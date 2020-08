L’iPad Pro d’Apple est plus puissant que de nombreux ordinateurs portables sur le marché et, avec les bons accessoires, il peut être tout aussi utile qu’un MacBook standard. Pour ceux d’entre vous qui ont des iPad Pro et qui cherchent à augmenter leur productivité, ou pour ceux qui envisagent de se procurer un ‌iPad Pro‌ et sont en pré-achat d’accessoires, nous avons rassemblé quelques options d’accessoires ‌iPad Pro‌ utiles dans notre dernière vidéo YouTube .

Clavier magique (300 $) – À partir de 300 $, le Magic Keyboard d’Apple est le meilleur combo clavier et trackpad disponible pour les modèles ‌iPad Pro‌ 2018 et 2020. Il présente un design flottant unique, des touches ciseaux qui se sentent bien sous les doigts, un rétroéclairage et, bien sûr, un trackpad qui prend en charge les gestes du trackpad intégrés dans les versions les plus récentes d’iPadOS.

Logitech Folio Touch (160 $) – Si 300 $ pour un clavier est trop cher, Logitech a le Folio Touch qui est presque aussi bon, tant que vous avez un ‌iPad Pro‌ de 11 pouces. Il ne fonctionne pas aussi bien sur les genoux, mais il offre la même expérience de trackpad que le Magic Keyboard ainsi que des avantages tels que la protection complète de l’appareil, une rangée de touches de fonction et la prise en charge de plus d’angles de vision. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre avis ici.

Étui Folio Rugged Nomad (70 $ à 170 $) – Pour ceux qui n’ont pas besoin d’un étui pour clavier mais qui veulent toujours une protection, l’étui folio en cuir robuste de Nomad est une option solide pour ceux qui recherchent une protection avec un look de luxe. La version haut de gamme est en cuir Horween et offre une fonctionnalité veille / réveil, un mode béquille intégré et de l’espace pour charger l’Apple Pencil.

Protecteur d’écran en verre trempé MEGOO (14 $) – Pour protéger l’écran de l’iPad Pro‌ des rayures et des dommages mineurs, un protecteur d’écran est une bonne idée. Il y a peu de raisons d’opter pour une option coûteuse lorsque les protecteurs d’écran moins chers d’Amazon fonctionnent aussi bien. MEGOO est une marque que le vidéaste de MacRumors Dan a utilisée dans le passé, et comme il y en a deux dans un pack, vous obtenez une solution si vous gâchez l’application.

Support de tablette Lamicall (24 $) – Ce support de tablette abordable fonctionne bien avec l’iPad Pro‌ et c’est une bonne option si vous souhaitez avoir un moyen d’ancrer votre ‌iPad‌ à la maison. Il a une construction en aluminium solide avec des coussinets en caoutchouc au bas pour l’empêcher de glisser.

Clavier Bluetooth Logitech K380 (30 $) – Si vous avez besoin d’un clavier sans fioritures à utiliser avec une configuration de bureau ‌iPad Pro‌, le clavier K380 récemment publié par Logitech vaut le détour. Il est de taille normale, mais portable, et il peut se connecter à trois appareils différents en même temps. Il dure jusqu’à deux ans avec deux piles AAA.

Hub HyperDrive 6 en 1 (70 $) – L’iPad Pro n’a qu’un seul port USB-C, donc un adaptateur qui ajoute des ports supplémentaires peut être utile. Le concentrateur compact 6 en 1 d’HyperDrive se connecte sur le côté de l’iPad Pro et ajoute un port HDMI 4K, un port USB-A, un emplacement pour carte SD et micro SD, une prise casque 3,5 mm et un port USB-C pour charge tout en utilisant les autres options de port.

Manette SteelSeries Nimbus + (60 $) – Si vous souhaitez jouer sur votre ‌iPad Pro‌ mais ne possédez pas de manette Xbox ou PlayStation, le SteelSeries Nimbus + fonctionne avec ‌iPad Pro‌, iPhone et Apple TV. Il dispose d’une batterie rechargeable intégrée et est compatible avec des milliers de titres sur l’App Store et Apple Arcade. Il prend en charge plusieurs joysticks et dispose de boutons tactiles d-pad pour une expérience de jeu rapide et réactive.

