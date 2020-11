La l’arrivée de Disney + largement en Amérique latine c’était un fait attendu par beaucoup de ceux qui espéraient commencer à profiter du large catalogue de la plateforme. C’est maintenant une réalité, avec la date de disponibilité déjà annoncée pour le Mexique, l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Pérou, l’Équateur, l’Uruguay, le Panama et le Costa Rica.

Bien que la plate-forme de streaming commencera à fonctionner dans ces endroits le 17 novembre, Il est désormais possible de s’y abonner, et avec une remise notable. Il n’est pas rare de voir ce type d’action de la part de Disney +, et ce nouveau lancement ne fait pas exception.

Un bon moment, donc, pour vous inscrire et profiter de contenus tels que les nouveaux classiques de l’action en direct tels que Lady and the Tramp ou The Lion King, de nouvelles séries comme The Mandalorian ou les toujours reconnaissables The Simpsons.

Comment contracter Disney + avec une réduction en Amérique latine

Pour vous inscrire à un prix inférieur à Disney Plus en Amérique latine, il vous suffira de vous rendre au liens qui sont sur le pays en question dans la liste ci-dessous et procédez à la procédure d’enregistrement habituelle. Vous y serez invité à saisir des données personnelles et à créer un nom et un mot de passe pour le compte.

Cette offre de Disney + avec des réductions au Mexique, en Argentine et dans le reste des pays Il est disponible pour un abonnement annuel, permettant une économie sur le coût total lors de l’inscription pour 12 mois. Voici la proposition de service:

Argentine: inscrivez-vous pendant un an à Disney + pour 3250 ARS $ (prix normal: 385,00 / mois ou 3850,00 ARS / an).

Brésil: inscrivez-vous pour un an à Disney + pour 237,90 BRL $ (prix normal: 27,90 BRL $ / mois ou 279,90 BRL $ / an).

Chili: inscrivez-vous pendant un an à Disney + pour 54 900 CLP $ (prix normal: 6 500,00 CLP / mois ou 64 900,00 CLP / an).

La Colombie: inscrivez-vous pour un an à Disney + pour 203 900 COP $ (prix normal: 23 900,00 COP / mois ou 239 900 COP / an).

Mexique: inscrivez-vous pour un an à Disney + pour 1359 MXN $ (prix normal: 25,90 $ PEN / mois ou 259,90 $ PEN / an).

Pérou: inscrivez-vous pendant un an à Disney + pour 220,9 PEN $ (prix normal: 159,00 $ MXN / mois ou 1599,00 $ MXN / an).

Équateur, Panama et Costa Rica: Inscrivez-vous pendant un an avec Disney + pour 50,90 USD (prix normal: 5,99 USD / mois ou 59,99 USD / an).

Uruguay, prix normal: 7,49 USD / mois ou 74,99 USD / an)

Cette offre est valable pour Temps limité, il est donc pratique d’en profiter au plus vite pour profiter d’un an d’abonnement au meilleur prix.

L’article Abonnez-vous à Disney + avec une réduction au Mexique, en Argentine et plus encore pour son lancement en Amérique latine a été publié dans Hypertext.