Acer et Porsche Design se sont associés pour créer une édition spéciale d’un ordinateur portable qui ravira les fans de la marque allemande, car les capacités de dernière génération du nouvel appareil sont rejointes par un design qui combine des matériaux tels que le métal et fibre de carbone pour donner vie au nouveau Acer Book RS Porsche Design.

Acer Book RS Porsche Design: le meilleur de deux mondes

Ce qui a émergé de l’union de ces deux marques, c’est un appareil performant avec un style distinctif et des teintes minimalistes. La conception de l’Acer Book RS Porsche Design présente un Le film en fibre de carbone 3k se distingue sur le boîtier en métal argenté traité par CNC. Cela permet d’obtenir un contraste dans ses lignes qui maintient l’esprit de la marque allemande.

Le choix de matériaux à haute résistance et à faible poids garantit que l’ensemble maintient un poids de seulement 1,2 kilogramme pour une épaisseur de seulement 15,99 mm, tandis qu’une charnière monobloc nous permet de soulever légèrement le clavier lors de l’ouverture. l’appareil, tout en améliorant sa ventilation et en offrant une position d’utilisation plus ergonomique.

Son clavier rétroéclairé cache un Processeur et GPU Intel Core i7 de 11e génération à venir sur une NVIDIA GeForce MX350 avec jusqu’à 16 Go de RAM, un ensemble vérifié par la plate-forme Intel Evo qui assure de meilleures performances en matière de gestion de la batterie, de mise en marche instantanée, d’autonomie et de charge rapide. Cette batterie promet jusqu’à 17 heures d’autonomie, obtenir 4 heures de plus simplement en le chargeant pendant 30 minutes, tandis que les caloducs en cuivre maintiennent la température sous contrôle.

De son côté, l’écran Résolution IPS et FHD de 14 pouces Il est protégé par une couche de verre Gorilla Glass antimicrobienne et est capable de couvrir 100% de la gamme de couleurs sRGB. Sa conception a cherché à optimiser l’espace, ce qu’ils ont fait avec une réduction du cadre à un ratio de 90%, ce qui est particulièrement visible sur les côtés de cet écran.

Les spécifications de l’Acer Book RS Porsche Design sont complétées par un Wi-Fi 6 (Gig +) bi-bande, un port USB-C, Thunderbolt 4 et USB 3.2 de la deuxième génération, ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales à utiliser avec Windows Hello.

Un ensemble à porter

Afin que nous puissions emporter cet appareil avec nous et en tirer le meilleur parti, la marque lance le “Porsche Design Acer Travelpack RS”, un ensemble de tapis, souris, pochette d’ordinateur et sac de voyage en cuir ECCO PALERMO XA. Ce pack nous permet d’avoir des accessoires adaptés au design de l’ordinateur portable et de le transporter protégé lors de nos voyages.

Le même soin qu’ils ont dédié à l’ordinateur portable a été mis dans ce pack, avec un renfort en fibre de carbone sur le bouton gauche de la souris, des fermetures magnétiques qui relient le sac à la pochette d’ordinateur, qui à son tour est étanche .

Prix ​​et disponibilité

L’ordinateur portable Acer Book RS Porsche Design sera disponible au Espagne à partir de 1799 €, tandis que le pack qui comprend un sac de voyage et une souris coûte 2399 €. Si nous ne voulons que la Porsche Design Acer Mouse RS, nous pouvons l’acheter à partir de 99 €, tandis que le pack Porsche Design Acer Travelpack RS composé d’un tapis de souris, d’une souris, d’un sac de voyage et d’une housse pour ordinateur portable, sera disponible en Espagne pour 299 €. €.

