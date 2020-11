La piscine et plage ils ont tendance à devenir le lieu de prédilection de nombreuses personnes avec l’arrivée de la chaleur estivale. En fin de compte, il est le plus efficacement combattu avec de l’eau à proximité pour se rafraîchir. Bien sûr, vous appréciez beaucoup plus ces environnements lorsque vous le pouvez utilisez votre mobile pour prendre des photos, un haut-parleur pour écouter votre musique préférée de chaque personne ou d’une caméra de sport pour enregistrer en nageant, en plongeant ou en surfant. D’où le technologies imperméables Ils sont très importants, car ils permettent l’utilisation de ces appareils et il n’y a aucun risque qu’ils soient endommagés. Il n’y a pas de doute: produits avec résistance à l’eau ils améliorent les loisirs d’été en milieu aquatique.

Prenez des photos et partagez-les sur les réseaux avec votre mobile toujours protégé

Beaucoup de gens veulent utiliser un téléphone portable pour aller à la plage et à la piscine mais ils craignent d’être mouillés ou tachés de sable. Couvertures imperméables sont la solution pour pouvoir faire face à ces problèmes et pouvoir utiliser le smartphone dans ces endroits. Ce sont parfaits depuis permettez-leur de continuer prendre des photos et des selfies tout en utilisant WhatsApp ou en partageant des publications sur les réseaux sociaux. Il existe deux modèles de couvertures très accessibles et peu coûteux que nous avons sélectionnés.

L’étui Mpow vous permet d’utiliser votre mobile

D’une part, on trouve un Étui de marque Mpow qu’ils vendent Amazon pour 9,99 euros, et d’autre part, l’un des Yosh, au prix de 8,99 euros chez Amazon, les deux peuvent submerger jusqu’à 30 mètres de profondeur et protégez les téléphones portables grâce à Certifié IPX8. Cela les rend parfaits pour nager avec votre téléphone portable. Les deux sont compatible avec les téléphones jusqu’à 6 pouces, ce qui permet même de protéger les smartphones haut de gamme avec eux.

Étui mobile étanche de Yosh

Les deux sont transparent des deux côtés dans le but que les terminaux puissent être manipulés pour prendre des photos et des vidéos dans l’eau et utiliser leurs applications. Et ceux qui craignent que le port des couvertures puisse affecter la couverture ou la connectivité des téléphones ne doivent pas avoir peur, car ils n’interfèrent pas du tout dans son fonctionnement. De plus, ils peuvent être utilisés dans d’autres endroits, comme sous la douche, pour que vous puissiez écouter de la musique ou regarder des vidéos sur votre mobile tout en profitant d’un bain relaxant.

Haut-parleurs pour écouter de la musique n’importe où

Les jours d’été, vous souhaitez profiter entre amis ou en famille et Musique est toujours l’un des grands compagnons. Les chansons d’été créent l’ambiance à tout moment et, bien sûr, le haut-parleurs étanches Ils sont un appareil parfait à utiliser sur les plages et les piscines … ou partout où il y a de l’eau entre les deux. Faut juste connectez-les par bluetooth sur votre téléphone portable et commencez à jouer de la musique sans craindre les éclaboussures et les dégâts d’eau.

Même sous la douche, vous pouvez utiliser ce haut-parleur

Dans ce cas, dans les composants PC ils vendent un type de enceinte Bluetooth très bon marché (12,45 euros) et c’est parfait pour les jours de piscine car ce sera à l’abri des éclaboussures d’eau et c’est une taille idéale pour être transportée. Sa batterie vous permet jouer de la musique en continu pendant 6 heures. Il vous suffit de mettre votre téléphone ou votre tablette en lieu sûr, de le connecter à cet appareil et de commencer à en profiter. Est protégé des éclaboussures pour qu’il puisse être utilisé sous la douche, la baignoire, la piscine, le jardin, le bateau …

De toute évidence ceux qui recherchent un haut-parleur plus puissant avec une batterie plus grosse, tu peux parier sur ça Modèle Aukey vendu sur Amazon 36 €. Cet appareil n’est pas aussi léger que le précédent, mais il est parfait pour l’emmener en voiture à la plage, au camping, pour la piscine et même pour le canyoning (si vous voulez porter plus de poids). Il est robuste pour résister aux coups violents et a une protection IP64 qui protège des éclaboussures et des projections d’eau. De plus, sa batterie vous permet de jouer de la musique jusqu’à 16 heures d’affilée. Par conséquent, on peut dire qu’il est parfait pour se placer dans le jardin au bord de la piscine et organiser des fêtes dans lesquelles la musique ne manquera pas.

Le haut-parleur Aukey peut même être utilisé pour le canyoning

Enregistrez tout avec une caméra de sport

Les sports nautiques comme la plongée ou le surf peuvent être nombreux plus spectaculaire lors de l’utilisation d’une caméra de sport étanche laissez-le filmer l’action sur le plateau ou la vie sous-marine. Ils peuvent également être utilisés pour prendre des photos ou des vidéos avec des amis, de la famille ou un partenaire lorsque vous vous rendez dans n’importe quel environnement aquatique (et à sec, bien sûr). Le marché propose des modèles très divers pour cela, avec des caractéristiques différentes et à des prix variés afin que chacun puisse trouvez l’appareil photo qui correspond le mieux à vos besoins et dans votre poche. Nous avons sélectionné deux appareils pour cela.

GoPro Hero (2018)

C’est le héros GoPro

GoPro est le marque leader dans ce genre de caméras de sport et le modèle Hero, une garantie de tirer à la meilleure qualité même sous-marin. Il peut être immergé jusqu’à dix mètres sans subir de dommages. Enregistrer des vidéos dans Full HD à 1440p et 1080p à 60 ips, et est capable de dessiner Photos de 10 mégapixels pour pouvoir capturer tous les moments vécus dans et hors de l’eau. Son écran tactile de deux pouces le rend facile à utiliser et aussi peut être contrôlé par la voix pour vous faciliter la tâche. Une fois les vidéos enregistrées et les photos capturées, se connecte via Wi-Fi ou Bluetooth au téléphone, ordinateur ou tablette, et peuvent être consultés, téléchargés et partagés. Sur Amazon ils peuvent aussi trouver plusieurs top modèles pour ceux qui recherchent un appareil avec plus de mémoire ou qui souhaitent une qualité vidéo encore meilleure.

Campark ACT76

Cette caméra de sport est très économique

Ceux qui veulent (ou n’ont pas d’autre choix) prendre soin de leur poche et avoir une caméra de sport capable de capturer n’importe quel moment, dans et hors de l’eau, peuvent trouver dans ce modèle Campark un parfait allié. Il dispose d’un capteur Sony pour enregistrer des vidéos 4K Ultra HD à 30 ips. Autrement dit, vous pouvez voir chaque poisson et chaque algue en plongée, et même chaque bulle générée lorsque quelqu’un saute dans l’eau dans une pompe! En outre capturer des images à 16 MP qui peut ensuite être visualisé sur son écran de 2 pouces. La caméra comprend divers accessoires pour qu’il puisse être placé sur un casque, sur les bras, sur le vélo … Ses possibilités sont très larges.

Alors, si vous devez vous amuser dans l’eau, laissez-le sans crainte que rien ne se gâte.

