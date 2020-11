En plus des coques et coques de téléphone personnalisées, il existe une variété de accessoires pour ces téléphones. Des compléments qui nous permettent d’étendre les fonctionnalités et l’utilité des smartphones, comme la fabrication des selfies plus lumineux ou une batterie portable qui se recharge avec la lumière du soleil. Ci-dessous, nous vous proposons une sélection des plus frappantes et utiles que nous puissions trouver.

Objectifs mobiles TaoTronics

Mettez-les sur votre mobile et obtenez de meilleures photos

Ces lentilles par TaoTronics ils incorporent trois types différent: fisheye, grand angle et macro. Ils peuvent être attachés à n’importe quel smartphone, que ce soit un iPhone, un Samsung ou tout autre modèle, simplement en utilisant son clip et sa pince. Donc vous pouvez modifier les photos prises et l’effet qu’elles ont, être capable de capturer des images avec des détails plus proches ou avec une plus grande amplitude par exemple.

Protecteur de câble

Protégez votre câble avec ces animaux amusants

Les câbles de chargeur mobile ils finissent généralement par rouler et ils peuvent être endommagés dans la partie où ils se rencontrent avec le téléphone s’ils sont pliés ou placés dans des positions inappropriées. Une solution pour cela est les protecteurs de câbles, certains accessoires peu coûteux et faciles à utiliser. Un exemple sont ceux avec des formes d’animaux qui sont placés juste à la jonction du câble avec le téléphone afin qu’il ne soit pas endommagé. Et aussi, ils ont un design amusant et original.

Anneau de lumière pour selfies

Les selfies sortiront avec plus de lumière grâce à cette bague

Si tu veux faire un autoportrait ou selfie mais l’éclairage n’est pas le meilleur, vous pouvez parier sur un anneau de lumière placé sur le téléphone comme s’il s’agissait d’une pince et apporte plus de clarté. De cette façon, vous pouvez prendre vos photos avec une clarté adéquate. Il est idéal à utiliser lorsque vous êtes espaces sombres ou la nuit. Facile à retirer, à clipser, à porter et à ranger.

Joystick pour mobile

Jouez à tout confortablement avec ce contrôleur

Les téléphones portables deviennent de plus en plus puissants et vous pouvez y profitez de super jeux vidéo comme Fortnite, Asphalt, PUBG et bien d’autres. Pour rendre le jeu plus confortable, il existe des joysticks ou des contrôleurs comme celui-ci de Powerlead qui vous permettent de jouer avec un meilleur contrôle Merci a votre divers boutons et sans avoir à toucher l’écran toucher, ce qui est parfois plus inconfortable. Faut juste placez le smartphone sur la plateforme vous avez pour qu’il puisse être vu et joué facilement. Se connecte via Bluetooth de ne pas mettre de câbles dans le chemin et a un batterie qui dure jusqu’à 16 heures avant de devoir le recharger à nouveau.

Cette télécommande est basique mais offre un support pratique

Ongle option moins chère sont les commandes qui fonctionnent essentiellement comme un support pour qu’il soit plus confortable de tenir le téléphone pendant que nous jouons. Alors on trouve ce modèle Aliexpress à partir de 1,38 euros Il dispose de deux boutons qui appuient sur l’écran comme s’il s’agissait de notre doigt, mais d’une manière plus confortable.

Imprimante pour téléphone portable HP Sprocket

Avec ces appareils, vous pouvez imprimez vos photos n’importe où et quand vous le souhaitez directement depuis un téléphone portable ou une tablette simplement en se connectant via Bluetooth. Celui-ci de HP est suffisamment petit pour tenir dans une poche, un sac à dos ou un sac à main et fonctionne sans encre. En outre vous permet de modifier des photos avec une application avant l’impression.

Lunettes de réalité virtuelle

Les Homido VD sont très légers et ergonomiques

La réalité virtuelle est l’une des technologies les plus attrayantes du marché car il nous permet de nous sentir à l’intérieur d’autres environnements et mondes avec des expériences interactives de toutes sortes telles que des films et des jeux. Pour cela, il existe des modèles comme ceux-ci Homido V2 qui permettent profitez en 360 ° et en 3D simplement en plaçant le smartphone à l’intérieur. Il dispose de deux boutons en haut qui vous permettent de contrôler les différents contenus testés dessus.

Pour les utilisateurs de Samsung, le Gear VR offre de meilleures performances

Un modèle plus avancé est le Samsung Gear VR pour ceux qui ont un téléphone de cette marque. Idéal pour jouer et regarder des filmsIl dispose également d’une télécommande pour tout contrôler confortablement.

PopSockets ou anneaux de support

Avec cet appareil, le téléphone peut être facilement pris en charge et tenu

Les PopSockets sont idéales à placer sur le mobile ou la tablette et permettent ils peuvent tenir confortablement, rester stable pour regarder des vidéos ou lire ou même fournir un soutien lors de la prise de selfies. En outre ils les vendent dans de nombreux modèles afin que chacun puisse trouver celui qu’il préfère ou correspondre au style de son smartphone.

Support de téléphone portable

Tenez votre mobile et placez-le à la hauteur que vous aimez avec cet appareil

Pour s’asseoir et regarder des vidéos ou utiliser le téléphone mobile sans avoir à le tenir supports tels que celui-ci qu’ils vendent à Amazon. Il mesure 90 centimètres et peut entrez dans la position que vous voulez de sorte que voir le smartphone n’est pas quelque chose de fastidieux. Il vous suffit de le connecter à votre pince antidérapante sur un bureau, une table, un lit ou une chaise, par exemple, et il fonctionne avec des appareils de toutes tailles.

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont mis à jour au 27/11/2019.