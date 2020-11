Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Dans l’interview la plus récente du PDG de Sony, Jim Ryan, avec le média russe TASS, des faits intéressants ont été révélés sur les performances de la PlayStation 5 et sur le chemin de la console dans le futur. Ryan Au moment de l’entretien, il a assuré que tout ce qui avait à voir avec la PS5 était épuisé à ce moment-là, “tout est vendu, absolument tout est vendu” a rapporté le PDG. Rappelons que la PS5 a fait son lancement officiel le 19 novembre dans le monde entier, mais il n’y a plus rien pour approvisionner le marché semble-t-il.

Ryan assure que de Sony, ils ont passé toute l’année dernière et celle-ci, à essayer de générer suffisamment de stock de consoles pour la demande du produit et que maintenant, ils n’ont plus de consoles. Cela confirme ce qui était déjà évident, la PlayStation 5 est un succès mondial.

L’inconvénient de ce succès est que Sony Il faudra du temps pour répondre à la forte demande de la console, en raison des complications dans les chaînes de montage PS5 en raison du contexte mondial du COVID-19. De la part de l’entreprise, ils prétendent faire tout leur possible pour avoir autant de consoles prêtes que possible.

