nous disposons d’une période d’essai pour accéder à ces fonctionnalités de paiement, bien que le prix à payer une fois la période d’essai terminée est généralement assez caché malicieusement.

Ainsi, une fois que nous testons l’application et qu’elle ne nous satisfait pas (ce qui arrive assez fréquemment lorsque l’on observe les notes moyennes des applications par jour), la chose habituelle est de les désinstaller de notre téléphone. Ce qui n’est pas si courant, c’est que nous annulons également l’abonnement avec un essai initial, et une fois la période de grâce terminée, ils commenceront à nous facturer le quota établi et non clairement indiqué.

Des applications simples que nous pouvons trouver gratuitement (vraiment)

Les applications qui utilisent généralement ces systèmes sont généralement assez simples. Nous parlons d’applications qui sont des lecteurs de code QR, des applications de calculatrice, des lampes de poche ou même pour éditer des photos ou créer des GIF animés. De nombreux téléphones ont déjà ces applications intégrées dans le système et il existe également des alternatives gratuites (vraiment gratuites) disponibles, ce dont les utilisateurs ne sont pas conscients lorsqu’ils se rendent sur le téléchargement de cette polaire qui se termine par des montants chargés de réclamations difficiles.

Sophos lui-même indique qu’à l’époque, lorsqu’ils ont identifié et nommé ces types d’applications, ils ont déjà informé Google d’un total de 15 applications existantes avec ce système de paiement déguisé. Sur ces 15 applications, 14 ont été supprimées par la suite, même si depuis lors ils n’ont cessé d’apparaître avec une certaine régularité.

Avast a récemment signalé avoir localisé 7 autres applications sur Google Play proposant des articles pour Minecraft ou des fonds d’écran, et a même dressé une liste des paiements qu’elles nous facturent une fois la période d’essai terminée. Des applications dédiées aux plus petits de la maison en raison de leur thème et qui peuvent nous faire finir avec charge jusqu’à 30 $ par semaine, avec la conversion en euros.

Donc, soyez très prudent avec les applications que vous téléchargez et leurs conditions. Lorsque vous êtes devant une application payante avec une période d’essai, soyez méfiant et lisez attentivement les conditions afin de ne pas vous surprendre plus tard car, comme nous l’avons dit, votre réclamation est complexe. Nous les téléchargeons volontairement, nous acceptons volontairement leurs conditions et donc leurs charges sont apparemment légales même si elles sont immorales. Garde un œil ouvert.